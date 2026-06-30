https://ukraina.ru/20260630/dva-faktora-pochemu-zelenskiy-ne-boitsya-belogo-orla-1080849253.html

Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла

Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла - 01.07.2026 Украина.ру

Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла

События, произошедшие в последние несколько дней или даже недель, имеют как бы двойное дно, которое не сразу обнаружишь. Просто, чтобы понять, что за ними стоит, необходимо посмотреть на них не локально, а системно. Попробуем это сделать.

2026-06-30T23:40

2026-06-30T23:40

2026-07-01T01:24

украина

европа

польша

владимир зеленский

адольф гитлер

кир стармер

оун-упа

ес

слуга народа

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079942400_475:520:2094:1431_1920x0_80_0_0_670a39c8efc93fc45899c1f9d32afd37.jpg

Прежде всего произошло нечто сенсационное, хотя и несколько смикшированное. На Западе, прежде всего в Польше, "обнаружили", что украинский режим является нацистским. То есть помогали-помогали, пичкали деньгами и оружием, выступали адвокатом Украины в Европе и вдруг обнаружили, что в Киеве созрел нацистский режим, который не просто не скрывает свои намерения и истинную идеологию, а еще и прославляет нацистских преступников, служивших Гитлеру. Сенсационное здесь не то, что это "вдруг" обнаружилось, а то, что на это вообще стало широко обсуждаться.На самом деле, характер выпестованного Западом режима Зеленского никаким нацистским "вдруг" не стал. Он таким был и раньше – год назад и два, и три. А что, собственно, произошло? Просто польские элиты столкнулись с яростным сопротивлением украинского режима, защищающего отцов-основателей украинского нацизма. Раньше при подобных ситуациях поляки делали хорошую мину при плохой игре – грозили украинской власти пальчиком и требовали провести эксгумацию жертв Волынской резни, устроенной в годы Второй мировой войны этими самыми отцами-основателями сегодняшних нацистов. Украинская власть, как ей и положено, отвечала "Яволь", щелкала каблуками и.., ничего не делала, на годы растягивая юридические и прочие основания для проведения таких важных (якобы важных) для Польши мероприятий. И все оставались при своих – довольны и вполне улыбчиво-толерантны. Украина получала поддержку Польши, через которую с Запада в Киев поступали оружие и боеприпасы, а польские власти продолжали себя числить адвокатами соседней младшей сестры (или брата, не важно) в Европе…Что же изменилось теперь? Вроде бы ничего существенного… Одно из многих подразделений украинской армии получило наименование ОУН-УПА*, той самой организации, которая расстреливала и резала поляков во время той самой Волынской резни.На самом деле ничего нового не произошло. Если говорить с точки зрения фактов, а не эмоций – ОУН-УПА* прославлялись властями Украины и раньше, музеи открывали, Шухевича славили, портреты Бандеры на площадях развешивали, даже награждали убийц поляков, евреев, русских и даже и украинцев, не согласных служить Гитлеру, званием Герой Украины.На самом деле произошло лишь одно в принципе совершенно незначительное в сравнении со всем остальным - Зеленский на этот раз не щелкнул каблуками и не пообещал отказаться от дальнейшего прославления коллаборантов и убийц. Раньше намекал, что готов, а теперь осмелел что ли и не стал. А почему, собственно? Ведь так все раньше было улыбчиво-толерантно. Всё разыгрывалось как по нотам, но он вдруг перестал играть в эту игру с Польшей.На самом деле, как мне кажется, у этого есть две причины – внешняя и внутренняя.Внешняя в том, что глава украинского режима именно в эти дни получил максимальную поддержку европейской тройки – Франции, Великобритании и Германии, а на само деле Макрона, Стармера и Мерца плюс Урсулы фон дер Ляйен. После всех недавних разоблачений в коррупции, в которой погрязла Украина, ему не только не сделали внушения руководители этих государств, а даже еще и поощрили, приняв решение о передаче Украине, где воровство стало национальным видом спорта, 90 млрд долларов. Беспрецедентная сумма (это плюс к ранее выданным 145 млрд.). Стоит напомнить, что на войну в Афганистане США за 20 лет потратили 80 млрд. А здесь 90 как с куста и на два года. А тут поляки по привычке упрекают его за какую-то мелочь в ожидании извинений и грозят, что лишат ордена Белый орел, который ни Зеленскому, ни его режиму в общем-то ничего не стоит.Причина такой невиданной щедрости со стороны Европы понятна. Проигрыш Украины в войне, а без западных денег и оружия, конец был бы давно неизбежен, как неизбежен и сейчас, но в отложенном варианте. Но в том-то и дело, что конец Украины это и конец не Европе, конечно, а конкретно тем самым политикам, которые сделали ставку на войну с Россией руками и телами украинских солдат.Поэтому на Западе закрывают глаза на побочные явления – типа нацистского характера режима. На это смотрят именно как на побочный эффект - в конце концов это их, украинцев, внутреннее дело с какими речевками они идут умирать за европейские ценности на русско-украинском фронте. И какие свастики на нашивках у них на мундирах.Что касается польского возмущения по поводу участников Волынской резни, чьим именем названо украинское воинское подразделение, то здесь стоит обратить внимание на интересное высказывание премьера страны Туска. Оно не про Волынскую резню, не про нацистов, которые на Украине, а про Путина. "Это будет на руку Путину", - обеспокоился польский премьер. То есть его волнует не то, что нацисты теперь руководят Украиной, а то, что лишение Зеленского ордена Белого орла подтвердит тот факт, о котором говорит российского руководство с декабря 2021 года – на Украине сложился и действует нацистский режим и лишение Зеленского этой высшей награды Польши стало официальным подтверждением этого факта.И вот теперь, когда облагодетельствованный европейской тройкой (Мерц, Стармер, Макрон) Зеленский проигнорировал польское возмущение, поляки вынуждены играть свою игру до конца (хотя бы перед своими избирателями). Ордена лишили, факт нацистского характера украинского режима зафиксировали и, по всей вероятности, выпустили пар, который уйдет в свисток.Но это только внешняя канва всей истории, есть в ней и внутренняя.Давайте зададимся простым вопросом, почему Зеленский не стал отменять свое решение о присвоении одному из воинских подразделений названия ОУН-УПА*? В интересах дела и для сохранения партнерских отношений со своим адвокатом он мог пойти на такой шаг и отменить свое решение. Но почему-то не сделал этого.Или давайте даже переформулируем вопрос. Почему Зеленский, прекрасно зная отношение польской общественности к украинским коллаборантам и нацистам, уничтожавших поляков к годы Второй мировой войны, вдруг взял да и присвоил имя организации палачей одному из воинских подразделений? И почему это произошло именно сейчас.Всё дело в том, что вокруг Зеленского в результате хитрой политической игры США, ЕС и европейских так называемых партнеров сформировалась очень своеобразная политическая и чиновничья среда – грубо говоря , состоящая из агентов США, Великобритании и ЕС, у каждого из которых своя партитура. А партия, вернее фракция "Слуг народа" в Верховной раде находится в состоянии предсмертного хрипа. Только путем денежных вливаний и угроз сохраняет некое подобие даже не единства, а функционирующего с помощью кислородной подушки организма. Несколько десятков депутатов изъявили желание сложить свои полномочия, но их не выпускают, чтобы сохранять видимость правомочности парламента. Лежит такой больной на кровати в палате номер 6 и вроде дышит, а на самом деле – мозг отключен и это уже просто труп.Есть в Раде и другие партии, которые возглавляют Тимошенко, Порошенко и прочие, в том числе соросята и поросята. Но их просто смешно брать в расчет, население страны они точно не представляютИ вот получается странная вещь, в этом бандитском по своей сути, коррупционном государстве, прогнившем насквозь и держащемся на ТЦК и СБУ, у главы режима есть только одна сила, на которую он может опереться, которая может в результате взаимных уступок позволить ему находиться у власти и, в тоже время, готова воевать на фронтах, не только за деньги, но и за свои человеконенавистнические нацистские идеи - сплоченные общей идеологией, основанной на ненависти к России украинские нацисты. Другой политической силы на Украине, на которую может опереться Зеленский, нет.Да, они тоже хотели бы захватить власть. Но время такое не пришло, да и денег и оружия им с их рожами и убеждениями никто в Европе не даст. Поэтому они готовы держаться вокруг Зеленского, воевать на фронтах и быть той самой единственной, пусть немногочисленной (по довоенных оценкам их было около 5 процентов, сейчас, скорее всего, больше), при этом, повторюсь, идеологически сплоченной группировкой, так же как теперь и Зеленский и его политические покровители в Европе люто ненавидящей Россию. Эти нацисты и есть опора режима.Они готовы сжигать гимназии, охотится за автобусами с детьми, изощренно убивать раненных пленных, выжигая им на спинах букву Z. Это – единственная сила, которая в силу обстоятельств (простите за тавтологию) готова поддерживать Зеленского в его устремлениях сохранить власть, пока он обеспечивает ее деньгами и оружием (на самом деле западными). Они лишены общечеловеческой морали. Они готовы воевать до последнего украинца. Но при одном условии. Они хотят легализации, хотят выйти из полуподполья, хотят, чтобы их идеология, их герои и отцы-основатели были признаны и прославлены. Отсюда – и присвоение воинскому подразделению названия и категорическое нежелание дальше играть с поляками в игру "улыбчивых толерантов", и пантеон нацистских героев, который в дни войны (!!!), когда из несворованного приходится считать каждую копейку, предполагают возвести в центре Киева. Других сторонников, на которых он может рассчитывать, в виде единой сплоченной силы у Зеленского, желающего как можно дольше сохранить власть, нет.Боится ли сам еврей Зеленский нацистов, которые рано или поздно, если их не уничтожит каток войны, могут уничтожить его самого?

https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html

украина

европа

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

украина, европа, польша, владимир зеленский, адольф гитлер, кир стармер, оун-упа, ес, слуга народа, мнения