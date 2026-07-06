Заминированные тела боевиков ВСУ: Алехин рассказал про жуткие находки в подвалах Лосевки - 06.07.2026 Украина.ру
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Заминированные тела боевиков ВСУ: Алехин рассказал про жуткие находки в подвалах Лосевки
Заминированные тела боевиков ВСУ: Алехин рассказал про жуткие находки в подвалах Лосевки - 06.07.2026 Украина.ру
Заминированные тела боевиков ВСУ: Алехин рассказал про жуткие находки в подвалах Лосевки
Российские военные все чаще сталкиваются с варварской тактикой украинской армии — минированием тел своих же погибших сослуживцев. Такие случаи отмечены в Харьковской области и на других участках фронта, что делает работу саперов крайне опасной. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-07-06T06:00
2026-07-06T06:00
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По словам Алёхина, обнаружив тела погибших украинских солдат, российские бойцы не торопятся их вытаскивать с поля боя. "Вначале их должны обследовать саперы — противник зачастую минирует трупы своих уже бывших сослуживцев, которых они раньше называли "побратимами", — пояснил он.Последний такой случай был отмечен в подвалах домов освобожденного села Лосевка в Харьковской области. "Там были обнаружены тела боевиков из состава 120-й отдельной бригады теробороны Украины. При отступлении боевики ВСУ заминировали их тела, уготовав судьбу умереть повторно", — сообщил обозреватель.Российские саперы, зная подобную варварскую тактику врага, обезвредили мины и лишь после этого подняли тела на поверхность, отметил Алёхин.Это далеко не единичный случай, когда нелюди украинской армии минируют тела своих погибших. Подобное отмечалось не только в Харьковской области, но и на других участках фронта, констатировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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Заминированные тела боевиков ВСУ: Алехин рассказал про жуткие находки в подвалах Лосевки

06:00 06.07.2026
 
© ФотоФото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото
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Российские военные все чаще сталкиваются с варварской тактикой украинской армии — минированием тел своих же погибших сослуживцев. Такие случаи отмечены в Харьковской области и на других участках фронта, что делает работу саперов крайне опасной. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
По словам Алёхина, обнаружив тела погибших украинских солдат, российские бойцы не торопятся их вытаскивать с поля боя. "Вначале их должны обследовать саперы — противник зачастую минирует трупы своих уже бывших сослуживцев, которых они раньше называли "побратимами", — пояснил он.
Последний такой случай был отмечен в подвалах домов освобожденного села Лосевка в Харьковской области. "Там были обнаружены тела боевиков из состава 120-й отдельной бригады теробороны Украины. При отступлении боевики ВСУ заминировали их тела, уготовав судьбу умереть повторно", — сообщил обозреватель.
Российские саперы, зная подобную варварскую тактику врага, обезвредили мины и лишь после этого подняли тела на поверхность, отметил Алёхин.
Это далеко не единичный случай, когда нелюди украинской армии минируют тела своих погибших. Подобное отмечалось не только в Харьковской области, но и на других участках фронта, констатировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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