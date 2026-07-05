https://ukraina.ru/20260705/elita-budet-goret-v-adu-no-eto-potom-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-ukrainy-1081051759.html

"Элита будет гореть в аду, но это потом". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины

"Элита будет гореть в аду, но это потом". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины - 05.07.2026 Украина.ру

"Элита будет гореть в аду, но это потом". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, почему в ходе конфликта прилетает по жилым домам, гибнут простые люди, а Владимир Зеленский и другие руководители нацистского режима, судя по всему, пока чувствуют себя в безопасности. Думают и о том, хотят ли украинцы воевать с русскими

2026-07-05T07:53

2026-07-05T07:53

2026-07-05T07:53

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

снежана егорова

украина.ру

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Россияне не бьют специально по жилым домам, равно как не делают этого и ВСУ, заявил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в ходе обсуждения последствий массированного удара ВС РФ по Киеву в ночь на четверг, 2 июля.По его заверению, и он сам, и украинская разведка знали о целях, по которым будут бить ВС РФ, знали "ещё до того, как российские ракеты стартовали".В Киеве в результате удара был разрушен многоквартирный дом, были жертвы среди мирного населения. Разумеется, этот факт используют пропагандисты киевского режима. Но жилые дома не являются целями, ВС РФ бьют по военным производствам, по объектам инфраструктуры, а в дома прилетает из-за работы РЭБ, перенаправляющих ракеты и беспилотники, пояснил Мосийчук в эфире одного из интернет-каналов.По его словам, во время последнего удара по столице украинская ПВО практически не сработала. Но в любом случае - "цена ракет, цена "Шахедов" такова, что никто в жилые дома целенаправленно не бьёт, ни Украина, ни Россия".В комментариях к видеозаписи многие зрители возразили экс-депутату, напомнив, что ВСУ целенаправленно ударили по общежитию в Старобельске, намеренно ударили по автобусу, который вёз на отдых детей из Белоруссии. И тут речь не о цене зарядов, но о попытке расшатать общественные настроения в РФ.Мосийчук также подчеркнул, что Зеленский в момент опасности, о которой все (и он сам, конечно) знали заранее, снова находился за границей, на этот раз в Ирландии.Позднее Зеленский приехал на место, приехал к разрушенному дому в Киеве — и во время визита этого, так сказать, высокого гостя были даже прекращены спасательные работы."Вот он ходит, фотографируется, а техника не работает. А люди, возможно, под завалами", - отметил вынужденно покинувший страну украинский журналист, блогер и общественный деятель Анатолий Шарий, публикуя в своём блоге фото с места событий.Сам же Зеленский заявил, что "только остров Москва, а не Крым" может заставить российское руководство прекратить боевые действия.Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв советует отнестись к этой угрозе со всей серьёзностью. По его словам, Киев сделает всё для того, чтобы уже этой осенью в Москве стало "жарко". Ракеты непрерывно поступают киевскому режиму с Запада, просто пока их используют точечно — "копят для Москвы"."Запад и Зеленский понимают, что на фронте у них перспектив нет. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы подорвать Россию изнутри. Крымом не подорвёшь. Все решается в Москве. По Москве и будут бить, когда накопят силы", - написал аналитик в своём блоге.Он добавил, что "сейчас все силы нужно сосредоточить на создании ПВО", но времени мало, при этом - "всё делается медленно".А популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" предостерегает: "...Если Зеленский хочет сделать остров Москва, то Киев превратится в мёртвый город".Хотя многие недоумевают — не проще ли не "мать городов русских" Киев превращать в мёртвый город, а наказать прицельно самого Зеленского и его банду? Но почему-то до сих пор даже попыток таких мы не наблюдаем.РФ и Киев продолжают обмениваться ударами по тылам, при этом для киевского режима это более болезненно, считает российский финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.По его словам, "если посмотреть на пропагандистское поле, создаётся впечатление, что Украина воспряла духом, победа близка, сейчас вся экономика России ляжет и Путин примет позорную капитуляцию".В пропаганде, в когнитивных войнах бритты — признанные мастаки, "специалисты… мозги выносить", тут они играют главную роль, а украинцы "только на клавиши жмут, всё остальное разрабатывается другими", отметил аналитик в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Однако, по его словам, хотя так и создаётся "победное" для Киева впечатление, но это лишь впечатление, на деле же всё идёт не так гладко для ВСУ — регулярные удары ВС РФ наносят огромный ущерб военной логистике киевского режима как раз в тех областях, где идёт наступление. Снова стали бить по энергетике (до сих пор этому мешал "дух Анкориджа").В ВСУ критическая нехватка личного состава, нет достаточных резервов, им приходится латать дыры, а латать нечем — таким образом, ВС РФ осуществляют прорывы на том или ином участке и занимают новые территории, сказал Демура.Что касается массированного удара по Киеву в ночь на четверг, то аналитик отметил, что это, вероятно, опять-таки был удар по логистике и, возможно, одновременно это был и "пиар-удар перед встречей НАТО".Демура подчеркнул, что он в военных вопросах, конечно, "диванный эксперт", но он предпочёл бы все эти ракеты и БПЛА использовать для ударов по другим целям — по таким, что "после поражения этих целей война закончилась бы капитуляцией Украины и Запада".На Украине (не будем путать всю страну с нацистским киевским режимом) далеко не все огорчатся такому исходу. На самом деле большинство украинцев хотят мира, ведь они и Зеленского выбрали в своё время президентом лишь по той причине, что тот клятвенно обещал им мир, напоминает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.По её мнению, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, с тех пор мало что изменилось. Практика показывает, что большинство украинцев воевать с Россией не хотят."Я хочу… выступить адвокатом украинского народа, не безумцев, которых показывают по телевизору в зелёном телешмарофоне, а простых людей, которые страдают в этом концлагере и которые по-прежнему находятся в заложниках у этого долбаного черта (Зеленского — ред.). Я хочу сказать, что эти люди не хотят воевать", - заявила Егорова, добавив, что об этом свидетельствует хотя бы то, что украинцы прячутся от ТЦК, пытаются каким-то образом выехать, "бегут из этого концлагеря, не берут в руки оружие".Это непреложный факт, простые люди хотят для себя и для своих детей мира, они не хотят получать гробы, подчеркнула бывшая телеведущая. Однако, продолжила она, простых людей никто не спрашивает о том, чего они хотят. А "элиты"... Они будут гореть в аду, но это потом. А пока они устроили ад на земле для украинского народа.На протяжении всех тридцати лет после распада СССР правящие круги на Украине относились к народу как к скоту, которого не жалко, всё это время Украина неслась в пропасть. И вот она — на краю. Каких-то надежд на мир питать не стоит, стоп-кран в этом горящем поезде сорван, будет только эскалация, считает Егорова.По её словам, "для того, чтобы это всё остановить, нужно было реально уничтожать этот нацистский режим Зеленского и всех тех, кто вокруг него, зачищать их и, по большому счёту, избавлять украинский народ от администрации концлагеря".Но по каким-то причинам был избран другой путь - "русские занимались тем, что избавляли администрацию концлагеря от украинского народа". Такие тактика и стратегия и привели к тому, что мы все сегодня видим, сказала Егорова, пояснив: "Будут теперь лететь баллистика, ракеты по городам, и… Зеленский будет продолжать пиариться на смертях украинцев ни в чём не повинных, которые сидели в своих домах и, может быть, прятались от мобилизации… не хотели брать в руки оружие и убивать русских".Этот вопрос о чудесной неуязвимости Зеленского и других заправил нацистского киевского режима на фоне смертей тысяч и тысяч простых украинцев и русских задают себе многие - и не только в экспертной среде. Задают всё чаще. Быть может, ВС РФ всё же дадут на него ответ.В завершение отметим, что, по данным опроса Gallup, 66% опрошенных украинцев считают, что Украине нужно как можно скорее договориться о прекращении войны, сражаться до победы считают нужным 24% респондентов."Время прошло, социологический шок вторжения закончился, - комментирует эти данные популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада". - Всё те же 24% хотят дальше воевать и строить Антироссию. Остальные хотят мира и нормальной жизни".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовО последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: военком-контрабандист в Закарпатье и резкое подорожание воды.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, снежана егорова, украина.ру