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В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО. Новости к этому часу

В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО. Новости к этому часу - 06.07.2026 Украина.ру

В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО. Новости к этому часу

Демонстрации против проведения саммита НАТО, запланированного на 7-8 июля в Анкаре, состоялись в воскресенье в Стамбуле и ряде других городов Турции. Об этом вечером 5 июля передаёт РИА Новости

2026-07-06T01:00

2026-07-06T01:00

2026-07-06T01:00

украина.ру

турция

анкара

стамбул

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коммунистическая партия

коммунисты

сша

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В Стамбуле в воскресенье прошли одновременно две масштабных демонстрации и шествия - в районе Таксим в европейской части города и в Ускюдаре в азиатской. На Таксиме демонстрацию провели активисты Турецкой коммунистической партии (TKP). В Ускюдаре выступили против саммита активисты Ассоциации турецкой молодежи, партии Vatan и ряда других.Демонстранты шли с плакатами, призывающими к выходу Турции из НАТО и недопущению использования альянсом военных баз в стране. Корреспондент агентства отмечает, что многие участники протестной акции также проклинали империализм.По информации пресс-службы Турецкой коммунистической партии, Демонстрации против саммита НАТО также проходили в Анкаре, Измире, Самсуне, Чанаккале и других городах, в Анкаре полиция задержала нескольких активистов.К другим новостям:🟦 У США нет права навязывать другим странам свою волю, они должны сначала разобраться с "бардаком в своем доме", заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев;🟦 Директор NASA: Китай может высадиться на Луне раньше, чем это вновь сделают США;🟦 "Нафтогаз Украины" сообщил о пожарах на нескольких добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, работа части оборудования остановлена;🟦 В главной мечети Тегерана более одного миллиона человек вознесли молитвы об Али Хаменеи;🟦 Telegraph: в Британии взломали почту работников МИД и выставили на продажу их данные;🟦 Вооруженные силы Финляндии намерены закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы, пишет издание Politico;🟦 Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Германия находится на пути превращения в военную державу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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