В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО. Новости к этому часу - 06.07.2026 Украина.ру
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В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО. Новости к этому часу
В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО. Новости к этому часу - 06.07.2026 Украина.ру
В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО. Новости к этому часу
Демонстрации против проведения саммита НАТО, запланированного на 7-8 июля в Анкаре, состоялись в воскресенье в Стамбуле и ряде других городов Турции. Об этом вечером 5 июля передаёт РИА Новости
2026-07-06T01:00
2026-07-06T01:00
украина.ру
турция
анкара
стамбул
нато
протесты
демонстранты
коммунистическая партия
коммунисты
сша
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В Стамбуле в воскресенье прошли одновременно две масштабных демонстрации и шествия - в районе Таксим в европейской части города и в Ускюдаре в азиатской. На Таксиме демонстрацию провели активисты Турецкой коммунистической партии (TKP). В Ускюдаре выступили против саммита активисты Ассоциации турецкой молодежи, партии Vatan и ряда других.Демонстранты шли с плакатами, призывающими к выходу Турции из НАТО и недопущению использования альянсом военных баз в стране. Корреспондент агентства отмечает, что многие участники протестной акции также проклинали империализм.По информации пресс-службы Турецкой коммунистической партии, Демонстрации против саммита НАТО также проходили в Анкаре, Измире, Самсуне, Чанаккале и других городах, в Анкаре полиция задержала нескольких активистов.К другим новостям:🟦 У США нет права навязывать другим странам свою волю, они должны сначала разобраться с "бардаком в своем доме", заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев;🟦 Директор NASA: Китай может высадиться на Луне раньше, чем это вновь сделают США;🟦 "Нафтогаз Украины" сообщил о пожарах на нескольких добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, работа части оборудования остановлена;🟦 В главной мечети Тегерана более одного миллиона человек вознесли молитвы об Али Хаменеи;🟦 Telegraph: в Британии взломали почту работников МИД и выставили на продажу их данные;🟦 Вооруженные силы Финляндии намерены закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы, пишет издание Politico;🟦 Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Германия находится на пути превращения в военную державу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, турция, анкара, стамбул, нато, протесты, демонстранты, коммунистическая партия, коммунисты, сша, наса, россия, дмитрий медведев, али хаменеи, иран, похороны, украина, великобритания, британия, информационная безопасность, финляндия, йенс столтенберг, германия, милитаризация, новости
Украина.ру, Турция, Анкара, Стамбул, НАТО, протесты, демонстранты, коммунистическая партия, коммунисты, США, НАСА, Россия, Дмитрий Медведев, Али Хаменеи, Иран, похороны, Украина, Великобритания, Британия, информационная безопасность, Финляндия, Йенс Столтенберг, Германия, милитаризация, Новости

В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО. Новости к этому часу

01:00 06.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Демонстрации против проведения саммита НАТО, запланированного на 7-8 июля в Анкаре, состоялись в воскресенье в Стамбуле и ряде других городов Турции. Об этом вечером 5 июля передаёт РИА Новости
В Стамбуле в воскресенье прошли одновременно две масштабных демонстрации и шествия - в районе Таксим в европейской части города и в Ускюдаре в азиатской. На Таксиме демонстрацию провели активисты Турецкой коммунистической партии (TKP). В Ускюдаре выступили против саммита активисты Ассоциации турецкой молодежи, партии Vatan и ряда других.
Демонстранты шли с плакатами, призывающими к выходу Турции из НАТО и недопущению использования альянсом военных баз в стране. Корреспондент агентства отмечает, что многие участники протестной акции также проклинали империализм.
По информации пресс-службы Турецкой коммунистической партии, Демонстрации против саммита НАТО также проходили в Анкаре, Измире, Самсуне, Чанаккале и других городах, в Анкаре полиция задержала нескольких активистов.
К другим новостям:
🟦 У США нет права навязывать другим странам свою волю, они должны сначала разобраться с "бардаком в своем доме", заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев;
🟦 Директор NASA: Китай может высадиться на Луне раньше, чем это вновь сделают США;
🟦 "Нафтогаз Украины" сообщил о пожарах на нескольких добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, работа части оборудования остановлена;
🟦 В главной мечети Тегерана более одного миллиона человек вознесли молитвы об Али Хаменеи;
🟦 Telegraph: в Британии взломали почту работников МИД и выставили на продажу их данные;
🟦 Вооруженные силы Финляндии намерены закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы, пишет издание Politico;
🟦 Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Германия находится на пути превращения в военную державу.
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