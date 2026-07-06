Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 06.07.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 06.07.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:00 мск 6 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-07-06T06:22
2026-07-06T06:24
украина.ру
россия
москва
московская область
крым
севастополь
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днр
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 6 июля объявлялась в Крыму и Севастополе, в Курской, Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Москве и Московской области, в Калужской, Орловской, Самарской, Запорожской, Ульяновской, Брянской, Саратовской, Новгородской, Волгоградской, Воронежской, Ярославской, Рязанской, Ростовской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Тверской, Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Псковской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, в Татарстане, Чувашии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Вологодской, Пензенской, Костромской, Липецкой, Тамбовской областях, в Мордовии, Адыгее.Несколько раз объявлялась тревога в районе Крымского моста, перекрывалось движение по нему автотранспорта.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 6 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (23:13 мск), Калуги (23:28 мск), Череповца (1:09 мск), Иваново, Ярославля (1:16 мск), Волгограда (1:58 мск), Саратова (2:29 мск), Пензы (3:03 мск), Пскова (3:04 мск), Ульяновска (3:25 мск), Казани, Самары (3:57 мск), Бугульмы, Нижнекамска (4:45 мск), Оренбурга (5:59 мск), Уфы (5:59 мск).В аэропортах Внуково, Домодедово (Москва), Нижнего Новгорода, Пулково (Санкт-Петербург) вводился режим, при котором рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.К этому часу ограничения на полёты в аэропортах Геленджика, Волгограда, Пензы и Саратова сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

06:22 06.07.2026 (обновлено: 06:24 06.07.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:00 мск 6 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 6 июля объявлялась в Крыму и Севастополе, в Курской, Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Москве и Московской области, в Калужской, Орловской, Самарской, Запорожской, Ульяновской, Брянской, Саратовской, Новгородской, Волгоградской, Воронежской, Ярославской, Рязанской, Ростовской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Тверской, Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Псковской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР, в Татарстане, Чувашии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Вологодской, Пензенской, Костромской, Липецкой, Тамбовской областях, в Мордовии, Адыгее.
Несколько раз объявлялась тревога в районе Крымского моста, перекрывалось движение по нему автотранспорта.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 6 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (23:13 мск), Калуги (23:28 мск), Череповца (1:09 мск), Иваново, Ярославля (1:16 мск), Волгограда (1:58 мск), Саратова (2:29 мск), Пензы (3:03 мск), Пскова (3:04 мск), Ульяновска (3:25 мск), Казани, Самары (3:57 мск), Бугульмы, Нижнекамска (4:45 мск), Оренбурга (5:59 мск), Уфы (5:59 мск).
В аэропортах Внуково, Домодедово (Москва), Нижнего Новгорода, Пулково (Санкт-Петербург) вводился режим, при котором рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.
К этому часу ограничения на полёты в аэропортах Геленджика, Волгограда, Пензы и Саратова сняты.
Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве.
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