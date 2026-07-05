https://ukraina.ru/20260705/zelenskiy-lichno-vybral-sposob-svoey-smerti-eto-voydet-v-istoriyu-1081053041.html

Зеленский лично выбрал способ своей смерти: это войдет в историю

Зеленский лично выбрал способ своей смерти: это войдет в историю - 05.07.2026 Украина.ру

Зеленский лично выбрал способ своей смерти: это войдет в историю

Владимир Зеленский отметил день так называемой независимости так называемой Украины весьма своеобразно: он выступил на установке бюста гетману Мазепе на территории захваченной киевским режимом Киево-Печерской лавры, в духовном смысле остающейся частью РПЦ, которая предала этого самого Мазепу анафеме за клятвопреступление и предательство

2026-07-05T08:40

2026-07-05T08:40

2026-07-05T08:40

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Мало того: он анонсировал установку полноразмерного памятника гетману-предателю в центре Киева, заявив, что "масштаб этой фигуры заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства", и вообще нынешнее прославление Мазепы "исправляет историческую несправедливость", поскольку "Россия веками пачкала его имя, стремилась, чтобы украинцы смотрели на свою историю чужими глазами, убеждая наш народ, что Мазепа – предатель".На фоне того, что Зеленский чем дальше, тем больше теряет рассудок, его пляски вокруг Мазепы многие восприняли как очередной рандомный кульбит агонизирующего укроцарька. Был бы не Мазепа, был бы кто-нибудь другой, какая разница?На самом деле это не так: тут есть железная логика и длинная воля.Еще в 1992 году, в самую первую годовщину "независимости" Украины, представители кочующего по западным странам клоунского эмигрантского "правительства" УНР (Украинской народной республики – виртуального образования, появившегося в 1917 году в смуте Первой мировой и Гражданской войн) торжественно передали тогдашнему президенту Леониду Кравчуку невероятную "регалию": серебряную монету-медальон с изображением распятия и герба Мазепы, которую они повесили на цепь. Подобные медальоны Мазепа чеканил пачками и рассылал всяческим важным евролицам в качестве взятки.Так вот: этот медальон бережно передавался от одного поколения руководителей УНР к другому, символически передавая эстафету квазигосударственности от мазепинского времени и служа неким протезом символа президентской власти. Беглым самостийщикам понадобился всего год, чтобы убедиться, что новая Украина встала на правильные, с их точки зрения, рельсы, то есть в лице новых руководителей Украины они четко разглядели последователей дела Мазепы.На этом "дело Мазепы" не закончилось.В 2008 году Виктор Ющенко издал указ об установке памятников Мазепе в Киеве и Полтаве и заявил, что "постарается сделать все, чтобы снять с него анафему". После Майдана 2014 года на Украине стали массово появляться улицы имени Мазепы, его изображение появилось на банкноте и юбилейной монете. В 2022 году Зеленский назвал в честь Мазепы военный корабль.Даже на Западе задались вопросом, почему нынешние киевские власти зациклились на Мазепе как на объединяющем символе "украинской нации", хотя имя его является нарицательным, а сам он служит классическим образцом нового Иуды.Как поясняют историки, предательство Мазепой Петра Первого, когда он, считая, что Россия проигрывает в Северной войне, переметнулся к шведскому королю Карлу XII, было совершенно не случайным. История показывает, что он всегда искал выгоду и более сильных покровителей (ничего не напоминает?): сначала он предал поляков, переметнувшись к гетману Дорошенко; предав Дорошенко, он переметнулся к гетману Самойловичу; когда тот впал в немилость у русской короны – предал и его, и с помощью доноса сам стал гетманом Малороссийским, по слухам, отправив щедрые дары фавориту царевны Софьи (старшей сестры взрослеющего Петра) князю Голицыну. Потом Мазепа предал и Софью с Голицыным, втершись в доверие к Петру Первому, который даже считал его личным другом.После предательства Мазепы Петр повелел выпустить для него специальную "медаль Иуды", на которой был изображен повесившийся Иуда Искариот, предавший Христа, и тридцать сребреников. Вес медали был точно равен весу тридцати серебряных римских монет, бывших в хождении во время земной жизни Христа. Надпись на медали гласила: "Треклят сын погибельный Иуда, иже за сребролюбие давится".Похоже, что нынешний правящий класс на Украине наконец приблизился к формулировке своей национальной идеи, прямо перекочевавшей из политической традиции гетманщины, где пределом мечтаний была автономия под протекторатом одной из сильных держав, для чего можно и нужно было предавать бывших сюзеренов с максимальной для себя выгодой.Таким образом, действия Зеленского совершенно неслучайны – Мазепу и Зеленского (как и других укролидеров) роднит тот самый иудин грех, и грех этот у них грехом не считается, потому что он полностью соответствует нынешней коллаборационистской логике агонизирующего режима.Как это чувствуют уже все в Киеве, дни этой власти сочтены, и напоследок Зеленский хочет побыстрее установить официальный культ "мазепинства" и повязать всех украинцев общим грехом измены и вероотступничества, чтобы кровавые преступления киевской верхушки стали преступлениями всех жителей Украины.Это очень напоминает сюжет из Библии, когда прокуратор Иудеи от Рима, Понтий Пилат, в последний раз спрашивает у толпы – должен ли я распять этого Иисуса? И толпа в исступлении кричит: "Распни, распни его! Кровь его на нас и на детях наших".Еще задолго до событий на Украине президент России Владимир Путин сказал (не конкретно про Мазепу, а вообще), что "предательство – самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны".Конец "украинской нации", которую ускоренно строят на ненависти, алчности и предательстве, будет быстрым, болезненным и безжалостным (как смерть самого Мазепы), потому что построить что-то долговечное на грехе просто невозможно.Трубный глас все ближе, и меч уже занесен.О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: военком-контрабандист в Закарпатье и резкое подорожание воды.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, россия, мазепа, владимир зеленский, украина.ру