В Румынии обнаружили беспилотник у границы с Украиной - 14.08.2026 Украина.ру
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В Румынии обнаружили беспилотник у границы с Украиной
В Румынии обнаружили беспилотник у границы с Украиной - 14.08.2026 Украина.ру
В Румынии обнаружили беспилотник у границы с Украиной
Министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении беспилотника в районе населённого пункта Плауру в уезде Тулча у границы с Украиной. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T21:03
2026-08-14T21:03
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Группа специалистов выехала на место, идентифицировала объект и обеспечила безопасность района. Плауру расположен на румынском берегу Дуная, напротив украинского города Измаил.Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что политики в Молдавии и Румынии упражняются в русофобии, пытаясь отвлечь внимание от политических репрессий, экономических и других внутренних проблем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что молдавское руководство возложило на Россию ответственность за инцидент с беспилотником, не представив достоверных данных о его происхождении. Она также напомнила, что в прошлом месяце власти Румынии отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном - Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, мид, мария захарова, румыния, россия, украина, новости
Украина.ру, МИД, Мария Захарова, Румыния, Россия, Украина, Новости

В Румынии обнаружили беспилотник у границы с Украиной

21:03 14.08.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении беспилотника в районе населённого пункта Плауру в уезде Тулча у границы с Украиной. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Группа специалистов выехала на место, идентифицировала объект и обеспечила безопасность района.
Плауру расположен на румынском берегу Дуная, напротив украинского города Измаил.
Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что политики в Молдавии и Румынии упражняются в русофобии, пытаясь отвлечь внимание от политических репрессий, экономических и других внутренних проблем.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что молдавское руководство возложило на Россию ответственность за инцидент с беспилотником, не представив достоверных данных о его происхождении.
Она также напомнила, что в прошлом месяце власти Румынии отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном - Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД.
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