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В Румынии обнаружили беспилотник у границы с Украиной

В Румынии обнаружили беспилотник у границы с Украиной - 14.08.2026 Украина.ру

В Румынии обнаружили беспилотник у границы с Украиной

Министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении беспилотника в районе населённого пункта Плауру в уезде Тулча у границы с Украиной. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T21:03

2026-08-14T21:03

2026-08-14T21:03

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Группа специалистов выехала на место, идентифицировала объект и обеспечила безопасность района. Плауру расположен на румынском берегу Дуная, напротив украинского города Измаил.Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что политики в Молдавии и Румынии упражняются в русофобии, пытаясь отвлечь внимание от политических репрессий, экономических и других внутренних проблем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что молдавское руководство возложило на Россию ответственность за инцидент с беспилотником, не представив достоверных данных о его происхождении. Она также напомнила, что в прошлом месяце власти Румынии отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном - Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, мид, мария захарова, румыния, россия, украина, новости