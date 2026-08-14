https://ukraina.ru/20260814/za-12-chasov-pvo-unichtozhila-221-ukrainskiy-bespilotnik-nad-regionami-rossii-1082506496.html
За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России
За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России - 14.08.2026 Украина.ру
За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России
Средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T21:08
2026-08-14T21:08
2026-08-14T21:08
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Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны. Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов.Ранее гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики был уничтожен ночным ударом Вооружённых сил Украины. В результате удара возник пожар, торговый объект уничтожен, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили. На месте происшествия обнаружены фрагменты ударных беспилотников самолётного типа иностранного производства - ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, украина, краснодарский край, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Украина, краснодарский край, СВО, Спецоперация
За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России
Средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны.
Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов.
Ранее гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики был уничтожен ночным ударом Вооружённых сил Украины.
В результате удара возник пожар, торговый объект уничтожен, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили.
На месте происшествия обнаружены фрагменты ударных беспилотников самолётного типа иностранного производства - ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.