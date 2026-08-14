За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России - 14.08.2026 Украина.ру
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За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России
За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России - 14.08.2026 Украина.ру
За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России
Средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T21:08
2026-08-14T21:08
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Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны. Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов.Ранее гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики был уничтожен ночным ударом Вооружённых сил Украины. В результате удара возник пожар, торговый объект уничтожен, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили. На месте происшествия обнаружены фрагменты ударных беспилотников самолётного типа иностранного производства - ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, украина, краснодарский край, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Украина, краснодарский край, СВО, Спецоперация

За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России

21:08 14.08.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтака дронов
Атака дронов - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах страны.
Основные усилия сосредоточены на защите объектов критической инфраструктуры и населённых пунктов.
Ранее гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики был уничтожен ночным ударом Вооружённых сил Украины.
В результате удара возник пожар, торговый объект уничтожен, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили.
На месте происшествия обнаружены фрагменты ударных беспилотников самолётного типа иностранного производства - ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР.
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