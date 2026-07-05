https://ukraina.ru/20260705/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-voenkom-kontrabandist-v-zakarpate-i-rezkoe-podorozhanie-vody-1081051222.html

Западная Украина за неделю: военком-контрабандист в Закарпатье и резкое подорожание воды

Западная Украина за неделю: военком-контрабандист в Закарпатье и резкое подорожание воды - 05.07.2026 Украина.ру

Западная Украина за неделю: военком-контрабандист в Закарпатье и резкое подорожание воды

В некоторых городах Западной Украины стоимость кубометра воды для жителей превысила 100 гривен, а всего за последний месяц вода для населения подорожала в шести из восьми областных центров региона

2026-07-05T07:38

2026-07-05T07:38

2026-07-05T07:38

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Руководителем Закарпатского областного ТЦК стал "сертифицированный" контрабандистКак сообщил 2 июля близкий к СБУ ужгородский журналист Виталий Глагола, новым начальником Закарпатского областного ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат) стал полковник Дмитрий Лысюк. Он – бывший командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, штаб которой расположен в Мукачево. В должности начальника ТЦК он сменил полковника Андрея Савчука, который имел статус временного исполняющего обязанности.Местные комментаторы сразу же напомнили, что Лысюк печально прославился 3 ноября 2023 года, когда приказал выстроить бойцов 128-й бригады для награждения по случаю Дня ракетных войск и артиллерии. В результате ракетного удара тогда погибли 28 военнослужащих (по другой информации, распространенной 6 ноября 2023 года штабом бригады, было 19 погибших) и 53 ранены. После этого в Закарпатской области объявили трехдневный траур. При этом Лысюка, прибывшего на место построения бригады уже после удара, лишь временно отстранили от исполнения обязанностей командира бригады. Никакого наказания он не понес и вскоре вернулся к командованию. И вот теперь Лысюк получил новое, "жирное" назначение в области, которую хорошо знает, – ведь он начинал службу именно в 128-й бригаде.А в 2019 году Лысюк, в то время – подполковник, командир 8-го отдельного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, – был приговорён к штрафу в размере 119 тысяч гривен за, как сказано в приговоре суда, "незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет" с территории ЛНР.Согласно фабуле уголовного производства, к подполковнику Лысюку в ноябре 2018 года обратился житель Краматорска Александр Куевда, который предложил заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной Киеву территории. При этом подакцизный товар необходимо было забирать в предварительно оговоренном месте у реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трёхизбенка Луганской области. Именно там личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона, которым командовал подполковник Лысюк, выполнял боевые задания.Согласившись на это предложение, Лысюк в конце декабря 2018 года забрал в лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки Marlboro Red, которые спрятал в заброшенном доме в соседнем посёлке Боброво.28–29 декабря 2018 года Лысюк перевёз ящики с сигаретами в Соледар и продал неустановленным лицам. В начале января 2019 года Лысюк забрал в тайнике еще 150 ящиков (74 920 пачек) с контрабандными сигаретами. А 17 января 2019-го при получении 2,3 тыс. долларов как части выручки за проданные сигареты Лысюк с сообщником были задержаны правоохранителями в кафе в Северодонецке.При этом, как отмечено в материалах дела, с 17 декабря 2018 контрразведка СБУ следила за действиями преступной группы, поскольку Куевда ранее договорился о взятках с сотрудником контрразведки за беспрепятственный проезд грузовиков с контрабандой через блокпосты.Задержанным сообщникам было доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенные по предварительному сговору группой лиц).Комбат Лысюк избежал ареста и был отпущен на поруки, а его подельник вышел из-под стражи под залог в 286 тыс. гривен. 30 июля 2019 года оба подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение с прокурором. В итоге Куевда был приговорён к штрафу в 161,5 тыс. гривен, а комбат Лысюк – к штрафу в 119 тыс. гривен.Несмотря на это, Лысюк был повышен в звании и назначен командующим 128-й бригадой, оставшись на этом посту даже после массовой гибели подчиненных во время построения. Так что вряд ли стоит ожидать уменьшения числа жертв в подвалах Закарпатского областного и районных ТЦК, где "бусифицированных" мужчин незаконно содержат месяцами. Единственная надежда мобилизованных – на то, что Лысюк снова займется контрабандой, которая для Закарпатья является "регионообразующей" отраслью экономики, и наведет во вверенном ТЦК хотя бы минимальный порядок, чтобы скандалы не мешали ему зарабатывать деньги.В регионе резко подорожало водоснабжениеВо Львове анонсировали новый тариф на водоснабжение для населения – не менее 100 грн (173 руб.) за кубометр воды. Хотя это пока планы, однако в некоторых городах Западной Украины тариф уже превысил этот уровень, а в целом за последний месяц вода для населения подорожала в шести из восьми областных центров региона."Львовводоканал" передал на рассмотрение Львовского городского совета расчёты нового тарифа на водоснабжение. Сегодня во Львове один кубометр воды обходится населению в 25,88 грн (44,82 руб.). По оценкам коммунального предприятия, экономически обоснованная стоимость одного кубометра воды должна составлять не менее 100 грн. Окончательное решение о корректировке тарифа будет принято исполнительным комитетом горсовета, сообщили 2 июля в пресс-службе Львовского городского совета.По расчётам "Львовводоканала", для полного покрытия расходов на электроэнергию, топливо, реагенты, заработную плату, ремонты и модернизацию оборудования цена кубометра воды должна составлять как минимум 100 грн."Главный наш актив – это водопроводные и канализационные сети, насосные станции и водозаборы. Именно они обеспечивают непрерывное водоснабжение города. Если их не ремонтировать и не модернизировать, рано или поздно возникнут серьёзные проблемы с водоснабжением", – заявил директор "Львовводоканала" Дмитрий Ванькович.По словам руководителя коммунального предприятия, действующий тариф на водоснабжение не покрывает даже текущие операционные расходы. По итогам первого квартала 2026 года покрытие составило всего 61%, и это без учета развития и инвестиций. Разницу компенсируют из городского бюджета. В прошлом году "Львовводоканал" получил более 330 млн грн поддержки. Эти деньги в первую очередь пошли на оплату электроэнергии и горючего для ежедневной работы предприятия."Изменение тарифа должно позволить не просто устранять аварии, а системно модернизировать инфраструктуру: заменять сети, насосное оборудование и внедрять энергоэффективные решения. Поэтому корректировка тарифа необходима для финансовой стабильности предприятия, уменьшения аварийности, потерь воды и потребления электроэнергии и для сохранения надёжного круглосуточного водоснабжения", – настаивают в "Львовводоканале".Как говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета, ряд украинских городов уже пересмотрел тарифы, а другие – в процессе корректировки. Действительно, в последние недели в большинстве областных центров Западной Украины резко подняли тарифы на воду для населения, при этом аргументы были абсолютно идентичны тем, которые выразил директор "Львовводоканала". Рост стал возможен благодаря решению правительства, которое позволило местным властям с 1 июня устанавливать тарифы на водоснабжение. Ранее это делала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и тарифы на воду оставались неизменными с января 2022 года.Черновцы – первый город Украины, воспользовавшийся правительственным решением. 27 мая исполком Черновицкого горсовета утвердил рост стоимости воды для населения более чем в два раза – с 27,9 грн до 63,5 грн за кубометр (здесь и далее – за водоснабжение и водоотведение, с НДС). Новые тарифы вступили в силу с 1 июня.В Луцке 17 июня члены исполкома горсовета единогласно и без обсуждения проголосовали за рост тарифа на воду для жителей тоже вдвое с лишним. С 18 июня в Луцке общая стоимость кубометра воды выросла с 28,42 грн до 67,42 грн.С 1 июля более чем в два раза подняли тарифы на воду для населения горисполкомы в Ровно, Тернополе и Ужгороде. В Ровно бытовые потребители будут платить за кубометр воды 68,45 грн вместо 32,5 грн, в Тернополе – 87,34 грн вместо 36,7 грн, в Ужгороде – 91,24 грн вместо 42,86 грн. Вода в столице Закарпатья пока самая дорогая в Западной Украине.На минувшей неделе, 30 июня, исполком Ивано-Франковского горсовета установил коммунальному предприятию "Ивано-Франковскводоэкотехпром" новую стоимость услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению. Тариф для населения, как и в других областных центрах региона, увеличили более чем вдвое – с 28,2 до 65,5 грн за кубометр. Новые тарифы вступят в силу с 9 июля.Единственный областной центр Западной Украины, где пока не определились с новыми тарифами на воду, – Хмельницкий. Сейчас здесь один из самых низких тарифов среди городов всей Украины на услуги по водоснабжению и водоотведению, он составляет 27,39 грн за кубометр. При этом жители большинства городов Хмельницкой области платят за куб воды от 60 до 80 грн, а в городе атомщиков Нетешин – 103,18 грн.Стоит отметить, что уровень официальной средней заработной платы в областях региона – традиционно самый низкий на Украине (кроме Львова, а также Нетешина и Вараша, где расположены Хмельницкая и Ровенская АЭС). При этом в Киеве, где зарплата самая высокая, кубометр воды до сих пор обходится жителям в 30,84 грн, и обсуждается повышение тарифа только до 65 грн.Для сравнения: в Москве, где доходы населения в несколько раз выше, чем на Западной Украине, кубометр воды обходится населению в 66,87 рублей, а с октября тариф вырастет до 73,79 рублей. По актуальному курсу валют – это 38,7 и 42,7 гривен соответственно.О событиях культуры - в материале Экран как поле битвы: почему спор об импортном кино становится вопросом госполитики. События культуры.

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эксклюзив, западная украина, тцк, украина, закарпатье, украина.ру