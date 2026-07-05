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Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках Киеву
Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках Киеву - 05.07.2026 Украина.ру
Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках Киеву
В Польше разразился скандал вокруг возможной тайной передачи Украине дальнобойных ракет Patriot. Об этом в эфире Kanał Zero заявил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак
2026-07-05T09:59
2026-07-05T09:59
2026-07-05T09:59
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Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил о тревожной информации, согласно которой правительство тайно, без ведома парламента и президента, передало Украине ракеты Patriot."У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал", — сказал Босак. Он призвал депутатов сейма принять закон, запрещающий передачу польского оружия за границу без согласия парламента.Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий предположил, что передачу ракет могло одобрить правительство, минуя согласие президента Кароля Навроцкого. Он напомнил о похожей ситуации с истребителями МиГ-29, когда главу государства также не проинформировали о сделке."Думаю, стоит упомянуть случай с МиГами. Там была похожая ситуация, когда президента не проинформировали об этом", — заявил Богуцкий в интервью Polsat News.Напомним, что тогдашняя сделка по МиГам провалилась: Киев не выполнил обещание передать Варшаве технологии в сфере БПЛА, которые были условием обмена. После срыва соглашения Польша приняла решение постепенно выводить истребители из эксплуатации, лишь бы не передавать их Украине. Таким образом, история с МиГ-29 повторяет печальный сценарий конца 1990-х, когда сама Украина уничтожила доставшиеся ей от СССР стратегические бомбардировщики, отказавшись продать их России. Подробнее в материале Сам не гам, и другому не дам. Польша идёт по пути Украины, подробности конфликтаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, польша, киев, кароль навроцкий, дональд трамп, украина.ру, миг-29
Новости, Украина, Польша, Киев, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, Украина.ру, МиГ-29
Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках Киеву
В Польше разразился скандал вокруг возможной тайной передачи Украине дальнобойных ракет Patriot. Об этом в эфире Kanał Zero заявил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак
Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил о тревожной информации, согласно которой правительство тайно, без ведома парламента и президента, передало Украине ракеты Patriot.
"У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал", — сказал Босак.
Он призвал депутатов сейма принять закон, запрещающий передачу польского оружия за границу без согласия парламента.
Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий предположил, что передачу ракет могло одобрить правительство, минуя согласие президента Кароля Навроцкого. Он напомнил о похожей ситуации с истребителями МиГ-29, когда главу государства также не проинформировали о сделке.
"Думаю, стоит упомянуть случай с МиГами. Там была похожая ситуация, когда президента не проинформировали об этом", — заявил Богуцкий в интервью Polsat News.
Напомним, что тогдашняя сделка по МиГам провалилась: Киев не выполнил обещание передать Варшаве технологии в сфере БПЛА, которые были условием обмена. После срыва соглашения Польша приняла решение постепенно выводить истребители из эксплуатации, лишь бы не передавать их Украине.
Таким образом, история с МиГ-29 повторяет печальный сценарий конца 1990-х, когда сама Украина уничтожила доставшиеся ей от СССР стратегические бомбардировщики, отказавшись продать их России. Подробнее в материале Сам не гам, и другому не дам. Польша идёт по пути Украины, подробности конфликта
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
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