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Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу - 05.07.2026 Украина.ру
Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты смогут организовать пилотируемый полёт на Марс уже в ближайшее время. Об этом и других новостях к этому часу 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-05T08:17
2026-07-05T08:17
2026-07-05T08:17
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🟦 Научные сотрудники институтов Украины попадают под мобилизацию в ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.Так, по данным источника, около села Семереньки Тростянецкого района погиб мобилизованный в ВСУ сотрудник физико-механического института им. Г. В. Карпенко НАН Украины, который являлся автором и соавтором 19 научных работ;🟦 Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Циндао на российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2026".Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота;🟦 Открытое горение на площади 5 тыс. кв. метров ликвидировали на складе в Ставрополе, сообщили в ГУ МЧС по региону;🟦 Появление новой военной базы США на территории Польши имеет для Москвы куда большее значение, чем конфликт между Варшавой и Киевом. Таким мнением поделился писатель Захар Прилепин.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, дональд трамп, захар прилепин, желтое море, сша, украина.ру, вооруженные силы украины, мчс
Новости, Украина, Дональд Трамп, Захар Прилепин, Желтое море, США, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, МЧС
Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты смогут организовать пилотируемый полёт на Марс уже в ближайшее время. Об этом и других новостях к этому часу 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Научные сотрудники институтов Украины попадают под мобилизацию в ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.
Так, по данным источника, около села Семереньки Тростянецкого района погиб мобилизованный в ВСУ сотрудник физико-механического института им. Г. В. Карпенко НАН Украины, который являлся автором и соавтором 19 научных работ;
🟦 Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Циндао на российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2026".
Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота;
🟦 Открытое горение на площади 5 тыс. кв. метров ликвидировали на складе в Ставрополе, сообщили в ГУ МЧС по региону;
🟦 Появление новой военной базы США на территории Польши имеет для Москвы куда большее значение, чем конфликт между Варшавой и Киевом. Таким мнением поделился писатель Захар Прилепин.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру