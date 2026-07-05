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Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу

Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу - 05.07.2026 Украина.ру

Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты смогут организовать пилотируемый полёт на Марс уже в ближайшее время. Об этом и других новостях к этому часу 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-05T08:17

2026-07-05T08:17

2026-07-05T08:17

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🟦 Научные сотрудники институтов Украины попадают под мобилизацию в ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.Так, по данным источника, около села Семереньки Тростянецкого района погиб мобилизованный в ВСУ сотрудник физико-механического института им. Г. В. Карпенко НАН Украины, который являлся автором и соавтором 19 научных работ;🟦 Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Циндао на российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2026".Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота;🟦 Открытое горение на площади 5 тыс. кв. метров ликвидировали на складе в Ставрополе, сообщили в ГУ МЧС по региону;🟦 Появление новой военной базы США на территории Польши имеет для Москвы куда большее значение, чем конфликт между Варшавой и Киевом. Таким мнением поделился писатель Захар Прилепин.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, дональд трамп, захар прилепин, желтое море, сша, украина.ру, вооруженные силы украины, мчс