https://ukraina.ru/20260705/polsko-britanskie-uzhastiki-inostrannye-smi-i-obmen-v-konstantinovke-itogi-5-iyulya-1081060173.html

Польско-британские ужастики, иностранные СМИ и обмен в Константиновке. Итоги 5 июля

Польско-британские ужастики, иностранные СМИ и обмен в Константиновке. Итоги 5 июля - 05.07.2026 Украина.ру

Польско-британские ужастики, иностранные СМИ и обмен в Константиновке. Итоги 5 июля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию британских и польских СМИ о якобы имеющихся у РФ планах. Иностранные СМИ хотят посетить обмен телами погибших в Константиновке

2026-07-05T17:00

2026-07-05T17:00

2026-07-05T19:32

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ о якобы возможном ударе по Польше несоответствующими действительности."Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации", — рассказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.При этом Песков указал, что польским властям стоит задуматься над тем, что в стране расположено много предприятий, выпускающих беспилотники для ВСУ."Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет", — отметил Песков.Он также напомнил о публикации Минобороны РФ, в которой были обнародованы координаты заводов в Европе, занимающихся выпуском военной продукции для Украины.Ранее, 3 июля, британское издание The Telegraph и польское издание Onet со ссылкой на источники в НАТО и правительственных структурах и разведке сообщили о том, что США якобы предупредили Польшу о возможной вооружённой провокации со стороны России, целью которой может стать проверка готовности НАТО выполнить свои союзнические обязательства. Россия якобы может нанести ракетный удар по объектам критической инфраструктуры или осуществить ограниченное вторжение на территорию страны-члена Альянса.При этом собеседники издания сообщили о том, что провокация якобы может состояться в ближайшие месяцы. Её целью The Telegraph назвало попытку западных союзников сократить или приостановить военную поддержку Украины.В польских спецслужбах не исключили и сценария ограниченного наземного вторжения, при котором небольшая группа российских военных может пересечь восточную границу НАТО.Другими сценариями, которые якобы рассматривают польские силовики, СМИ назвали атаки беспилотниками по критической инфраструктуре или инсценировку авиационных ударов, что заставит Польшу поднять силы противовоздушной обороны.Самым опасным вариантом, по оценке источников в разведке, является гибридная операция в приграничной зоне. Западные СМИ со ссылкой на источники заявили, что акция может предусматривать проникновение на польскую территорию российских и белорусских военных с последующим объяснением инцидента якобы техническим сбоем GPS или проведением спасательной операции, например, после крушения вертолёта.По оценке источников, РФ якобы рассчитывает, что Польша в такой ситуации не применит оружие, а вместо этого при посредничестве США согласится на переговоры с Россией и Белоруссией. В ответ на вывод сил Союзного Государства Россия якобы потребует прекратить военную помощь Украине.При этом авторы публикации умышленно или неумышленно умолчали о неоднократных заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявлявшего о том, что он не даст втянуть своё государство в конфликт. Эти заявления звучали даже после прямых угроз Белоруссии со стороны киевского режима.Вместо этого британские журналисты со ссылкой на источник в системе безопасности государств Прибалтики, заявили что Россия якобы может попытаться переложить ответственность за собственные провокации на Украину. При этом потенциальная наземная операция якобы может быть осуществлена с территории Калининградской области.Примечательно, что ранее именно прибалты давали понять о том, что готовы атаковать Калининград. Так, глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил 18 мая в интервью Neue Zurcher Zeitung, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости. После вызванного этим заявлением резонанса он пояснил, что его заявление исходит из желания показать, что страны Прибалтики "могут защищать себя". При этом в начале мая в российском МИДе заявили, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининграда.Также по информации британских журналистов, в европейских службах безопасности считают, что для РФ провокация против Польши якобы является более вероятным сценарием, чем атака на одну из стран Прибалтики. При этом собеседники The Telegraph заявили, что на данный момент Россия не готова к полномасштабной войне с НАТО, поэтому речь якобы идёт именно о гибридных действиях, а не о "классическом военном вторжении".Иностранные журналисты хотят в КонстантиновкуМинобороны России сообщило о желании иностранных журналистов посетить Константиновку."4 июля 2026 года после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооружёнными силами Украины по городу Константиновка, более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населённый пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел", – отмечалось в публикации.Там же указывалось, что в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию, Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке.Ранее, вечером 4 июля, Минобороны России предложило украинским военным временное прекращение огня для обмена тел погибшими в Константиновке."В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установлением над ним полного нашего контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте. В этих целях предлагается с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновки. О своём решении украинской стороне проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12:00 по московскому времени 5 июля 2026 года", – отмечалось в заявлении российского министерства обороны.Об ответе Минобороны Украины на момент публикации статьи известно не было. В то же время, украинское руководство отрицает потерю Константиновки. Так, после того как президенту России Владимиру Путину на совещании с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск доложили об освобождении Константиновки, Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным в этом населённом пункте. В ответ пресс-секретарь президента России Песков указал, что если таким образом Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, Россия это приветствует, но напоминает, что президент Путин говорил о готовности принять Зеленского в Москве, т.к. столицей РФ является Москва, а не Константиновка.О нюансах украинской политики в статье – Кирилла Стрельникова "Зеленский лично выбрал способ своей смерти: это войдет в историю"

https://ukraina.ru/20260705/kladbischenskiy-skandal-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-5-iyulya-1081057205.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, константиновка, польша, нато, мид, вооруженные силы украины