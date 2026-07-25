За неделю на Москву летели более 1400 беспилотников. Новости СВО - 25.07.2026 Украина.ру
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За неделю на Москву летели более 1400 беспилотников. Новости СВО
За неделю на Москву летели более 1400 беспилотников. Новости СВО - 25.07.2026 Украина.ру
За неделю на Москву летели более 1400 беспилотников. Новости СВО
За семь дней, с 18 по 25 июля, средства ПВО зафиксировали более 1,4 тысячи беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона. Данные привёл мэр столицы Сергей Собянин. Об этом и других военных новостях 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-25T17:10
2026-07-25T17:11
сво
спецоперация
россия
москва
сергей собянин
запорожская область
евгений балицкий
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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🟥 Запрет на экспорт бензина продлят до конца года, а запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", сообщил вице-премьер Александр Новак;🟥 Число пострадавших в Кирилловке после удара ВСУ выросло до 16 человек, в их числе пятеро детей, сообщил губернатор Евгений Балицкий. 11 человек погибли, среди них четверо детей.Все пострадавшие, в зависимости от степени тяжести их состояния, размещены в медицинских учреждениях Запорожской области;🟥 В результате удара в Одесском районе поражена инфраструктура, сообщает местная глава администрации;🟥 В Краснодаре ликвидирован пожар в складских помещениях после атаки ВСУ 22 июля, сообщает оперштаб;🟥 Один мирный житель погиб, семь человек пострадали в результате вражеских атак за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 Средства ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 1 060 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны России.24 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в КапитановкеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, москва, сергей собянин, запорожская область, евгений балицкий, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Москва, Сергей Собянин, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

За неделю на Москву летели более 1400 беспилотников. Новости СВО

17:10 25.07.2026 (обновлено: 17:11 25.07.2026)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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За семь дней, с 18 по 25 июля, средства ПВО зафиксировали более 1,4 тысячи беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона. Данные привёл мэр столицы Сергей Собянин. Об этом и других военных новостях 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Запрет на экспорт бензина продлят до конца года, а запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", сообщил вице-премьер Александр Новак;
🟥 Число пострадавших в Кирилловке после удара ВСУ выросло до 16 человек, в их числе пятеро детей, сообщил губернатор Евгений Балицкий. 11 человек погибли, среди них четверо детей.
Все пострадавшие, в зависимости от степени тяжести их состояния, размещены в медицинских учреждениях Запорожской области;
🟥 В результате удара в Одесском районе поражена инфраструктура, сообщает местная глава администрации;
🟥 В Краснодаре ликвидирован пожар в складских помещениях после атаки ВСУ 22 июля, сообщает оперштаб;
🟥 Один мирный житель погиб, семь человек пострадали в результате вражеских атак за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо;
🟥 Средства ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 1 060 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
24 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в Капитановке
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