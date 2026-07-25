https://ukraina.ru/20260725/za-nedelyu-na-moskvu-leteli-bolee-1400-bespilotnikov-novosti-svo-1081849554.html

За неделю на Москву летели более 1400 беспилотников. Новости СВО

За неделю на Москву летели более 1400 беспилотников. Новости СВО - 25.07.2026 Украина.ру

За неделю на Москву летели более 1400 беспилотников. Новости СВО

За семь дней, с 18 по 25 июля, средства ПВО зафиксировали более 1,4 тысячи беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона. Данные привёл мэр столицы Сергей Собянин. Об этом и других военных новостях 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-25T17:10

2026-07-25T17:10

2026-07-25T17:11

сво

спецоперация

россия

москва

сергей собянин

запорожская область

евгений балицкий

владимир сальдо

вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 Запрет на экспорт бензина продлят до конца года, а запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", сообщил вице-премьер Александр Новак;🟥 Число пострадавших в Кирилловке после удара ВСУ выросло до 16 человек, в их числе пятеро детей, сообщил губернатор Евгений Балицкий. 11 человек погибли, среди них четверо детей.Все пострадавшие, в зависимости от степени тяжести их состояния, размещены в медицинских учреждениях Запорожской области;🟥 В результате удара в Одесском районе поражена инфраструктура, сообщает местная глава администрации;🟥 В Краснодаре ликвидирован пожар в складских помещениях после атаки ВСУ 22 июля, сообщает оперштаб;🟥 Один мирный житель погиб, семь человек пострадали в результате вражеских атак за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 Средства ПВО за сутки сбили восемь авиабомб и 1 060 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны России.24 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в КапитановкеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, москва, сергей собянин, запорожская область, евгений балицкий, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру