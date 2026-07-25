Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля - 25.07.2026 Украина.ру
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Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля
Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля - 25.07.2026 Украина.ру
Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля
Киевский режим нанес очередной террористический удар по мирным жителям — под огонь беспилотников попали туристические базы в Запорожской области. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-07-25T17:55
2026-07-25T17:55
эксклюзив
россия
запорожская область
дональд трамп
владимир путин
касым-жомарт токаев
старобельск
украина.ру
вооруженные силы украины
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Теракт в Кирилловке: ВСУ ударили по турбазам, погибли восемь человек, в том числе двое детейВ ночь на 25 июля украинские беспилотники атаковали курортный поселок Кирилловка Мелитопольского городского округа. Удар пришелся по туристическим базам, где отдыхали мирные жители. По последним данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей, еще 16 получили ранения.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул: "Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму". На этих базах не было военных — здесь отдыхали люди. Зимой на одной из разрушенных баз принимали эвакуированных из ДНР — стариков, оставшихся без жилья после ударов ВСУ.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. На месте трагедии работают следователи, собирают доказательства. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее "преднамеренным, масштабным, тяжким военным преступлением": "Не вызывает сомнений, что противник прекрасно знал о том, что наносится удар по абсолютно гражданскому объекту, туристическому объекту в период летних отпусков".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сравнил атаку с трагедией в Старобельске: "Турбаза никак не могла быть военной целью! Как и колледж в Старобельске, в котором укрофашисты убили более 20 подростков. Подходы русофобов в ЕС создали нацистского монстра на Украине". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по турбазам "методом террористов — удары по мирному населению".Путин встретился с Токаевым в Омске: казахстанский лидер высказался о заморозке конфликтаПрезидент России Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президент РФ пообещал в деталях проинформировать казахстанского коллегу о ситуации на украинском направлении.Токаев, в свою очередь, высказался о возможном урегулировании конфликта: Путин отметил, что отношения двух стран развиваются успешно и носят стратегический характер. Астана вновь подтвердила: Казахстан остается надежным союзником, но в посредники не набивается. Трамп объявил Евросоюзу торговую войну: "США — это не касса для Европы"Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обрушился с жестким ультиматумом на Брюссель. Американский лидер обвинил Евросоюз в систематическом "ограблении" технологических корпораций США и пригрозил ответными пошлинами.Трамп перечислил суммы штрафов: Apple — 15 миллиардов долларов, Meta — 3 миллиарда, Amazon — 2,5 миллиарда. Отдельно выделил Google, чьи штрафы, по его словам, уже превысили 18 миллиардов, назвав практику "незаконной и дискриминационной". Президент анонсировал запуск расследования по статье 301, которое должно положить конец "неэтичному поведению" Европы.
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Мария Илащук
Мария Илащук
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, запорожская область, дональд трамп, владимир путин, касым-жомарт токаев, старобельск, украина.ру, вооруженные силы украины, ес
Эксклюзив, Россия, Запорожская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Старобельск, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ЕС

Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля

17:55 25.07.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Киевский режим нанес очередной террористический удар по мирным жителям — под огонь беспилотников попали туристические базы в Запорожской области. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Теракт в Кирилловке: ВСУ ударили по турбазам, погибли восемь человек, в том числе двое детей
В ночь на 25 июля украинские беспилотники атаковали курортный поселок Кирилловка Мелитопольского городского округа.
Удар пришелся по туристическим базам, где отдыхали мирные жители. По последним данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей, еще 16 получили ранения.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул:
"Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму".
На этих базах не было военных — здесь отдыхали люди. Зимой на одной из разрушенных баз принимали эвакуированных из ДНР — стариков, оставшихся без жилья после ударов ВСУ.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. На месте трагедии работают следователи, собирают доказательства.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее "преднамеренным, масштабным, тяжким военным преступлением":
"Не вызывает сомнений, что противник прекрасно знал о том, что наносится удар по абсолютно гражданскому объекту, туристическому объекту в период летних отпусков".
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сравнил атаку с трагедией в Старобельске:
"Турбаза никак не могла быть военной целью! Как и колледж в Старобельске, в котором укрофашисты убили более 20 подростков. Подходы русофобов в ЕС создали нацистского монстра на Украине".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по турбазам "методом террористов — удары по мирному населению".
Путин встретился с Токаевым в Омске: казахстанский лидер высказался о заморозке конфликта
Президент России Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Президент РФ пообещал в деталях проинформировать казахстанского коллегу о ситуации на украинском направлении.
Токаев, в свою очередь, высказался о возможном урегулировании конфликта:
"Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира". При этом он подчеркнул, что не хотел бы быть посредником: "Поскольку знаю, что Россия — великая страна, русский народ — это великий народ, и без посредников он справится со всеми вопросами".
Путин отметил, что отношения двух стран развиваются успешно и носят стратегический характер. Астана вновь подтвердила: Казахстан остается надежным союзником, но в посредники не набивается.
Трамп объявил Евросоюзу торговую войну: "США — это не касса для Европы"
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обрушился с жестким ультиматумом на Брюссель.
Американский лидер обвинил Евросоюз в систематическом "ограблении" технологических корпораций США и пригрозил ответными пошлинами.
Трамп перечислил суммы штрафов: Apple — 15 миллиардов долларов, Meta — 3 миллиарда, Amazon — 2,5 миллиарда. Отдельно выделил Google, чьи штрафы, по его словам, уже превысили 18 миллиардов, назвав практику "незаконной и дискриминационной".
Президент анонсировал запуск расследования по статье 301, которое должно положить конец "неэтичному поведению" Европы.
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ЭксклюзивРоссияЗапорожская областьДональд ТрампВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевСтаробельскУкраина.руВооруженные силы УкраиныЕС
 
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17:55Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля
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