https://ukraina.ru/20260725/tokaev-prizval-ostanovit-konflikt-na-ukraine-i-vernutsya-k-stambulskomu-formatu-1081851590.html

Токаев призвал остановить конфликт на Украине и вернуться к стамбульскому формату

Токаев призвал остановить конфликт на Украине и вернуться к стамбульскому формату - 25.07.2026 Украина.ру

Токаев призвал остановить конфликт на Украине и вернуться к стамбульскому формату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным призвал к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-25T16:33

2026-07-25T16:33

2026-07-25T16:33

новости

украина

владимир путин

украина.ру

касым-жомарт токаев

дональд трамп

россия

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079510486_0:28:1441:838_1920x0_80_0_0_93e4d8adc45c18caaa3ef56281de0dad.jpg

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным призвал к урегулированию конфликта на Украине. Как передаёт пресс-служба Кремля, Токаев подчеркнул необходимость остановить боевые действия."Всё это надо останавливать", — заявил казахстанский лидер. Он также выразил мнение, что альтернатива заморозке конфликта работает "на руку противникам России", которую он назвал великим государством.Токаев предложил вернуться к стамбульскому формату переговоров и отметил политическую гибкость Владимира Путина, проявленную во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.В свою очередь, Владимир Путин пообещал проинформировать Токаева о текущей ситуации на украинском направлении.23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам на основе стамбульских договорённостей. Подробнее в материале О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

казахстан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир путин, украина.ру, касым-жомарт токаев, дональд трамп, россия, казахстан