Токаев призвал остановить конфликт на Украине и вернуться к стамбульскому формату - 25.07.2026 Украина.ру
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Токаев призвал остановить конфликт на Украине и вернуться к стамбульскому формату
Токаев призвал остановить конфликт на Украине и вернуться к стамбульскому формату - 25.07.2026 Украина.ру
Токаев призвал остановить конфликт на Украине и вернуться к стамбульскому формату
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным призвал к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-25T16:33
2026-07-25T16:33
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным призвал к урегулированию конфликта на Украине. Как передаёт пресс-служба Кремля, Токаев подчеркнул необходимость остановить боевые действия."Всё это надо останавливать", — заявил казахстанский лидер. Он также выразил мнение, что альтернатива заморозке конфликта работает "на руку противникам России", которую он назвал великим государством.Токаев предложил вернуться к стамбульскому формату переговоров и отметил политическую гибкость Владимира Путина, проявленную во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.В свою очередь, Владимир Путин пообещал проинформировать Токаева о текущей ситуации на украинском направлении.23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам на основе стамбульских договорённостей. Подробнее в материале О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир путин, украина.ру, касым-жомарт токаев, дональд трамп, россия, казахстан
Новости, Украина, Владимир Путин, Украина.ру, Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп, Россия, Казахстан

Токаев призвал остановить конфликт на Украине и вернуться к стамбульскому формату

16:33 25.07.2026
 
© РИА Новости . POOLВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным призвал к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным призвал к урегулированию конфликта на Украине. Как передаёт пресс-служба Кремля, Токаев подчеркнул необходимость остановить боевые действия.
"Всё это надо останавливать", — заявил казахстанский лидер. Он также выразил мнение, что альтернатива заморозке конфликта работает "на руку противникам России", которую он назвал великим государством.
Токаев предложил вернуться к стамбульскому формату переговоров и отметил политическую гибкость Владимира Путина, проявленную во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
В свою очередь, Владимир Путин пообещал проинформировать Токаева о текущей ситуации на украинском направлении.
23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам на основе стамбульских договорённостей. Подробнее в материале О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня
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