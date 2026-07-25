https://ukraina.ru/20260725/v-dnepropetrovske-vzorvalsya-sklad-vsu-v-zhilom-sektore--1081851906.html

В Днепропетровске взорвался склад ВСУ в жилом секторе

В Днепропетровске взорвался склад ВСУ в жилом секторе - 25.07.2026 Украина.ру

В Днепропетровске взорвался склад ВСУ в жилом секторе

В селе Куриловка Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный прямо в жилом секторе. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей

2026-07-25T17:48

2026-07-25T17:48

2026-07-25T17:48

спецоперация

сво

днепропетровская область

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вооруженные силы украины

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В Днепропетровской области на территории жилого сектора произошёл взрыв на складе с боеприпасами."В Куриловке Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный в жилом секторе. В результате разрушены многие дома", — говорится в публикации.По словам очевидцев, военные, прибывшие на место, вывозят уцелевшие боеприпасы, но пострадавшим никто не помогает. Местные власти не комментируют произошедшее.Это не первый подобный случай. В начале июля аналогичный инцидент произошёл в городе Вишневое Киевской области, где также был организован склад боеприпасов вблизи жилой застройки. Тогда власти эвакуировали население и призвали жителей не выходить на улицу.В Минобороны России неоднократно заявляли, что украинские силы систематически используют гражданскую инфраструктуру для размещения складов и военных объектов, что создаёт прямую угрозу для мирного населения.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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спецоперация, сво, днепропетровская область, россия, днепропетровск, украина.ру, вооруженные силы украины