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В Днепропетровске взорвался склад ВСУ в жилом секторе
В Днепропетровске взорвался склад ВСУ в жилом секторе - 25.07.2026 Украина.ру
В Днепропетровске взорвался склад ВСУ в жилом секторе
В селе Куриловка Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный прямо в жилом секторе. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей
2026-07-25T17:48
2026-07-25T17:48
2026-07-25T17:48
спецоперация
сво
днепропетровская область
россия
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украина.ру
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В Днепропетровской области на территории жилого сектора произошёл взрыв на складе с боеприпасами."В Куриловке Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный в жилом секторе. В результате разрушены многие дома", — говорится в публикации.По словам очевидцев, военные, прибывшие на место, вывозят уцелевшие боеприпасы, но пострадавшим никто не помогает. Местные власти не комментируют произошедшее.Это не первый подобный случай. В начале июля аналогичный инцидент произошёл в городе Вишневое Киевской области, где также был организован склад боеприпасов вблизи жилой застройки. Тогда власти эвакуировали население и призвали жителей не выходить на улицу.В Минобороны России неоднократно заявляли, что украинские силы систематически используют гражданскую инфраструктуру для размещения складов и военных объектов, что создаёт прямую угрозу для мирного населения.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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спецоперация, сво, днепропетровская область, россия, днепропетровск, украина.ру, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Днепропетровская область, Россия, Днепропетровск, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске взорвался склад ВСУ в жилом секторе
В селе Куриловка Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный прямо в жилом секторе. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на местных жителей
В Днепропетровской области на территории жилого сектора произошёл взрыв на складе с боеприпасами.
"В Куриловке Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный в жилом секторе. В результате разрушены многие дома", — говорится в публикации.
По словам очевидцев, военные, прибывшие на место, вывозят уцелевшие боеприпасы, но пострадавшим никто не помогает. Местные власти не комментируют произошедшее.
Это не первый подобный случай. В начале июля аналогичный инцидент произошёл в городе Вишневое Киевской области, где также был организован склад боеприпасов вблизи жилой застройки. Тогда власти эвакуировали население и призвали жителей не выходить на улицу.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что украинские силы систематически используют гражданскую инфраструктуру для размещения складов и военных объектов, что создаёт прямую угрозу для мирного населения.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру