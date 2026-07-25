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NYT: санкции против России застряли в Сенате из-за спора демократов и республиканцев о полномочиях Трампа

NYT: санкции против России застряли в Сенате из-за спора демократов и республиканцев о полномочиях Трампа - 25.07.2026 Украина.ру

NYT: санкции против России застряли в Сенате из-за спора демократов и республиканцев о полномочиях Трампа

Принятие Сенатом Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России блокируют разногласия между республиканцами и демократами. Об этом сообщает The New York Times

2026-07-25T16:26

2026-07-25T16:26

2026-07-25T16:26

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Законопроект об ужесточении санкций против России, внесённый в Сенат 16 июля, столкнулся с препятствиями на пути к принятию. Как пишет The New York Times, основная проблема — разногласия между республиканцами и демократами, касающиеся полномочий президента Дональда Трампа.Документ предполагает введение 100% тарифов для пяти крупнейших закупщиков российской нефти и газа, а также пяти стран, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве обходить ограничения. Решение о введении и отмене пошлин останется за президентом, что и вызвало сопротивление демократов. Они опасаются, что это создаст прецедент для расширения полномочий главы государства, особенно в вопросе торговых пошлин.Ранее портал Axios сообщал, что голосование может состояться уже на следующей неделе, однако текущие споры ставят под сомнение этот срок. Окончательное решение по законопроекту пока остаётся открытым.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, вашингтон, москва, дональд трамп, сенат, конгресс сша, украина.ру