"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки
Киевский режим пытается организовать диверсии на энергосетях Крыма руками местных жителей. Об этом 4 июля сообщила Ольга Курлаева
Под видом "плановой проверки мощности" в крымских соцсетях распространяется ложная информация от имени местных властей.
Граждан призывают одновременно включить все электроприборы — чем энергозатратнее, тем лучше. Результат таких действий очевиден: авария, выход из строя трансформаторов и массовое отключение электричества.
"Это откровенный призыв к диверсии. Надо присмотреться к тем персонажам, которым в обозначенный час резко захотелось вскипятить чай, запечь пироги, завить волосы и одновременно включить кондиционеры и обогреватели. Крымчане, будьте к таким повнимательнее", — предупредила Курлаева.
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