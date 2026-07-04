https://ukraina.ru/20260704/vklyuchite-vs-odnovremenno-kievskiy-rezhim-pytaetsya-obrushit-energoseti-kryma-cherez-feyki-1081045574.html

"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки

"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки - 04.07.2026 Украина.ру

"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки

Киевский режим пытается организовать диверсии на энергосетях Крыма руками местных жителей. Об этом 4 июля сообщила Ольга Курлаева

2026-07-04T15:02

2026-07-04T15:02

2026-07-04T15:02

новости

крым

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080594209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a84cd5a4063295bdd482152130488b0.jpg

Под видом "плановой проверки мощности" в крымских соцсетях распространяется ложная информация от имени местных властей.Граждан призывают одновременно включить все электроприборы — чем энергозатратнее, тем лучше. Результат таких действий очевиден: авария, выход из строя трансформаторов и массовое отключение электричества."Это откровенный призыв к диверсии. Надо присмотреться к тем персонажам, которым в обозначенный час резко захотелось вскипятить чай, запечь пироги, завить волосы и одновременно включить кондиционеры и обогреватели. Крымчане, будьте к таким повнимательнее", — предупредила Курлаева.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

крым

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, россия, украина