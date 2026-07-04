"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки - 04.07.2026 Украина.ру
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"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки
"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки - 04.07.2026 Украина.ру
"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки
Киевский режим пытается организовать диверсии на энергосетях Крыма руками местных жителей. Об этом 4 июля сообщила Ольга Курлаева
2026-07-04T15:02
2026-07-04T15:02
новости
крым
россия
украина
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Под видом "плановой проверки мощности" в крымских соцсетях распространяется ложная информация от имени местных властей.Граждан призывают одновременно включить все электроприборы — чем энергозатратнее, тем лучше. Результат таких действий очевиден: авария, выход из строя трансформаторов и массовое отключение электричества."Это откровенный призыв к диверсии. Надо присмотреться к тем персонажам, которым в обозначенный час резко захотелось вскипятить чай, запечь пироги, завить волосы и одновременно включить кондиционеры и обогреватели. Крымчане, будьте к таким повнимательнее", — предупредила Курлаева.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, крым, россия, украина
Новости, Крым, Россия, Украина

"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки

15:02 04.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Киевский режим пытается организовать диверсии на энергосетях Крыма руками местных жителей. Об этом 4 июля сообщила Ольга Курлаева
Под видом "плановой проверки мощности" в крымских соцсетях распространяется ложная информация от имени местных властей.
Граждан призывают одновременно включить все электроприборы — чем энергозатратнее, тем лучше. Результат таких действий очевиден: авария, выход из строя трансформаторов и массовое отключение электричества.
"Это откровенный призыв к диверсии. Надо присмотреться к тем персонажам, которым в обозначенный час резко захотелось вскипятить чай, запечь пироги, завить волосы и одновременно включить кондиционеры и обогреватели. Крымчане, будьте к таким повнимательнее", — предупредила Курлаева.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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