https://ukraina.ru/20260704/v-shkolakh-rossii-vveli-izuchenie-bpla-na-urokakh-truda-glavnoe-k-etomu-chasu-1081045701.html

В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу

В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу - 04.07.2026 Украина.ру

В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу

Темы, связанные с БПЛА, уже включены в школьную программу по предмету "Труд (технология)", заявил министр образования России Сергей Кравцов. Об этом и других новостях к этому часу 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-04T17:17

2026-07-04T17:17

2026-07-04T17:17

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🟦 Самолёт, следующий из Стамбула в Минеральные воды, подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Об этом сообщает SHOT.Борт авиакомпании "Азимут" сейчас возвращается обратно из-за возможных неполадок на борту. Сигнал бедствия был подан примерно через 20 минут после взлёта. Лайнер Sukhoi Superjet вмещает до 103 пассажиров;🟦 В Мали возглавляемая туарегами группировка "Фронт освобождения Азавада" атаковала центр города Гао, где находится российская военная база. Идут бои, российские солдаты сообщают, что уверенно держат оборону; 🟦 В озеро в Киеве попало более 350 тонн нефтепродуктов;🟦 В РЖД заявили, что готовы развивать перевозки российского зерна в Иран;🟦 В Ставрополе загорелся склад лакокрасочных материалов, предварительная причина — разгерметизация газового баллона.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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