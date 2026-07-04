https://ukraina.ru/20260704/v-shkolakh-rossii-vveli-izuchenie-bpla-na-urokakh-truda-glavnoe-k-etomu-chasu-1081045701.html
В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу
В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу - 04.07.2026 Украина.ру
В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу
Темы, связанные с БПЛА, уже включены в школьную программу по предмету "Труд (технология)", заявил министр образования России Сергей Кравцов. Об этом и других новостях к этому часу 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-04T17:17
2026-07-04T17:17
2026-07-04T17:17
новости
россия
сергей кравцов
стамбул
ржд
sukhoi superjet
украина.ру
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049380536_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_d88813b4cd64b01ff2e5dd04fc153591.jpg
🟦 Самолёт, следующий из Стамбула в Минеральные воды, подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Об этом сообщает SHOT.Борт авиакомпании "Азимут" сейчас возвращается обратно из-за возможных неполадок на борту. Сигнал бедствия был подан примерно через 20 минут после взлёта. Лайнер Sukhoi Superjet вмещает до 103 пассажиров;🟦 В Мали возглавляемая туарегами группировка "Фронт освобождения Азавада" атаковала центр города Гао, где находится российская военная база. Идут бои, российские солдаты сообщают, что уверенно держат оборону; 🟦 В озеро в Киеве попало более 350 тонн нефтепродуктов;🟦 В РЖД заявили, что готовы развивать перевозки российского зерна в Иран;🟦 В Ставрополе загорелся склад лакокрасочных материалов, предварительная причина — разгерметизация газового баллона.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
стамбул
черное море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049380536_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_ccea2bab25931299ba8308d9c30a39e0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей кравцов, стамбул, ржд, sukhoi superjet, украина.ру, черное море
Новости, Россия, Сергей Кравцов, Стамбул, РЖД, Sukhoi Superjet, Украина.ру, Черное море
В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу
Темы, связанные с БПЛА, уже включены в школьную программу по предмету "Труд (технология)", заявил министр образования России Сергей Кравцов. Об этом и других новостях к этому часу 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Самолёт, следующий из Стамбула в Минеральные воды, подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Об этом сообщает SHOT.
Борт авиакомпании "Азимут" сейчас возвращается обратно из-за возможных неполадок на борту. Сигнал бедствия был подан примерно через 20 минут после взлёта. Лайнер Sukhoi Superjet вмещает до 103 пассажиров;
🟦 В Мали возглавляемая туарегами группировка "Фронт освобождения Азавада" атаковала центр города Гао, где находится российская военная база. Идут бои, российские солдаты сообщают, что уверенно держат оборону;
🟦 В озеро в Киеве попало более 350 тонн нефтепродуктов;
🟦 В РЖД заявили, что готовы развивать перевозки российского зерна в Иран;
🟦 В Ставрополе загорелся склад лакокрасочных материалов, предварительная причина — разгерметизация газового баллона.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру