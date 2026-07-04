В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу - 04.07.2026 Украина.ру
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В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу
В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу - 04.07.2026 Украина.ру
В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу
Темы, связанные с БПЛА, уже включены в школьную программу по предмету "Труд (технология)", заявил министр образования России Сергей Кравцов. Об этом и других новостях к этому часу 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-04T17:17
2026-07-04T17:17
новости
россия
сергей кравцов
стамбул
ржд
sukhoi superjet
украина.ру
черное море
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🟦 Самолёт, следующий из Стамбула в Минеральные воды, подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Об этом сообщает SHOT.Борт авиакомпании "Азимут" сейчас возвращается обратно из-за возможных неполадок на борту. Сигнал бедствия был подан примерно через 20 минут после взлёта. Лайнер Sukhoi Superjet вмещает до 103 пассажиров;🟦 В Мали возглавляемая туарегами группировка "Фронт освобождения Азавада" атаковала центр города Гао, где находится российская военная база. Идут бои, российские солдаты сообщают, что уверенно держат оборону; 🟦 В озеро в Киеве попало более 350 тонн нефтепродуктов;🟦 В РЖД заявили, что готовы развивать перевозки российского зерна в Иран;🟦 В Ставрополе загорелся склад лакокрасочных материалов, предварительная причина — разгерметизация газового баллона.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей кравцов, стамбул, ржд, sukhoi superjet, украина.ру, черное море
Новости, Россия, Сергей Кравцов, Стамбул, РЖД, Sukhoi Superjet, Украина.ру, Черное море

В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу

17:17 04.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНачальная военная подготовка в школах Крыма
Начальная военная подготовка в школах Крыма - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Темы, связанные с БПЛА, уже включены в школьную программу по предмету "Труд (технология)", заявил министр образования России Сергей Кравцов. Об этом и других новостях к этому часу 4 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Самолёт, следующий из Стамбула в Минеральные воды, подал сигнал бедствия над Чёрным морем. Об этом сообщает SHOT.
Борт авиакомпании "Азимут" сейчас возвращается обратно из-за возможных неполадок на борту. Сигнал бедствия был подан примерно через 20 минут после взлёта. Лайнер Sukhoi Superjet вмещает до 103 пассажиров;
🟦 В Мали возглавляемая туарегами группировка "Фронт освобождения Азавада" атаковала центр города Гао, где находится российская военная база. Идут бои, российские солдаты сообщают, что уверенно держат оборону;
🟦 В озеро в Киеве попало более 350 тонн нефтепродуктов;

🟦 В РЖД заявили, что готовы развивать перевозки российского зерна в Иран;

🟦 В Ставрополе загорелся склад лакокрасочных материалов, предварительная причина — разгерметизация газового баллона.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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