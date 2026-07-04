"С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России - 04.07.2026 Украина.ру
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"С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
"С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России - 04.07.2026 Украина.ру
"С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
Ситуация с бензином серьезная: нефтепереработка сократилась на 11-13% по сравнению с 2025 годом. Основная проблема — с бензином и авиакеросином, с дизелем ситуация более-менее нормальная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2026-07-04T04:45
2026-07-04T04:45
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Отвечая на вопрос о причинах топливного кризиса в России, Юшков заявил, что ситуация серьезная и глупо было бы это отрицать. По его словам, точный масштаб проблем оценить невозможно, но данные Росстата показывают, что в апреле переработка сократилась на 11%, а в мае — на 13% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года."Основная проблема у нас непосредственно с бензином и частично с авиакеросином. При этом с дизелем у нас все более-менее нормально", — сказал эксперт.Он пояснил, что российские НПЗ изначально были ориентированы на производство дизеля, а бензин почти весь уходил на внутренний рынок. "В случае с бензином у нас 85-90% шло на внутренний рынок. Причем летом больше 90% шло на внутренний рынок, поскольку летом мы потребляем значительно больше бензина, чем зимой", — пояснил собеседник издания.Юшков также отметил, что если 10-15% мощностей по производству бензина уходит на ремонт, то возникает дефицит. "Таким образом, если у нас 10-15% мощностей по производству бензина уходит на ремонт, то возникает дефицит", — резюмировал Игорь Юшков.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, игорь юшков, украина.ру, нпз, главные новости, главное, нефть, топливо, бензин, кризис, новости россии, новости россии и украины, аналитики, аналитика, экономика, российская экономика
Новости, Россия, Украина, Игорь Юшков, Украина.ру, НПЗ, Главные новости, главное, нефть, топливо, Бензин, кризис, новости России, новости России и Украины, аналитики, Аналитика, экономика, российская экономика

"С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России

04:45 04.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоставка топлива на московские АЗС
Поставка топлива на московские АЗС - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Ситуация с бензином серьезная: нефтепереработка сократилась на 11-13% по сравнению с 2025 годом. Основная проблема — с бензином и авиакеросином, с дизелем ситуация более-менее нормальная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Отвечая на вопрос о причинах топливного кризиса в России, Юшков заявил, что ситуация серьезная и глупо было бы это отрицать. По его словам, точный масштаб проблем оценить невозможно, но данные Росстата показывают, что в апреле переработка сократилась на 11%, а в мае — на 13% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
"Основная проблема у нас непосредственно с бензином и частично с авиакеросином. При этом с дизелем у нас все более-менее нормально", — сказал эксперт.
Он пояснил, что российские НПЗ изначально были ориентированы на производство дизеля, а бензин почти весь уходил на внутренний рынок. "В случае с бензином у нас 85-90% шло на внутренний рынок. Причем летом больше 90% шло на внутренний рынок, поскольку летом мы потребляем значительно больше бензина, чем зимой", — пояснил собеседник издания.
Юшков также отметил, что если 10-15% мощностей по производству бензина уходит на ремонт, то возникает дефицит. "Таким образом, если у нас 10-15% мощностей по производству бензина уходит на ремонт, то возникает дефицит", — резюмировал Игорь Юшков.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
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