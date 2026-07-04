https://ukraina.ru/20260704/s-dizelem-vse-bolee-menee-normalno-ekspert-rasskazal-pro-situatsiyu-s-toplivom-v-rossii-1081026386.html

"С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России

"С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России - 04.07.2026 Украина.ру

"С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России

Ситуация с бензином серьезная: нефтепереработка сократилась на 11-13% по сравнению с 2025 годом. Основная проблема — с бензином и авиакеросином, с дизелем ситуация более-менее нормальная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2026-07-04T04:45

2026-07-04T04:45

2026-07-04T04:45

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Отвечая на вопрос о причинах топливного кризиса в России, Юшков заявил, что ситуация серьезная и глупо было бы это отрицать. По его словам, точный масштаб проблем оценить невозможно, но данные Росстата показывают, что в апреле переработка сократилась на 11%, а в мае — на 13% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года."Основная проблема у нас непосредственно с бензином и частично с авиакеросином. При этом с дизелем у нас все более-менее нормально", — сказал эксперт.Он пояснил, что российские НПЗ изначально были ориентированы на производство дизеля, а бензин почти весь уходил на внутренний рынок. "В случае с бензином у нас 85-90% шло на внутренний рынок. Причем летом больше 90% шло на внутренний рынок, поскольку летом мы потребляем значительно больше бензина, чем зимой", — пояснил собеседник издания.Юшков также отметил, что если 10-15% мощностей по производству бензина уходит на ремонт, то возникает дефицит. "Таким образом, если у нас 10-15% мощностей по производству бензина уходит на ремонт, то возникает дефицит", — резюмировал Игорь Юшков.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.

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