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Ночные удары перекрыли железнодорожную логистику ВСУ в Харьковской области
Ночные удары перекрыли железнодорожную логистику ВСУ в Харьковской области - 04.07.2026 Украина.ру
Ночные удары перекрыли железнодорожную логистику ВСУ в Харьковской области
Российские силы нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области. Об этом 4 июля сообщает телеграм-канал "ГЕРАНЬ: Черный ящик"
2026-07-04T19:51
2026-07-04T19:51
2026-07-04T19:51
сво
спецоперация
харьковская область
россия
константиновка
вооруженные силы украины
украина.ру
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В ночь на 4 июля нанесён удар по железнодорожной инфраструктуре вблизи населённого пункта Берестин Харьковской области. Как сообщает телеграм-канал "ГЕРАНЬ: Черный ящик", объектом поражения стала железнодорожная станция "Красноград". Удар нанесён реактивным беспилотником "Герань-4".Утром, в 06:30, вблизи места ночного удара была обнаружена специализированная ремонтно-обслуживающая техника — автомотриса дизельная монтажная (АДМ). По ней также нанесён удар.Для перекрытия дальнейшей логистики и движения через станцию "Красноград" российские силы поразили тяговую подстанцию "Берестин тяговая". По данным канала, все цели были поражены. На месте удара по подстанции возник пожар с густым чёрным дымом.После этого компания "Украинская железная дорога" сообщила о приостановке движения пассажирских поездов на станцию "Берестин" из-за повреждения инфраструктуры. Начальная и конечная станции маршрутов были заменены.4 июля в Минобороны России заявили о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Для этого украинской стороне предлагается прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, харьковская область, россия, константиновка, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Харьковская область, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Ночные удары перекрыли железнодорожную логистику ВСУ в Харьковской области
Российские силы нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области. Об этом 4 июля сообщает телеграм-канал "ГЕРАНЬ: Черный ящик"
В ночь на 4 июля нанесён удар по железнодорожной инфраструктуре вблизи населённого пункта Берестин Харьковской области. Как сообщает телеграм-канал "ГЕРАНЬ: Черный ящик", объектом поражения стала железнодорожная станция "Красноград". Удар нанесён реактивным беспилотником "Герань-4".
Утром, в 06:30, вблизи места ночного удара была обнаружена специализированная ремонтно-обслуживающая техника — автомотриса дизельная монтажная (АДМ). По ней также нанесён удар.
Для перекрытия дальнейшей логистики и движения через станцию "Красноград" российские силы поразили тяговую подстанцию "Берестин тяговая". По данным канала, все цели были поражены. На месте удара по подстанции возник пожар с густым чёрным дымом.
После этого компания "Украинская железная дорога" сообщила о приостановке движения пассажирских поездов на станцию "Берестин" из-за повреждения инфраструктуры. Начальная и конечная станции маршрутов были заменены.
4 июля в Минобороны России заявили о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Для этого украинской стороне предлагается прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.
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