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Ночные удары перекрыли железнодорожную логистику ВСУ в Харьковской области

Ночные удары перекрыли железнодорожную логистику ВСУ в Харьковской области - 04.07.2026 Украина.ру

Ночные удары перекрыли железнодорожную логистику ВСУ в Харьковской области

Российские силы нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области. Об этом 4 июля сообщает телеграм-канал "ГЕРАНЬ: Черный ящик"

2026-07-04T19:51

2026-07-04T19:51

2026-07-04T19:51

сво

спецоперация

харьковская область

россия

константиновка

вооруженные силы украины

украина.ру

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В ночь на 4 июля нанесён удар по железнодорожной инфраструктуре вблизи населённого пункта Берестин Харьковской области. Как сообщает телеграм-канал "ГЕРАНЬ: Черный ящик", объектом поражения стала железнодорожная станция "Красноград". Удар нанесён реактивным беспилотником "Герань-4".Утром, в 06:30, вблизи места ночного удара была обнаружена специализированная ремонтно-обслуживающая техника — автомотриса дизельная монтажная (АДМ). По ней также нанесён удар.Для перекрытия дальнейшей логистики и движения через станцию "Красноград" российские силы поразили тяговую подстанцию "Берестин тяговая". По данным канала, все цели были поражены. На месте удара по подстанции возник пожар с густым чёрным дымом.После этого компания "Украинская железная дорога" сообщила о приостановке движения пассажирских поездов на станцию "Берестин" из-за повреждения инфраструктуры. Начальная и конечная станции маршрутов были заменены.4 июля в Минобороны России заявили о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Для этого украинской стороне предлагается прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, харьковская область, россия, константиновка, вооруженные силы украины, украина.ру