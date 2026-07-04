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"Константиновка всё-таки не столица": Песков напомнил Зеленскому, что Путин ждёт его в Москве

"Константиновка всё-таки не столица": Песков напомнил Зеленскому, что Путин ждёт его в Москве - 04.07.2026 Украина.ру

"Константиновка всё-таки не столица": Песков напомнил Зеленскому, что Путин ждёт его в Москве

Президент России Владимир Путин готов принять Владимира Зеленского в Москве. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью "Комсомольской правде"

2026-07-04T18:31

2026-07-04T18:31

2026-07-04T18:31

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным в освобождённой Константиновке. Он напомнил, что глава российского государства готов принять Зеленского в Москве."Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Всё-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка. Поэтому он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения", — заявил Песков.Он также отметил, что Константиновка "полностью перешла под контроль ВС РФ", и подчеркнул, что Москва остаётся единственным местом для возможных переговоров на высшем уровне. 3 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что Владимир Зеленский провёл заседание ставки верховного главнокомандующего. В ходе него он анонсировал масштабное производство беспилотников, ракет и средств РЭБ, а также поручил нарастить число дальнобойных ударов по российской территории. Подробнее в материале Зеленский поручил увеличить число дальнобойных ударов по территории РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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