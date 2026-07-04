https://ukraina.ru/20260704/goncharenko-zelenskiy-nameren-podrobno-obsudit-provedenie-vyborov-na-ukraine-1081045996.html

Гончаренко*: Зеленский намерен подробно обсудить проведение выборов на Украине

Гончаренко*: Зеленский намерен подробно обсудить проведение выборов на Украине - 04.07.2026 Украина.ру

Гончаренко*: Зеленский намерен подробно обсудить проведение выборов на Украине

Владимир Зеленский хочет организовать ещё одну закрытую встречу по подготовке к выборам. Об этом 4 июля сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём Телеграм-канале

2026-07-04T15:43

2026-07-04T15:43

2026-07-04T15:43

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владимир зеленский

алексей гончаренко

давид арахамия

верховная рада

вооруженные силы украины

слуга народа

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"Зеленский хочет организовать ещё одну стратегическую сессию о возможности проведения выборов. В прошлый раз вместе с ним собирались Арахамия, Фёдоров, Умеров, Татаров и Буданов**. На следующей встрече планируется более подробное обсуждение этой возможности", — написал он.Ранее, 1 июля, "Украинская правда" сообщила, что в середине июня в резиденции под Киевом прошла встреча представителей высших кругов власти, посвящённая выборам. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный тогда заявил Зеленскому о готовности баллотироваться в президенты в случае проведения выборов осенью. При этом депутат от "Слуги народа" Олег Дунда отметил, что работа группы по подготовке к выборам фактически поставлена на паузу. Сам Зеленский 2 июля подчеркнул, что осенью выборы состоятся в России, а не на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Внесены в перечень террористов и экстремистов

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, давид арахамия, верховная рада, вооруженные силы украины, слуга народа