https://ukraina.ru/20260704/goncharenko-zelenskiy-nameren-podrobno-obsudit-provedenie-vyborov-na-ukraine-1081045996.html
Гончаренко*: Зеленский намерен подробно обсудить проведение выборов на Украине
Гончаренко*: Зеленский намерен подробно обсудить проведение выборов на Украине - 04.07.2026 Украина.ру
Гончаренко*: Зеленский намерен подробно обсудить проведение выборов на Украине
Владимир Зеленский хочет организовать ещё одну закрытую встречу по подготовке к выборам. Об этом 4 июля сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём Телеграм-канале
2026-07-04T15:43
2026-07-04T15:43
2026-07-04T15:43
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владимир зеленский
алексей гончаренко
давид арахамия
верховная рада
вооруженные силы украины
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"Зеленский хочет организовать ещё одну стратегическую сессию о возможности проведения выборов. В прошлый раз вместе с ним собирались Арахамия, Фёдоров, Умеров, Татаров и Буданов**. На следующей встрече планируется более подробное обсуждение этой возможности", — написал он.Ранее, 1 июля, "Украинская правда" сообщила, что в середине июня в резиденции под Киевом прошла встреча представителей высших кругов власти, посвящённая выборам. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный тогда заявил Зеленскому о готовности баллотироваться в президенты в случае проведения выборов осенью. При этом депутат от "Слуги народа" Олег Дунда отметил, что работа группы по подготовке к выборам фактически поставлена на паузу. Сам Зеленский 2 июля подчеркнул, что осенью выборы состоятся в России, а не на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Внесены в перечень террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, давид арахамия, верховная рада, вооруженные силы украины, слуга народа
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Давид Арахамия, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Слуга народа
Гончаренко*: Зеленский намерен подробно обсудить проведение выборов на Украине
Владимир Зеленский хочет организовать ещё одну закрытую встречу по подготовке к выборам. Об этом 4 июля сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём Телеграм-канале
"Зеленский хочет организовать ещё одну стратегическую сессию о возможности проведения выборов. В прошлый раз вместе с ним собирались Арахамия, Фёдоров, Умеров, Татаров и Буданов**. На следующей встрече планируется более подробное обсуждение этой возможности", — написал он.
Ранее, 1 июля, "Украинская правда" сообщила, что в середине июня в резиденции под Киевом прошла встреча представителей высших кругов власти, посвящённая выборам.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный тогда заявил Зеленскому о готовности баллотироваться в президенты в случае проведения выборов осенью. При этом депутат от "Слуги народа" Олег Дунда отметил, что работа группы по подготовке к выборам фактически поставлена на паузу. Сам Зеленский 2 июля подчеркнул, что осенью выборы состоятся в России, а не на Украине.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Внесены в перечень террористов и экстремистов