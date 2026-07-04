Германия впервые за десятилетия импортирует из Китая больше, чем экспортирует - 04.07.2026 Украина.ру
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Германия впервые за десятилетия импортирует из Китая больше, чем экспортирует
Германия впервые за десятилетия импортирует из Китая больше, чем экспортирует - 04.07.2026 Украина.ру
Германия впервые за десятилетия импортирует из Китая больше, чем экспортирует
Германия впервые за десятилетия импортирует из Китая больше высокотехнологичных промышленных товаров, чем экспортирует туда. Об этом пишет The Wall Street Journal
2026-07-04T16:48
2026-07-04T16:48
новости
китай
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сша
the wall street journal
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Немецкая промышленность столкнулась с беспрецедентным вызовом. Как пишет The Wall Street Journal, впервые за десятилетия Германия импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует туда. По данным отчёта EY, немецкая экономика теряет более 10 тысяч рабочих мест в месяц, а промышленное производство сократилось почти на 10% с февраля 2022 года по начало 2026 года.Китай сокращает разрыв в качестве товаров и предлагает цены вдвое ниже, что вынуждает немецкие компании закрывать рабочие места и переносить производство в КНР. Тысячи нишевых средних компаний, составляющих основу германской промышленности, теряют позиции. Например, компания Aura, производящая нагревательное оборудование, уже перенесла 20% производства в Китай, и эта доля может вырасти до 70%.Как отмечает WSJ, Китай целенаправленно развивал специализированные фирмы среднего размера в рамках госпрограммы "10 тысяч маленьких гигантов", чтобы заменить немецких "скрытых чемпионов". Китайский экспорт в Германию вырос на 17% по сравнению с прошлым годом.Немецкие компании, которые долгое время гордились приверженностью свободной торговле, теперь просят правительство о защите от государственных китайских фирм. В ЕС обсуждаются новые торговые меры, но они могут вступить в силу не ранее чем через год.Ранее коалиция ХДС/ХСС и СДПГ согласовала 12-страничную "Программу экономического подъёма и занятости" с тремя десятками пунктов. Однако предложение уже столкнулось с критикой оппозиции, а его утверждение в бундестаге пока под вопросом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, китай, германия, сша, the wall street journal, ес, украина.ру
Новости, Китай, Германия, США, The Wall Street Journal, ЕС, Украина.ру

Германия впервые за десятилетия импортирует из Китая больше, чем экспортирует

16:48 04.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Германия впервые за десятилетия импортирует из Китая больше высокотехнологичных промышленных товаров, чем экспортирует туда. Об этом пишет The Wall Street Journal
Немецкая промышленность столкнулась с беспрецедентным вызовом. Как пишет The Wall Street Journal, впервые за десятилетия Германия импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует туда.
По данным отчёта EY, немецкая экономика теряет более 10 тысяч рабочих мест в месяц, а промышленное производство сократилось почти на 10% с февраля 2022 года по начало 2026 года.
Китай сокращает разрыв в качестве товаров и предлагает цены вдвое ниже, что вынуждает немецкие компании закрывать рабочие места и переносить производство в КНР. Тысячи нишевых средних компаний, составляющих основу германской промышленности, теряют позиции. Например, компания Aura, производящая нагревательное оборудование, уже перенесла 20% производства в Китай, и эта доля может вырасти до 70%.
Как отмечает WSJ, Китай целенаправленно развивал специализированные фирмы среднего размера в рамках госпрограммы "10 тысяч маленьких гигантов", чтобы заменить немецких "скрытых чемпионов". Китайский экспорт в Германию вырос на 17% по сравнению с прошлым годом.
Немецкие компании, которые долгое время гордились приверженностью свободной торговле, теперь просят правительство о защите от государственных китайских фирм. В ЕС обсуждаются новые торговые меры, но они могут вступить в силу не ранее чем через год.
Ранее коалиция ХДС/ХСС и СДПГ согласовала 12-страничную "Программу экономического подъёма и занятости" с тремя десятками пунктов. Однако предложение уже столкнулось с критикой оппозиции, а его утверждение в бундестаге пока под вопросом.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
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