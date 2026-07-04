"Это взаимовыгодно": Юшков объяснил, какие меры помогут России выйти из кризиса с бензином - 04.07.2026 Украина.ру
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"Это взаимовыгодно": Юшков объяснил, какие меры помогут России выйти из кризиса с бензином
"Это взаимовыгодно": Юшков объяснил, какие меры помогут России выйти из кризиса с бензином - 04.07.2026 Украина.ру
"Это взаимовыгодно": Юшков объяснил, какие меры помогут России выйти из кризиса с бензином
Правительство России принимает ряд меры для выхода из топливного кризиса. Среди них — усиление поставок из Белоруссии, временное снижение стандартов и импорт топлива из Индии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2026-07-04T04:15
2026-07-04T04:15
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бензин
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Продолжая разговор о том, как власти решают проблему с топливом, эксперт перечислил четыре ключевые меры. Первая — более плотные договоренности с белорусскими НПЗ.По словам Юшкова, это взаимовыгодная схема: Россия отправляет Белоруссии больше нефти, а взамен получает нефтепродукты — бензин и авиакеросин — для насыщения внутреннего рынка, что выгодно белорусской стороне, поскольку их НПЗ были недозагружены.Вторая мера — временное снижение требований по качеству топлива. "Сейчас отдельным НПЗ разрешают производить топливо не ниже Евро-3. Идет дискуссия, чтобы разрешить еще и Евро-2 с целью насытить внутренний рынок", — пояснил эксперт.Третья мера — подготовка к импорту топлива из дальнего зарубежья, вероятно, из Индии. "Приняты поправки, которые распространят демпирующий механизм: компаниям из бюджета будут выплачивать разницу между закупкой на внешнем рынке и ценами, которые государство хочет видеть внутри", — отметил он.Четвертая мера, по словам Юшкова, — снижение норматива продаж через биржу с 15% до 10%, а высвободившиеся 5% будут использовать в ручном режиме как резервный фонд, и компании, правительство и регионы будут определять, куда направлять бензин в первую очередь.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, индия, игорь юшков, украина.ру, нпз, бензин, кризис, цены, главные новости, главное, новости россии, рынок, мир без границ, экономика, российская экономика, эксперты, аналитики, аналитика, новости украина ру
Новости, Россия, Индия, Игорь Юшков, Украина.ру, НПЗ, Бензин, кризис, цены, Главные новости, главное, новости России, рынок, Мир без границ, экономика, российская экономика, эксперты, аналитики, Аналитика, новости Украина ру

"Это взаимовыгодно": Юшков объяснил, какие меры помогут России выйти из кризиса с бензином

04:15 04.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Крыму ограничили продажу топлива
В Крыму ограничили продажу топлива - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Правительство России принимает ряд меры для выхода из топливного кризиса. Среди них — усиление поставок из Белоруссии, временное снижение стандартов и импорт топлива из Индии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Продолжая разговор о том, как власти решают проблему с топливом, эксперт перечислил четыре ключевые меры. Первая — более плотные договоренности с белорусскими НПЗ.
По словам Юшкова, это взаимовыгодная схема: Россия отправляет Белоруссии больше нефти, а взамен получает нефтепродукты — бензин и авиакеросин — для насыщения внутреннего рынка, что выгодно белорусской стороне, поскольку их НПЗ были недозагружены.
Вторая мера — временное снижение требований по качеству топлива. "Сейчас отдельным НПЗ разрешают производить топливо не ниже Евро-3. Идет дискуссия, чтобы разрешить еще и Евро-2 с целью насытить внутренний рынок", — пояснил эксперт.
Третья мера — подготовка к импорту топлива из дальнего зарубежья, вероятно, из Индии. "Приняты поправки, которые распространят демпирующий механизм: компаниям из бюджета будут выплачивать разницу между закупкой на внешнем рынке и ценами, которые государство хочет видеть внутри", — отметил он.
Четвертая мера, по словам Юшкова, — снижение норматива продаж через биржу с 15% до 10%, а высвободившиеся 5% будут использовать в ручном режиме как резервный фонд, и компании, правительство и регионы будут определять, куда направлять бензин в первую очередь.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
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