https://ukraina.ru/20260704/eto-vzaimovygodno-yushkov-obyasnil-kakie-mery-pomogut-rossii-vyyti-iz-krizisa-s-benzinom-1081027002.html

"Это взаимовыгодно": Юшков объяснил, какие меры помогут России выйти из кризиса с бензином

"Это взаимовыгодно": Юшков объяснил, какие меры помогут России выйти из кризиса с бензином - 04.07.2026 Украина.ру

"Это взаимовыгодно": Юшков объяснил, какие меры помогут России выйти из кризиса с бензином

Правительство России принимает ряд меры для выхода из топливного кризиса. Среди них — усиление поставок из Белоруссии, временное снижение стандартов и импорт топлива из Индии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2026-07-04T04:15

2026-07-04T04:15

2026-07-04T04:15

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Продолжая разговор о том, как власти решают проблему с топливом, эксперт перечислил четыре ключевые меры. Первая — более плотные договоренности с белорусскими НПЗ.По словам Юшкова, это взаимовыгодная схема: Россия отправляет Белоруссии больше нефти, а взамен получает нефтепродукты — бензин и авиакеросин — для насыщения внутреннего рынка, что выгодно белорусской стороне, поскольку их НПЗ были недозагружены.Вторая мера — временное снижение требований по качеству топлива. "Сейчас отдельным НПЗ разрешают производить топливо не ниже Евро-3. Идет дискуссия, чтобы разрешить еще и Евро-2 с целью насытить внутренний рынок", — пояснил эксперт.Третья мера — подготовка к импорту топлива из дальнего зарубежья, вероятно, из Индии. "Приняты поправки, которые распространят демпирующий механизм: компаниям из бюджета будут выплачивать разницу между закупкой на внешнем рынке и ценами, которые государство хочет видеть внутри", — отметил он.Четвертая мера, по словам Юшкова, — снижение норматива продаж через биржу с 15% до 10%, а высвободившиеся 5% будут использовать в ручном режиме как резервный фонд, и компании, правительство и регионы будут определять, куда направлять бензин в первую очередь.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.

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