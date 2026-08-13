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"Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов

"Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов - 13.08.2026 Украина.ру

"Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистов

Своз в Киев из-за рубежа останков украинских пособников гитлеровских нацистов указывает на цели политики нынешнего руководства Украины. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ

2026-08-13T18:58

2026-08-13T18:58

2026-08-13T18:58

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Характеристика киевского режима как неонацистского и угрожающего всему миру представлена в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе.В нём отмечено, что "киевский режим продолжил кампанию по перезахоронению находящихся за рубежом останков коллаборационистов из числа украинских нацистов ХХ века. 11 августа Владимир Зеленский в присутствии замруководителя Офиса президента Украины и других чиновников, а также представителей зарубежных прокиевских организаций неонацистского толка с сообщил о прошедшей на роттердамском кладбище "Кросвейк" церемонии эксгумации останков главаря ОУН* Евгения Коновальца. Его прах будет перезахоронен на новом "Национальном военном мемориальном кладбище" под Киевом.Захарова напомнила, что в мае этого года на этом кладбище был перезахоронен другой пособник гитлеровских нацистов, оуновец* Андрей Мельник. Тогда акция по чествованию этого преступника вызвала справедливое негодование МИД Израиля – она была охарактеризована как "подрывающая моральные принципы, необходимые для борьбы с Холокостом"."Напомним, что, судя по заявлениям Зеленского, в повестке Киева остаётся ещё одна омерзительная затея – создание на территории общерусской святыни, Киево-Печерской лавры, "украинского национального пантеона", - продолжила Захарова. - Согласно законопроекту, принятому Верховной Радой 1 июля в этом некрополе должна быть "увековечена память" командиров Организации народной обороны "Карпатская Сечь", боевым ядром которой были члены "Организации украинских националистов" (ОУН*) и Украинской повстанческой армии (УПА*). По всей видимости, туда же впоследствии перенесут и останки А.Мельника и Е.Коновальца"."Таким образом, киевские неонацисты, видимо, хотят достичь двух целей – создать пьедестал гитлеровских приспешников и надругаться над святым для всего общерусского православного мира местом", - отметила Захарова. Она отметила, что хуже выглядели только гитлеровцы, глумившиеся над лаврой во время оккупации периода Великой Отечественной войны."Пляски на костях" и извращённая политика исторической памяти, а точнее – полное беспамятство – одни из столпов, на которых киевский режим строит нынешнее украинское государство. Не на стремлении к будущему, а на борьбе со своим собственным историческим прошлым и его одиозном переписывании. Культ смерти и вечной войны, а также прославление нацистов – вот всё, что режим может предложить самим украинцам", - сказано в официальном комментарии."Вороша прах нацистских преступников, власти предержащие в Киеве продолжают уничтожать своих простых граждан, - отмечено в документе. - Напомним, они подавляющим большинством избрали в 2019 году Зеленского за то, что он обещал мир, демократию и процветание. К чему привела политика и дипломатия Зеленского и его кураторов – теперь очевидно едва ли не каждому обманутому украинцу. Не получили ни мира, ни выборов, ни перспектив".* запрещённая в России организацияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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