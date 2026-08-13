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Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи

Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи - 13.08.2026 Украина.ру

Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи

Западные эксперты снова констатировали стремительный рост бедности на Украине, где богатеют Владимир Зеленский и его окружение. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ

2026-08-13T19:16

2026-08-13T19:16

2026-08-13T19:16

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В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе содержится ссылка на новые данные Всемирного банка, согласно которым уровень бедности на Украине в 2025 году поднялся примерно вдвое – до 41,6%. При этом благосостояние Зеленского и его окружения, как стало известно из расследования по делу его бизнес-партнёра Тимура Миндича, за эти годы существенно выросло, констатировала официальный представитель МИД России."Теперь очевидно, кому конкретно Зеленский в своей предвыборной кампании 2019 года обещал "конец эпохи бедности". Продолжение конфликта ценой жизни рядовых украинцев – единственное, что позволяет Зеленскому удерживать власть", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что киевский режим является неонацистским и подтверждает это в том числе особой заботой о свозе эксгумированных трупов пособников гитлеровцев на новый мемориал под Киевом.Новости на эту тему: "Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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