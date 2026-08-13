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Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи
Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи - 13.08.2026 Украина.ру
Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи
Западные эксперты снова констатировали стремительный рост бедности на Украине, где богатеют Владимир Зеленский и его окружение. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ
2026-08-13T19:16
2026-08-13T19:16
2026-08-13T19:16
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В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе содержится ссылка на новые данные Всемирного банка, согласно которым уровень бедности на Украине в 2025 году поднялся примерно вдвое – до 41,6%. При этом благосостояние Зеленского и его окружения, как стало известно из расследования по делу его бизнес-партнёра Тимура Миндича, за эти годы существенно выросло, констатировала официальный представитель МИД России."Теперь очевидно, кому конкретно Зеленский в своей предвыборной кампании 2019 года обещал "конец эпохи бедности". Продолжение конфликта ценой жизни рядовых украинцев – единственное, что позволяет Зеленскому удерживать власть", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что киевский режим является неонацистским и подтверждает это в том числе особой заботой о свозе эксгумированных трупов пособников гитлеровцев на новый мемориал под Киевом.Новости на эту тему: "Пляски на костях": в МИД РФ присмотрелись к перезахоронению украинских коллаборационистовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, мария захарова, тимур миндич, всемирный банк, украина.ру, коррупция, бывший ссср, бедность
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Тимур Миндич, Всемирный банк, Украина.ру, коррупция, бывший СССР, бедность
Бедность на Украине резко выросла - как и капиталы Зеленского со товарищи
Западные эксперты снова констатировали стремительный рост бедности на Украине, где богатеют Владимир Зеленский и его окружение. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ
В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе содержится ссылка на новые данные Всемирного банка, согласно которым уровень бедности на Украине в 2025 году поднялся примерно вдвое – до 41,6%.
При этом благосостояние Зеленского и его окружения, как стало известно из расследования по делу его бизнес-партнёра Тимура Миндича, за эти годы существенно выросло, констатировала официальный представитель МИД России.
"Теперь очевидно, кому конкретно Зеленский в своей предвыборной кампании 2019 года обещал "конец эпохи бедности". Продолжение конфликта ценой жизни рядовых украинцев – единственное, что позволяет Зеленскому удерживать власть", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что киевский режим является неонацистским и подтверждает это в том числе особой заботой о свозе эксгумированных трупов пособников гитлеровцев на новый мемориал под Киевом.
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