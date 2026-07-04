https://ukraina.ru/20260704/dorogaya-igrushka-dlya-ssha-skorikov-raskryl-pochemu-trampu-vygodno-terpet-zelenskogo-1081030434.html

"Дорогая игрушка для США": Скориков раскрыл, почему Трампу выгодно терпеть Зеленского

"Дорогая игрушка для США": Скориков раскрыл, почему Трампу выгодно терпеть Зеленского - 04.07.2026 Украина.ру

"Дорогая игрушка для США": Скориков раскрыл, почему Трампу выгодно терпеть Зеленского

Трамп не станет "охотиться" на Зеленского, поскольку Украина — дорогой актив США, который не собираются сдавать. Терпеть Зеленского Трампу выгоднее, чем допустить хаос и крушение государственной системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-07-04T06:00

2026-07-04T06:00

2026-07-04T06:00

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Отвечая на вопрос о возможной "охоте" Трампа на Зеленского, Скориков заявил, что президент США не станет этого делать."Трамп не настолько ненавидит Зеленского, чтобы так помогать России. Да, он его раздражает. Да, украинский вопрос становится внутренним фактором политики США. Но Украина во всех стратегических документах Америки записана как ее актив и союзник, в то время как Россия – враг", — заявил политолог. По его мнению, Украина — это дорогая игрушка для США, и просто так сдавать ее не собираются.Скориков также пояснил, почему американский лидер хотел снести Зеленского. "Почему Трамп так хотел снести Зеленского за счет остановки боевых действий и проведения выборов? Чтобы не было дестабилизации Украины во время войны. Шатается фронт – шатается трон", — пояснил собеседник издания."С этой точки зрения терпеть Зеленского выгоднее, чем допустить на Украине сумасшедший хаос, который грозит крушением государственной системы и армии", — резюмировал Скориков.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.

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