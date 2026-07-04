Бывший глава украинского правительства Арбузов пойдёт на выборы в Госдуму - 04.07.2026 Украина.ру
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Бывший глава украинского правительства Арбузов пойдёт на выборы в Госдуму
Бывший глава украинского правительства Арбузов пойдёт на выборы в Госдуму - 04.07.2026 Украина.ру
Бывший глава украинского правительства Арбузов пойдёт на выборы в Госдуму
Бывший первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов примет участие в выборах в Государственную думу от партии "Справедливая Россия". Об этом 4 июля сообщили РИА Новости в партии
2026-07-04T14:20
2026-07-04T14:20
новости
украина
крым
севастополь
игорь арбузов
сергей миронов
госдума
нацбанк
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"По группе новых территорий, а также Крыма и Севастополя будет выдвигаться известный украинский политик, в прошлом глава Нацбанка, впоследствии первый заместитель председателя правительства Украины Сергей Арбузов", — рассказал собеседник агентства.Арбузов возглавлял Национальный банк Украины в 2010–2012 годах, затем занимал пост первого вице-премьера. В январе-феврале 2014 года исполнял обязанности главы правительства.Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. "Справедливая Россия" — левоцентристская партия, созданная в 2006 году, лидером которой является Сергей Миронов. В действующем созыве фракция занимает третье место по численности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, крым, севастополь, игорь арбузов, сергей миронов, госдума, нацбанк
Новости, Украина, Крым, Севастополь, Игорь Арбузов, Сергей Миронов, Госдума, Нацбанк

Бывший глава украинского правительства Арбузов пойдёт на выборы в Госдуму

14:20 04.07.2026
 
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Бывший первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов примет участие в выборах в Государственную думу от партии "Справедливая Россия". Об этом 4 июля сообщили РИА Новости в партии
"По группе новых территорий, а также Крыма и Севастополя будет выдвигаться известный украинский политик, в прошлом глава Нацбанка, впоследствии первый заместитель председателя правительства Украины Сергей Арбузов", — рассказал собеседник агентства.
Арбузов возглавлял Национальный банк Украины в 2010–2012 годах, затем занимал пост первого вице-премьера. В январе-феврале 2014 года исполнял обязанности главы правительства.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. "Справедливая Россия" — левоцентристская партия, созданная в 2006 году, лидером которой является Сергей Миронов. В действующем созыве фракция занимает третье место по численности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
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НовостиУкраинаКрымСевастопольИгорь АрбузовСергей МироновГосдумаНацбанк
 
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