https://ukraina.ru/20260704/britanskiy-politik-obyasnil-pochemu-putin-poyavilsya-v-voennoy-forme-1081046995.html

Британский политик объяснил, почему Путин появился в военной форме

Британский политик объяснил, почему Путин появился в военной форме - 04.07.2026 Украина.ру

Британский политик объяснил, почему Путин появился в военной форме

Британский политик и журналист Джим Фергюсон назвал появление российского президента Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки символическим сигналом. Об этом политик написал в социальной сети X

2026-07-04T16:53

2026-07-04T16:53

2026-07-04T16:53

новости

впк

украина.ру

владимир путин

константиновка

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080740759_0:297:1019:870_1920x0_80_0_0_c425853a62c9df576588cc63482378f5.jpg

Британский политик и журналист Джим Фергюсон обратил внимание на деталь в недавнем появлении президента России Владимира Путина. Накануне вечером глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки, и появился перед камерами в военной форме."На протяжении всего своего нахождения на посту президента Путин почти всегда появлялся в гражданской одежде. Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал", — написал Фергюсон в X.Он отметил, что такой символизм невозможно игнорировать на фоне ударов по целям украинского ВПК в Киеве и заявлений о продолжении наступательных операций.Появление президента в военной форме, по мнению наблюдателей, стало визуальным подтверждением серьёзности момента и решимости Москвы добиваться поставленных целей.Накануне президенту России Владимиру Путину доложили об установлении полного контроля над Константиновкой. Путин подчеркнул, что взятие Константиновки — ключ к освобождению всей территории ДНР. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

константиновка

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, впк, украина.ру, владимир путин, константиновка, россия, киев