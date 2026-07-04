Британский политик объяснил, почему Путин появился в военной форме - 04.07.2026 Украина.ру
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Британский политик объяснил, почему Путин появился в военной форме
Британский политик объяснил, почему Путин появился в военной форме - 04.07.2026 Украина.ру
Британский политик объяснил, почему Путин появился в военной форме
Британский политик и журналист Джим Фергюсон назвал появление российского президента Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки символическим сигналом. Об этом политик написал в социальной сети X
2026-07-04T16:53
2026-07-04T16:53
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владимир путин
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Британский политик и журналист Джим Фергюсон обратил внимание на деталь в недавнем появлении президента России Владимира Путина. Накануне вечером глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки, и появился перед камерами в военной форме."На протяжении всего своего нахождения на посту президента Путин почти всегда появлялся в гражданской одежде. Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал", — написал Фергюсон в X.Он отметил, что такой символизм невозможно игнорировать на фоне ударов по целям украинского ВПК в Киеве и заявлений о продолжении наступательных операций.Появление президента в военной форме, по мнению наблюдателей, стало визуальным подтверждением серьёзности момента и решимости Москвы добиваться поставленных целей.Накануне президенту России Владимиру Путину доложили об установлении полного контроля над Константиновкой. Путин подчеркнул, что взятие Константиновки — ключ к освобождению всей территории ДНР. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, впк, украина.ру, владимир путин, константиновка, россия, киев
Новости, ВПК, Украина.ру, Владимир Путин, Константиновка, Россия, Киев

Британский политик объяснил, почему Путин появился в военной форме

16:53 04.07.2026
 
© РИА Новости . POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . POOL
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Британский политик и журналист Джим Фергюсон назвал появление российского президента Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки символическим сигналом. Об этом политик написал в социальной сети X
Британский политик и журналист Джим Фергюсон обратил внимание на деталь в недавнем появлении президента России Владимира Путина. Накануне вечером глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки, и появился перед камерами в военной форме.
"На протяжении всего своего нахождения на посту президента Путин почти всегда появлялся в гражданской одежде. Когда он выбирает военную форму, это повсеместно воспринимается как намеренный сигнал", — написал Фергюсон в X.
Он отметил, что такой символизм невозможно игнорировать на фоне ударов по целям украинского ВПК в Киеве и заявлений о продолжении наступательных операций.
Появление президента в военной форме, по мнению наблюдателей, стало визуальным подтверждением серьёзности момента и решимости Москвы добиваться поставленных целей.
Накануне президенту России Владимиру Путину доложили об установлении полного контроля над Константиновкой. Путин подчеркнул, что взятие Константиновки — ключ к освобождению всей территории ДНР.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
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