https://ukraina.ru/20260704/osvobozhdenie-konstantinovki-ataka-na-sankt-peterburg-khronika-sobytiy-na-utro-4-iyulya-1081037453.html

Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля

Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля - 04.07.2026 Украина.ру

Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля

Армия России освободила Константиновку. ВСУ атаковали Санкт-Петербург

2026-07-04T10:20

2026-07-04T10:20

2026-07-04T10:21

эксклюзив

хроники

владимир путин

константиновка

санкт-петербург

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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Президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР"Южная группировка войск ведёт наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобождён город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах славянско-краматорско-константиновского укрепрайона", – рассказал Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Он также сообщил, что кроме того, в июне, продвигаясь в направлении Славянска и Краматорска, соединения 3-й армии взяли под свой контроль ещё четыре населённых пункта.Президент России указал, что освобождение Константиновки – важный этап."Хочу отметить, что взятие Константиновки – это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока славянско-краматорско-константиновский, как вы сказали, укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны. Со взятием Константиновки, я так понимаю, мы уже должны говорить не о славянско-краматорско-константиновском рубеже, а просто о славянско-краматорском рубеже, имея в виду, конечно, ещё и небольшой населённый пункт, но тоже укреплённый, конечно, – Дружковку", – отметил Путин.Он также заслушал доклад командующего группировкой "Юг" Сергея Медведева. Тот заявил, что передовые штурмовые подразделения 3-й армии выполняют задачу в 8 километрах от Славянска."На краматорско-дружковском и александро-калиновском направлении подразделения 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, 4-й мотострелковой бригады во взаимодействии с подразделениями 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии завершили освобождение города Константиновка. В настоящее время 6-я мотострелковая дивизия, действующая на краматорско-дружковском направлении, наступает в направлении Дружковки, и передовые штурмовые группы уже ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки", – также рассказал Медведев.В самой же Константиновке, по его словам, проводится зачистка городских кварталов от мелких разрозненных групп противника, которые ещё укрываются в подвалах населённого пункта.Командующий 4-й отдельной мотострелковой бригадой Антон Грунис рассказал, о том, как освобождалась Константиновка."4-я отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. По мнению командования вооружённых сил Украины, здесь была создана практически неприступная оборона", – отметил он.На первом этапе, просачиваясь небольшими группами и накапливаясь в тылу противника, а также обходя город с флангов, российским военным удалось преодолеть оборонительные позиции и блокировать часть его сил, указал Грунис. С этого момента организованная оборона города была практически нарушена. В дальнейшем, наступая в городской черте с разных направлений, во взаимодействии с подразделениями 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые уничтожались последовательно."Часть сил противника была взята в окружение. В настоящее время город находится под нашим контролем, одновременно завершаем мероприятия по поиску и ликвидации одиночных военнослужащих вооружённых сил Украины, пытающихся скрываться в строениях, подвалах и многочисленных развалинах", – заявил комбриг.Он также подчеркнул, что при взятии города наиболее отличились военнослужащие разведывательной роты и отдельного штурмового отряда бригады 1-го батальона 1194-го, 1-го батальона 1465-го и разведывательной роты 78-го мотострелковых полков.На видеосвязи с Путиным был и командир штурмового взвода1-го 1465-го мотострелкового полка Эльдар Куконбеков."В данный момент нахожусь в центре города Константиновка. В ходе уличных боев взвод под моим командованием выполнил все задачи по зачистке высотного квартала в районе площади Победы. Продвигаясь в городской застройке, овладели семью административными зданиями. В настоящее время личный состав взвода продолжает зачистку города от остатков украинских боевиков", – доложил он, подчеркнув, что все поставленные задачи будут выполнены.Также участники на совещании посмотрели видео с дронов, демонстрирующие обстановку в Константиновке и окрестностях.Атака на Санкт-ПетербургСанкт-Петербург в субботу утром подвергся масштабной атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Беглов."Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", — приводит его слова пресс-служба.Оперштаб призвал жителей не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.Под удары также попала Ленинградская область, над территорией региона сбили 72 дрона. По словам губернатора Александра Дрозденко, обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.Позднее Беглов рассказал о завершении атаки."Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе", – отметил Беглов.Он указал, что жертв и разрушений нет.О том, что происходит на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20260703/ukrainka-kotoruyu-ischet-vsya-evropa-ataka-na-tokmak-itogi-3-iyulya-1081017056.html

https://ukraina.ru/20260703/ataka-na-rynok-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-3-iyulya-1081001247.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, константиновка, санкт-петербург, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины