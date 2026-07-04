https://ukraina.ru/20260704/1081045068.html

Михаил Поликарпов: Россия после взятия Константиновки проведет мобилизацию и начнет наступать на Чернигов

Михаил Поликарпов: Россия после взятия Константиновки проведет мобилизацию и начнет наступать на Чернигов - 04.07.2026 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Россия после взятия Константиновки проведет мобилизацию и начнет наступать на Чернигов

Учитывая, что у ВСУ не хватает войск, чтобы держать всю линию фронта с юга на север, у них может где-то порваться. Но для того, чтобы у них порвалось, нам тоже нужны люди. Полагаю, что российское руководство это понимает

2026-07-04T15:00

2026-07-04T15:00

2026-07-04T15:00

интервью

константиновка

красный лиман

украина

дональд трамп

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

славянск

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и на Балканах, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов Ранее президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск и провел совещание с генералитетом. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему о полном освобождении Константиновки, важнейшего узла обороны ВСУ в Донбассе, который укрепляли с 2014 года. Это событие также имеет важный политический вес. Оно произошло накануне саммита НАТО в Анкаре, который запланирован на 7 июля. Теперь киевскому режиму и Западу будет трудно продвигать свой тезис о том, что "Украина добилась перелома в войне, нарастив удары по стратегическим российским тылам". - Михаил Аркадьевич, после потери Константиновки украинцы попытаются закрепиться на линии "Николайполье-Алексеево-Дружковка-Веролюбовка". Имеет ли это значение, учитывая, что у врага в последнее время начались проблемы и к востоку, и к западу от Славянско-Краматорской агломерации? - Константиновку взяли, но не до конца зачистили. Там в промзоне до сих пор есть участок, где еще сидят остатки украинских подразделений. Примерно такая же картина в Красном Лимане, об освобождении которого будет сообщено на днях. Украинцы еще присутствуют в отдельных кварталах на юге города. А в перспективе следующей нашей целью станет Николаевка - город на правом берегу Северского Донца, где находится Славянская ТЭС. Это та самая Николаевка, которая пала 12 лет назад в результате дезертирства роты бойцов. Именно это предопределелило необходимость выводить ополченцев из Славянска. Обращаю ваше внимание, что в течение июня продвижение наших войск было медленным. Его темпы были минимальны даже по сравнению с июнем 2023 года. Но это было связано с тем, что основные бои шли в городской черте: Константиновке и Красном Лимане. Продвижение в урбанизированной среде всегда медленнее, чем в чистом поле. Но теперь мы видим, что положение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации заметно ухудшается. Для всех стало неожиданностью, что Константиновку смогут взять. Честно говоря, я вообще не думал, что эти города будут брать. Они в ходе боев сильно разрушаются, и нам это все придется восстанавливать. При этом ведение городских боев для наших войск очень удобно, поскольку это нивелирует возможности ВСУ в части малого воздуха. Почему взять Малую Токмачку сложнее, чем Константиновку? Одно дело - степь, где негде укрыться. Другое дело - частично разрушенный город, где гораздо легче маскироваться и продвигаться вперед. Что будет дальше? Красный Лиман, Николаевка и Райгородок, который стоит на правом берегу Северского Донца аккурат между Красным Лиманом и Славянском. А потом войска начнут стучаться в двери самого Славянска. Города, который очень важен для истории Донбасса и новейшей российской истории. Что бы я отметил из других событий? Наши войска стоят у ворот Сум. Киевский режим всерьез опасается наших новых наступлений на севере Украины и перебрасывает войска в Черниговскую область. Правда, пока непонятно, куда именно. Если речь идет о нашем ударе с территории Брянской области, то это реально. Если же они думают о наступлении из района Гомеля, то это маловероятно, так как неучастие Белоруссии в войне выгодно обеим сторонам. Насколько я понимаю, у Лукашенко есть некие договоренности с Китаем, что в случае неспровоцированной агрессии Украины белорусам будут помогать не только Россия, но и Пекин. Но в том, что у нас линия фронта увеличится еще на 900 километров за счет Черниговской области, я не сомневаюсь. - А вы не думаете, что киевский режим, говоря о наступлении на Чернигов пытается отвлечь внимание общества, когда придумываются мифические угрозы, чтобы скрыть реальные проблемы на фронте? - Не похоже. Во-первых, судя по сводкам, переброска украинских войск в Черниговскую область действительно идет. Во-вторых, они создали специальные полицейские отряды, которые занимаются эвакуацией населенных пунктов, граничущих с Брянской областью. Откуда эти резервы перебрасываются? Возможно, из района Киева. Раньше они говорили, что у них было прикрыто Чернобыльско-Черниговское направление на случай, если Россия решит повторить сценарий 2022 года. В любом случае какой-то рояль в кустах у них был. И за счет этого они будут прикрывать Брянское приграничье. - А в чем причина, что на этой неделе ВСУ потеряли 12 населенных пунктов на всех участках линии соприкосновения? Это накопительный эффект нашей от боевой работы последнего месяца? Или такой темп продвижения у нас теперь будет всегда? - Пока общий темп нашего продвижения все равно медленный. Да, сейчас у нас есть результаты на многих участках по принципу накопительного эффекта. Но киевский режим пытается это компенсировать за счет технологической помощи Европы на основании неких соглашений, достигнутых на саммите G7. Впрочем, у Украины заканчивается главное - люди, которые готовы воевать. Тема отправки на фронт беженцев в Европе не просто так появилась. Года два назад я к этому относился с иронией, а теперь воспринимаю ее всерьез. "Мясо" будут выгребать отовсюду, чтобы пополнить им поредевшие ряды ВСУ. Кого-то прямо депортируют. Но в большей степени их будут отключать от помощи и ставить бюрократические препоны, чтобы они из привелегированных мигрантов стали мигрантами нелегальными. - Можем ли мы этим воспользоваться, учитывая, что они сейчас побегут в Сербию или в Белоруссию? - Конечно, они туда побегут. Но в той же Сербии им надо на что-то жить. Это бедная страна. Там работы на всех нет. В Белоруссию они тоже поедут. Но надо помнить, что в этом потоке украинских экономических беженцев сюда обязательно будут забрасываться диверсанты. Посмотрим, что будет дальше. В целом мой подход, который я озвучил в начале года, сохраняется. Нам надо проводить мобилизацию. По моей информации, она будет. Только ее сделают тихо, без громких лозунгов, а не как в 2022 году. Кстати, какие-то силы в Белоруссию мы в июне однозначно перебросили. Все-таки угроза нападения ВСУ на республику остается актуальной. Просто мы это не стали озвучивать по телевизору. Почему я сторонник мобилизации? В этой войне на истощение самым звеном оказались украинские людские ресурсы. Мотивированные бойцы, которые у них были в 2022 году, вышли в ноль. Правильно организованные части, где на 2\3 бусифицированных приходится 1\3 опытных солдат, воевать могут. А если у вас части на 100% состоят из бусифицированных, они воевать не будут. Как я уже сказал, в рамках соглашения G-7 Украина получит серьезную военно-техническую помощь. Нам эту войну желательно завершить в течение ближайших 10 месяцев. До мая. Сами украинские эксперты считают, что смогут вывести свои войска в ракетно-дронов плане на новый уровень за полтора года. - И тогда нашему тылу, учитывая нынешние проблемы с бензином, мало не покажется?- Да. По нашему тылу будет лететь очень сильно. Они же как считают? "Полгода уйдет на накопление технологий, полгода уйдет на развертывание, еще полгода потребуется на адаптацию". Это их оптимистичные прогнозы. Они думают, что никакого резервного полка в этой войне городов у нас нет. В том плане, что мы не сможем сделать качественный скачок в производстве ракет. Понятно, что у них нет способов борьбы с "Искандерами", "Цирконами" и "Кинжалами", но у нас их не так много. Мы в среднем применяем 150-200 ракет в месяц. Очевидно, что резерв в 200 ракет на Украину у нас есть. Плюс, мы что-то держим в загашнике на случай войны с Европой. Эта угроза никуда не исчезла. Мы не можем все свои арсеналы потратить на Киев. Может быть, сейчас у нас будет перелом в вопросе реактивных дронов-камикадзе. С обычными "Геранями" украинцы бороться научились, а вот реактивная "Герань" или "Бандероль" для них проблема. Чтобы их перехватывать, им нужно вывести ПВО на качественно новый уровень. На это они надеются. Вообще у нас тоже идет некое развитие хай-тека. Украинцы на днях жаловались, что мы стали массово использовать "Молнии" с искуственным интеллектом на Запорожском направлении. Для них это проблема. "Молния" - это не очень большой БПЛА. Масса боевой части всего в несколько килограммов. Зато он может нести противотанковую мину ТМ-62. Это универсальная штука. Таким способом можно выносить все заправки или серьезно повреждать "располаги" в радиусе 50 километров. Мы сознательно перешли к ударам по АЗС. Эта тактика приносит результат. - В том смысле, что ВСУ не хватает топлива для генераторов, которые обеспечивают работу их электроники на фронте? - Нет только. У них вся транспортная инфраструктура завязана на заправки. Наши удары нарушают ситсему распределения топлива между гражданскими, военными и волонтерами в прифронтовой зоне. Потому я и говорю, что в идеале мы должны уничтожить все АЗС в радиусе 50 километров от ЛБС. Сырский на днях заявил, что Россия к концу года сможет увеличить ежедневное использование фронтовых дронов с 6–7 до 33 тысяч. Если это удастся, мы выжжем украинцам всю инфраструктуру в радиусе 50 километров. К чему это приведет? Сейчас в килл-зоне бойцы для выдвижения на "ноль" вынуждены проходить по 15 километров пешком. Это посильно. Но когда эта мертвая полоса расширится до 50 километров, такие марш-броски никто проделывать не сможет. Ставка сделана на это. Вот такие странные формы приняла война на истощение. Я понимаю, что в заявлениях украинцев по поводу дронов и ракет много пиара, поскольку фронт у них трещит. Мы действительно стоим на пороге оставшихся под их контролем городов Донбасса. И киевский режим готов в самом деле заключить с нами какую-то сделку. Но только в части заморозки по ЛБС. Более того, судя по телодвижениям Трампа, от Анкориджа они отказались. Наверное, он хотел заключить мир, но ему не дали это сделать. Хотя у него были рычаги воздействия на украинское руководство. "Старлинк" можно было отключить по щелчку пальцев. Но он же на это не пошел. Партия войны в Штатах побеждает. Это еще как-то связано с диким провалом Трампа в Иране. Хотя там еще не завершилось. Говорят, что боевые действия там возобновятся в ноябре. После того, как Трамп проиграет промежуточные выборы, ему уже нечего будет терять. - Если мы решимся на вторую волну мобилизации, какие войска будем насыщать в первую очередь? - Я бы разделил это это три части. Первое. Войска антидроновой ПВО. Хотя понятно, что мобильным группам еще нужно много пикапов с пулеметами и дронов-перехватчиков. Второе. Войска первой линии. Третье. Примерно 75 тысяч бойцов можно будет разместить в Белоруссии, чтобы обезопасить республику от украинских провокаций и создать для киевского режима дополнительную угрозу с севера. Как это может работать? Герасимов вчера прямо сказал, что 4-я бригада из 2-го Армейского корпуса, которая освобождала Константиновку будет переформатирована в дивизию. Ее можно расширить за счет негласно мобилизованных бойцов. Если в подразделении есть ядро ветеранов, которые передают свой опыт новобранцам, оно будет сохранять высокую боевую эффективность. - Уточню еще пару моментов по фронту. Во-первых, как с Николаевкой будем разбираться? Во-вторых, есть ли смысл переживать по поводу штурма Славянской ТЭС, учитывая, что у нас есть ФАБы и учитывая, что подъезды к ней простреливаются? Промышленная застройка уже не так надежна для обороны, как в 2022-2023 годах. - Николаевку будут зажимать с двух сторон: с юга и с севера. С юга Рай-Александровку мы уже взяли. С севера после падения Красного Лимана мы форсируем Северский Донец и завяжем бои за Райгородок. Таким образом, Николаевка окажется в клещах. Я бы на месте украинского командования уже выводил своих бойцов оттуда в Славянск и в Краматорск. Но, скорее всего, они пожертвуют гарнизоном Николаевки, чтобы задержать наше наступление на месяц. Что касается коммуникаций, то тут все не так просто. Проблема не в том, что дорога "Славянск-Изюм" натянута антидроновыми сетями, которые не так надежны, как тоннель. Дело в том, что у ВСУ в промзоне Славянска и Краматорска закопано огромное количество складских помещений со всяким добром. Они к этому давно готовились. То есть даже в условиях блокады логистики их гарнизоны могут еще долго сопротивляться. Мне бы очень хотелось какого-то красивого решения вопроса со Славянском. Но пока я его не вижу. - А про полосу наступления группировки "Восток" что скажете? Они сейчас за Покровское плотно взялись. - Учитывая, что у врага не хватает войск, чтобы держать всю линию фронта с юга на север, у них может где-то порваться. Но для того, чтобы у них порвалось, нам тоже нужны люди. Полагаю, что наше начальство это знает. Если у нас прямо говорят, что в Анкоридже был кидок, то власти понимают, что войну надо завершать в течение скольких-то месяцев. Поэтому мой прогноз, что в 2027 году СВО завершится нашей победой, остается в силе.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20260704/1081022498.html

https://ukraina.ru/20260630/1080790516.html

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Кирилл Курбатов

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