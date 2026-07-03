В Минтрансе раскрыли реальные масштабы рынка беспилотников - 03.07.2026 Украина.ру
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В Минтрансе раскрыли реальные масштабы рынка беспилотников
В Минтрансе раскрыли реальные масштабы рынка беспилотников - 03.07.2026 Украина.ру
В Минтрансе раскрыли реальные масштабы рынка беспилотников
Объём рынка беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для негражданского сектора, превышает 1 триллион рублей. Об этом 3 июля на форуме "Крылья Сахалина" заявил советник министра транспорта РФ, руководитель НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев
2026-07-03T10:23
2026-07-03T10:23
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"Та цифра, которую назвали — 26 миллиардов рублей — это объём гражданского рынка. А объём негражданского рынка у нас под триллион рублей. Разница в 50 раз", — сказал Чадаев.Ранее начальник управления беспилотных систем Минпромторга Алексей Сердюк сообщил, что рынок БАС-услуг оценивается в 26,6 миллиарда рублей.Форум "Крылья Сахалина" проходит 3–4 июля на площадке "Сахалин-экспо" и является выездной площадкой Восточного экономического форума. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса, науки из регионов России и делегатов из стран БРИКС, Японии и Белоруссии.Россия стремительно наращивает производство беспилотных систем для оборонных нужд. Об этом – в материале Первые партии антидроновых патронов "Многоточие" поставили в российские войскаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Япония, дроны

В Минтрансе раскрыли реальные масштабы рынка беспилотников

10:23 03.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Объём рынка беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для негражданского сектора, превышает 1 триллион рублей. Об этом 3 июля на форуме "Крылья Сахалина" заявил советник министра транспорта РФ, руководитель НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев
"Та цифра, которую назвали — 26 миллиардов рублей — это объём гражданского рынка. А объём негражданского рынка у нас под триллион рублей. Разница в 50 раз", — сказал Чадаев.
Ранее начальник управления беспилотных систем Минпромторга Алексей Сердюк сообщил, что рынок БАС-услуг оценивается в 26,6 миллиарда рублей.
Форум "Крылья Сахалина" проходит 3–4 июля на площадке "Сахалин-экспо" и является выездной площадкой Восточного экономического форума. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса, науки из регионов России и делегатов из стран БРИКС, Японии и Белоруссии.
Россия стремительно наращивает производство беспилотных систем для оборонных нужд. Об этом – в материале Первые партии антидроновых патронов "Многоточие" поставили в российские войска
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