В Минтрансе раскрыли реальные масштабы рынка беспилотников
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Объём рынка беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для негражданского сектора, превышает 1 триллион рублей. Об этом 3 июля на форуме "Крылья Сахалина" заявил советник министра транспорта РФ, руководитель НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев
"Та цифра, которую назвали — 26 миллиардов рублей — это объём гражданского рынка. А объём негражданского рынка у нас под триллион рублей. Разница в 50 раз", — сказал Чадаев.
Ранее начальник управления беспилотных систем Минпромторга Алексей Сердюк сообщил, что рынок БАС-услуг оценивается в 26,6 миллиарда рублей.
Форум "Крылья Сахалина" проходит 3–4 июля на площадке "Сахалин-экспо" и является выездной площадкой Восточного экономического форума. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса, науки из регионов России и делегатов из стран БРИКС, Японии и Белоруссии.
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