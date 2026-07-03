https://ukraina.ru/20260703/pervye-partii-antidronovykh-patronov-mnogotochie-postavili-v-rossiyskie-voyska-1080985326.html

Первые партии антидроновых патронов "Многоточие" поставили в российские войска

Первые партии антидроновых патронов "Многоточие" поставили в российские войска - 03.07.2026 Украина.ру

Первые партии антидроновых патронов "Многоточие" поставили в российские войска

В российские подразделения начали поступать многопульные патроны "Многоточие" для борьбы с мини-дронами. Об этом 3 июля сообщают РИА Новости

2026-07-03T09:06

2026-07-03T09:06

2026-07-03T09:34

россия

ростех

дроны

спецоперация

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"Выпуск уже начался, идёт серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках", — заявил один из создателей патрона в видеоролике проекта "Наш Краш".По его словам, многопульный патрон может сбивать беспилотники на дальности до 300 метров в зависимости от калибра. Боеприпасы унифицированы со штатными патронами автоматического оружия, стоящего на вооружении ВС РФ.Ранее "Ростех" сообщил о запуске производства патронов СЦ 226 калибра 5,45х39 мм и СЦ 228 калибра 7,62х54 мм с трёхэлементной пулей, разделяющейся в полёте. Новый боеприпас даёт российским бойцам эффективное средство против вездесущих мини-дронов противника.Разработка стала ответом на массовое применение противником мини-дронов, в том числе FPV-камикадзе, которые остаются одной из главных угроз на поле боя. Об этом – читайте в материале Геннадия Алёхина В зоне спецоперации исчезает понятие "линия фронта". Дроны становятся массовым оружием на поле бояВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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россия, ростех, дроны, спецоперация