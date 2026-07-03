Первые партии антидроновых патронов "Многоточие" поставили в российские войска
09:06 03.07.2026 (обновлено: 09:34 03.07.2026)
© Фото : YouTube.com
© Фото : YouTube.com
В российские подразделения начали поступать многопульные патроны "Многоточие" для борьбы с мини-дронами. Об этом 3 июля сообщают РИА Новости
"Выпуск уже начался, идёт серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках", — заявил один из создателей патрона в видеоролике проекта "Наш Краш".
По его словам, многопульный патрон может сбивать беспилотники на дальности до 300 метров в зависимости от калибра. Боеприпасы унифицированы со штатными патронами автоматического оружия, стоящего на вооружении ВС РФ.
Ранее "Ростех" сообщил о запуске производства патронов СЦ 226 калибра 5,45х39 мм и СЦ 228 калибра 7,62х54 мм с трёхэлементной пулей, разделяющейся в полёте. Новый боеприпас даёт российским бойцам эффективное средство против вездесущих мини-дронов противника.
Разработка стала ответом на массовое применение противником мини-дронов, в том числе FPV-камикадзе, которые остаются одной из главных угроз на поле боя.
Об этом – читайте в материале Геннадия Алёхина В зоне спецоперации исчезает понятие "линия фронта". Дроны становятся массовым оружием на поле боя
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