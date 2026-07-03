https://ukraina.ru/20260703/pvo-za-noch-unichtozhila-bolshe-150-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1080982077.html
ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией - 03.07.2026 Украина.ру
ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 155 беспилотников ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 3 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-03T07:57
2026-07-03T07:57
2026-07-03T07:57
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Их сбили над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что на подлете к столице сбили уже шесть дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о еще восьми уничтоженных над регионом БПЛА. До этого он писал о четырех сбитых дронах. По его словам, пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что дроны сбили над территориями Боровского, Дзержинского и Перемышльского округов, а также на окраине Обнинска. Обошлось без разрушений и пострадавших. На местах падения обломков дронов задействованы опергруппы.А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что вражеские беспилотники сбили ночью в Миллеровском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.В то же время обломки БПЛА повредили остекление и кровлю нескольких домов в Приморско-Ахтарске на Кубани, также повреждены газовая труба и опора ЛЭП, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, ростовская область, москва, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны
СВО, Спецоперация, Россия, Ростовская область, Москва, Сергей Собянин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны
ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 155 беспилотников ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 3 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что на подлете к столице сбили уже шесть дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о еще восьми уничтоженных над регионом БПЛА. До этого он писал о четырех сбитых дронах. По его словам, пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что дроны сбили над территориями Боровского, Дзержинского и Перемышльского округов, а также на окраине Обнинска. Обошлось без разрушений и пострадавших. На местах падения обломков дронов задействованы опергруппы.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что вражеские беспилотники сбили ночью в Миллеровском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.
В то же время обломки БПЛА повредили остекление и кровлю нескольких домов в Приморско-Ахтарске на Кубани, также повреждены газовая труба и опора ЛЭП, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.