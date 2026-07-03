https://ukraina.ru/20260703/pvo-za-noch-unichtozhila-bolshe-150-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1080982077.html

ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией - 03.07.2026 Украина.ру

ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 155 беспилотников ВСУ над РФ, сообщило Минобороны, передает 3 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-03T07:57

2026-07-03T07:57

2026-07-03T07:57

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Их сбили над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что на подлете к столице сбили уже шесть дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о еще восьми уничтоженных над регионом БПЛА. До этого он писал о четырех сбитых дронах. По его словам, пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что дроны сбили над территориями Боровского, Дзержинского и Перемышльского округов, а также на окраине Обнинска. Обошлось без разрушений и пострадавших. На местах падения обломков дронов задействованы опергруппы.А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что вражеские беспилотники сбили ночью в Миллеровском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.В то же время обломки БПЛА повредили остекление и кровлю нескольких домов в Приморско-Ахтарске на Кубани, также повреждены газовая труба и опора ЛЭП, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.О других событиях - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, ростовская область, москва, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны