https://ukraina.ru/20260702/sily-pvo-otrazili-ataku-bpla-na-moskvu-i-sankt-peterburg-1080919389.html

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург - 02.07.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург

Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву и шесть, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на 2 июля сообщают в своих телеграм-каналах

2026-07-02T04:06

2026-07-02T04:06

2026-07-02T04:06

украина.ру

москва

сергей собянин

санкт-петербург

ленинградская область

угроза

пво

бпла

бпла сегодня

атака бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077168410_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_40d5f4a2edfd3f84d8263b71342c7c60.jpg

"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны... Сбиты ещё два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 23:36 и 23:37 мск.Сообщение о первом с вечера украинском БПЛА, сбитом на подступе к столице, было опубликовано градоначальником в 21:22 мск."В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:43 мск.Ранее сообщалось, что ограничения на полёты из-за опасности БПЛА ввели в девяти аэропортах России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

москва

санкт-петербург

ленинградская область

московская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, москва, сергей собянин, санкт-петербург, ленинградская область, угроза, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, московская область, сво, спецоперация