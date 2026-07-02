Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург - 02.07.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург - 02.07.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву и шесть, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на 2 июля сообщают в своих телеграм-каналах
2026-07-02T04:06
2026-07-02T04:06
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сергей собянин
санкт-петербург
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угроза
пво
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бпла сегодня
атака бпла
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"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны... Сбиты ещё два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 23:36 и 23:37 мск.Сообщение о первом с вечера украинском БПЛА, сбитом на подступе к столице, было опубликовано градоначальником в 21:22 мск."В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:43 мск.Ранее сообщалось, что ограничения на полёты из-за опасности БПЛА ввели в девяти аэропортах России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, москва, сергей собянин, санкт-петербург, ленинградская область, угроза, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, московская область, сво, спецоперация
Украина.ру, Москва, Сергей Собянин, Санкт-Петербург, Ленинградская область, угроза, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, Московская область, СВО, Спецоперация

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург

04:06 02.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву и шесть, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на 2 июля сообщают в своих телеграм-каналах
"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны... Сбиты ещё два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 23:36 и 23:37 мск.
Сообщение о первом с вечера украинском БПЛА, сбитом на подступе к столице, было опубликовано градоначальником в 21:22 мск.
"В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:43 мск.
Ранее сообщалось, что ограничения на полёты из-за опасности БПЛА ввели в девяти аэропортах России.
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