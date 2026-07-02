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Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург - 02.07.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву и шесть, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на 2 июля сообщают в своих телеграм-каналах
2026-07-02T04:06
2026-07-02T04:06
2026-07-02T04:06
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"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны... Сбиты ещё два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 23:36 и 23:37 мск.Сообщение о первом с вечера украинском БПЛА, сбитом на подступе к столице, было опубликовано градоначальником в 21:22 мск."В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:43 мск.Ранее сообщалось, что ограничения на полёты из-за опасности БПЛА ввели в девяти аэропортах России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, москва, сергей собянин, санкт-петербург, ленинградская область, угроза, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, московская область, сво, спецоперация
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Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Санкт-Петербург
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву и шесть, пытавшихся прорваться к Санкт-Петербургу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на 2 июля сообщают в своих телеграм-каналах
"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны... Сбиты ещё два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 23:36 и 23:37 мск.
Сообщение о первом с вечера украинском БПЛА, сбитом на подступе к столице, было опубликовано градоначальником в 21:22 мск.
"В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:43 мск.
Ранее сообщалось, что ограничения на полёты из-за опасности БПЛА ввели в девяти аэропортах России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.