https://ukraina.ru/20260623/v-zone-spetsoperatsii-ischezaet-ponyatie-liniya-fronta-drony-stanovyatsya-massovym-oruzhiem-na-pole-boya-1080521256.html

В зоне спецоперации исчезает понятие "линия фронта". Дроны становятся массовым оружием на поле боя

В зоне спецоперации исчезает понятие "линия фронта". Дроны становятся массовым оружием на поле боя - 23.06.2026 Украина.ру

В зоне спецоперации исчезает понятие "линия фронта". Дроны становятся массовым оружием на поле боя

С подобной реальностью приходится считаться всем: и нам, и противнику. Беспилотные летательные аппараты стали самым дешевым, массовым и весьма эффективным оружием, учитывая это обстоятельство, строится тактика боевых действий на земле.

2026-06-23T09:20

2026-06-23T09:20

2026-06-23T09:20

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вооруженные силы украины

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ии (искусственный интеллект)

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При этом за годы проведения спецоперации на Украине так и не решена, пожалуй, одна из главных проблем антидроновой защиты и разработки моделей наступательных действий в этих условиях.Боевые действия на всех направлениях идут с нарастающим продвижением, правда, весьма незначительным. И все же летняя кампания 2026 года отличается от предыдущих аналогичных периодов СВО": враг еще находится в относительной зоне комфорта, что позволяет ему наносить ракетно-дроновые и бомбовые удары не только на линии боевого соприкосновения, но и по приграничным регионам России, а также в глубину нашей страны. На мой взгляд, существует немало способов, начиная с полной изоляции отдельно взятого района боевых действий и заканчивая уже "выносом" основных маршрутов доставки на Украину военной помощи. Как не обойтись и без смены как минимум тактики ведения боевых действий, чтобы вести наступление в глубину обороны противника.По официальным данным Минобороны РФ, интенсивность налетов ВСУ в 2025 году выросла в 2,5 раза. По данным бывшего начальника разведки сухопутных войск ВС РФ Рустема Клупова, с начала 2026 года число налетов также выросло в 2,5 раза — от 2037 в январе до 4,8–4,9 тысячи за неполный март. 18 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 180 БПЛА при атаке на Москву, которая стала самой крупной за два года, был нанесен повторный удар по Московскому НПЗ. В этот день за сутки было сбито нашим ПВО 992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Никакой гарантии того, что противник свои удары не будет масштабировать, доводя единовременное применение одних только БПЛА с нынешней 1000 в сутки до 2–3 тысяч.Как считают авторитетные военные эксперты, необходимо изолировать Украину от поставок беспилотников и комплектующих из-за границы. Второе — уничтожать производства БПЛА, особенно их энергетическую составляющую: сейчас возле каждого производства есть солнечная электростанция. Если общая энергосистема серьезно поражена, производство уходит в менее значимые места и под землю, но без электричества оно невозможно. Нужно уничтожать не только электростанции, но и подстанции, трансформаторы, а также наливники с топливом для дизель-генераторов в регионе производства.Изменилась и тактика применения БПЛА.К примеру, на Харьковском направлении запуск дронов довольно часто осуществляется с гражданского автотранспорта – чаще всего с фур или грузовиков, оборудованных внутренними направляющими и откидными бортами. Старт может происходить во время короткой остановки или даже в движении. Складирование, финальная сборка и предполетная подготовка беспилотников ведутся в терминалах "Укрпочты" и других логистических структур вроде "Новой почты".Речь идет о барражирующем боеприпасе самолетного типа, схожем с российским "Ланцетом" и имеющим машинное зрение, а также немалую дальность. Киевский режим уже возлагает на них большие надежды. Американский беспилотник Hornet фактически демонстрирует начало перехода от эпохи дистанционно управляемых дронов к эпохе частично автономных систем поражения. Если FPV-дроны стали символом массовизации высокоточного оружия, то такие аппараты могут стать символом автономизации войны, где главным ресурсом становятся данные и алгоритмы их обработки. Ключевой особенностью воздушных атак противника стало применение эшелонированной тактики: различные типы беспилотников использовались последовательно, чтобы создать перегрузку для системы противовоздушной обороны.Бесспорно, сейчас производство БПЛА (дронов) в России возродилось на новой технологической основе. Фактор стоимости производства одной боевой единицы тоже является одним из ключевых показателей. В России сравнительная дешевизна дронов достигается за счет их масштабного производства на больших предприятиях. Причем, как оказалось, одним из важных преимуществ нашей страны является наличие высокопрофессиональных управленческих кадров, обеспечивших быстрое строительство и запуск новых производств.Украина же в основном утратила и производственную базу, и значительную часть квалифицированных управленческих кадров, способных руководить крупными производствами. По этой причине украинская армия держится за счет поставок соответствующей продукции с Запада, а также налаживает сборку из западных комплектующих собственных дронов на небольших частных предприятиях малыми партиями. А это существенно удорожает производство в перерасчете на единицу продукции. Однако нет худа без добра – Украина при такой модели производства дронов обрела иные преимущества. Например, все крупные украинские производственные объекты априори становятся целями для российских ударных БПЛА и ракет. Но если сборка дронов сосредоточена на малых площадях, то выявить их уже сложнее. Таким образом рассредоточенность производства дронов и другой военной техники по небольшим предприятиям превращается в преимущество.Кроме того, как отмечают военные специалисты, а также наши военкоры, сборка дронов на малых предприятиях Украины сокращает "плечо" их взаимодействия с боевыми частями. Дело в том, что любой дрон в бою, что наш, что украинский, соперничает с системой РЭБ, которая подавляет частоту управления дроном. Россия еще до СВО достигла огромных успехов в развитии систем РЭБ вплоть до возможности "выключения" на больших территориях системы спутникового позиционирования JPS (именно поэтому США всё больше опираются на Starlink). Но системы РЭБ тоже работают на определенных частотах, которые могут различаться на разных направлениях.Как отмечает военный журналист Владислав Шурыгин, наши штатные средства РЭБ могут терять эффективность, если противник, убедившись, что его дроны давятся, начнет оперативно менять частоты управления ими. По его мнению ВСУ организационно опережают нас, как минимум, на шаг, перейдя от создания отдельных подразделений (рот и отрядов) операторов БПЛА к новой гибкой структуре "направлений", объединяющей операторов и производителей на конкретных направлениях, что позволяет им очень быстро вносить изменения как в конструкции дронов, так и в их аппаратную часть (менять частоты).Алгоритм работы такой: роты и отряды заказывают дроны партиями (до 1000 штук) у производителей, "привязанных" к конкретному направлению. При этом в заказе сразу задаются параметры с учетом актуальной российской РЭБ, что позволяет каждые три-четыре недели вводить в бой новую партию дронов, уже не подавляемую имеющимися средствами РЭБ. Причем, на разных участках фронта (направлениях) они могут существенно отличаться. И та наша РЭБ, которая работает на одном, может совершенно не работать на другом. Такая сетецентричная гибкая система "направлений", очевидно, пока работает достаточно эффективно.В России тоже набирает обороты производство дронов на небольших частных предприятиях. У одних – это просто сборка из купленных комплектующих, другие же пытаются использовать собственные конструкторские наработки, усовершенствуя модели, в том числе в рамках взаимодействия с бойцами в зоне СВО.Если вернуться к тактике, которую использует противник, примечательны некоторые особенности. Сначала в воздух поднимается большое количество менее опасных целей, а затем следуют более скоростные и трудно перехватываемые аппараты. Данный метод позволяет временно создавать избыточную нагрузку на систему ПВО, повышая шансы отдельных дронов на преодоление защитных эшелонов. Такая тактика знаменует собой следующий этап в эволюции применения беспилотных летательных аппаратов и требует адекватной модернизации российских средств обнаружения и уничтожения воздушных целей.Аналитики подчеркивают, что война с использованием дронов продолжает активно эволюционировать. Растут скорость летательных аппаратов, дистанция их полета, улучшаются тактики массированных налетов и методы обхода систем противовоздушной обороны. В сложившихся обстоятельствах приоритетами для российских вооруженных сил остаются быстрая адаптация ПВО к новым разновидностям воздушных целей, доработка программного обеспечения радиолокационных и огневых комплексов, а также расширение системы борьбы с беспилотными угрозами. Как полагают эксперты, именно скорость внедрения передовых технологических решений станет решающим фактором для обеспечения безопасности воздушного пространства на фоне непрерывно изменяющихся методов использования дронов.Многие военные специалисты, с кем довелось общаться, сходятся во мнении, что самым рациональным и эффективным "противооружием" против дронов являются дроны-перехватчики, истребители. Их стоимость невелика, а эффективность поражения высокая. В Сети полно роликов, как беспилотники атакуют другие беспилотники, причём новую тактику осваивают и российские, и украинские операторы БПЛА. Сейчас идет работа над автоматизацией этих процессов. По мере того как подобные воздушные бои будут переданы под контроль ИИ, станет возможной организация прикрытия пехоты и налетов на противника роями во время наступления.Для распаковки "мертвой зоны" и защиты нашего тыла в нашей системе ПВО должен существовать постоянно возобновляемый эшелон дронов-разведчиков и дронов-истребителей, постоянно находящийся в воздухе, обеспечивающий как защиту границ, так и объектов. А при наступлении — ударная группа, рой БПЛА-истребителей и камикадзе, обеспечивающая чистое небо и раскрытие зоны смерти для обеспечения подготовки наступления. Весь вопрос в числе дронов: если нужно запустить несколько тысяч, значит, нужно запускать. Осталось малость — вспомнить опыт Великой Отечественной войны и быстро наладить выпуск соответствующей продукции. Пока еще не поздно.Еще в предвоенный период Россия, не особенно озабоченная подготовкой к грядущей компании, допустила отставание как в производстве самих дронов, так и средств защиты от них. При этом Украина, чего скрывать, достаточно быстро поняла роль этой техники, наладила массовое производство как в стране, так и за счет поставок из стран НАТО, сейчас их БПЛА являются наиболее эффективным средством не только сдерживания наступления нашей армии, но и борьбы с налетами наших дронов на территорию Украины и атак на наши регионы.Собственно, ничего нового, просто борьба с дронами представляет собой пока не полностью решенную проблему, и кто ее решит, тот получит ключевое преимущество в военном превосходстве. Нам нужна истребительная авиация дронов – против дронов. До сих пор никому не удавалось создать высокоэффективную защиту от дронов. С точки зрения системы ПВО дроны сложно обнаруживать, а стоимость их уничтожения зенитными средствами слишком высока. Средства РЭБ не являются панацеей с появлением ИИ и оптоволоконной связи, и автономных аппаратов. Лазеры в плохую погоду не очень эффективны. Для поражения дронов используется стрелковое оружие, но кинетическое оружие требует высокой точности.В основном используются следующие методы противодействия. Дрон таранного типа сбивает противника за счет кинетической энергии. Однако такой метод не всегда работает против крупных дронов, например, тяжёлые гексакоптеры типа "Баба-Яга" способны пережить несколько таранов и продолжать движение. Есть дроны, оснащённые средствами РЭБ, которые глушат врагу канал управления. Однако такой способ не является надежным. Третий вид – дроны, оснащенные огнестрельным оружием. К корпусу БПЛА крепится автомат или дробовик, из которого оператор может вести огонь при обнаружении в воздухе цели. Четвертый тип – дрон, оснащенный механизмом выброса сетки. И такой способ не всегда результативен. Пятый вид истребителей несет на себе взрывчатку, наш дрон-камикадзе уничтожает дрон противника и гибнет сам. Очевидные плюсы таких дронов – их стоимость и доступность. Но есть и минус – от перехватчика более скоростная цель может попросту уйти. Как правило, БПЛА чаще всего отличаются небольшими габаритами. Поразить их с подвижного БПЛА и с большого расстояния не получится. Но сейчас есть перспективные разработки, где используется заряды облачно-шрапнельного типа, лазерные или электромагнитные пушки. И чем быстрее наш ВПК внедрит подобные и иные новшества, тем быстрее получим преимущество на земле.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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