https://ukraina.ru/20260703/litva-limitrof-v-bolshom-konflikte-1080998836.html

Литва - Моська в конфликте больших политических слонов

Литва - Моська в конфликте больших политических слонов - 03.07.2026 Украина.ру

Литва - Моська в конфликте больших политических слонов

Литва снова решила сыграть в большую геополитику. В конце июня Вильнюс внезапно вызвался мирить Украину с Польшей, хотя ни Киев, ни Варшава и не думали, что им срочно нужен именно литовский посредник.

2026-07-03T13:56

2026-07-03T13:56

2026-07-03T13:57

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Теперь ставки повышены: литовские политики заговорили о пересмотре Конституции, причём без всенародного референдума, чтобы убрать запрет на размещение ядерного оружия на территории страны. Показательно, что параллельно Литва пытается наладить отношения с Китаем, которые сама же прежде довела до кризиса. В итоге выходит почти классическая балтийская дипломатия: одной рукой размахивать ядерной повесткой у российских границ, другой — осторожно стучаться в дверь Пекина.Недавняя отставка премьер-министра Литвы Инги Ругинене стала не только эпизодом внутренней литовской политики, но и симптомом более глубокой проблемы. Вильнюс пытается выйти из затяжного кризиса в отношениях с Пекином, возникшего после тайваньского демарша 2021 года. Экономические потери, давление бизнеса, сокращение экспортных возможностей и растущая зависимость от внешней поддержки заставляют литовские власти искать путь к нормализации. Однако Китай, судя по публикациям СМИ, не намерен торопиться и требует от Литвы сначала исправить политическую ошибку.Политический кризис на фоне китайского вопросаРугинене не удалось решить ключевую задачу, стоявшую перед ее правительством: восстановить экономические каналы с Китаем, не потеряв лицо во внутренней политике и перед западными партнерами. Ее попытки сочетать жесткую риторику с предложениями о нормализации выглядели противоречиво. Вильнюс хотел улучшения отношений, но не спешил делать первый политический шаг по проблеме, из-за которой кризис и начался.Речь идет о решении Литвы разрешить открытие в Вильнюсе представительства Тайваня под названием, которое в КНР восприняли как нарушение принципа "одного Китая". После этого отношения между странами резко ухудшились, дипломатическое присутствие было понижено, а торгово-экономические связи фактически вошли в режим заморозки. Для Литвы, чья экономика зависит от внешних рынков и транспортной связности, последствия оказались намного болезненнее, чем ожидали сторонники конфронтационного курса.Экономика заплатила первойЛитовский спор с Китаем сначала выглядел как символический жест внешней политики, но быстро превратился в материальную проблему. Пострадали экспортные отрасли, ориентированные на китайский рынок или связанные с глобальными цепочками поставок. В зоне риска оказались производители сельхозпродукции, молочной продукции, лазерного оборудования, напитков, шоколада, мясной продукции и комплектующих.Сегодня китайские блогеры смакуют показательную историю литовской компании "Вильнюс Вента", работавшей в полупроводниковой сфере. После потери экспортных возможностей ее выручка, по имеющимся оценкам, резко сократилась, а предприятие объявило о прекращении производства и сокращениях. Этот случай стал удобным символом для критиков прежнего курса: удар пришелся не по абстрактной дипломатии, а по реальному сектору, рабочим местам и технологическим нишам, которые Литва пыталась развивать.Не менее чувствительным стал фактор иностранных инвесторов. Для немецких и других европейских компаний Литва после конфликта с Китаем стала восприниматься как источник санкционных и репутационных рисков. Некоторые предприятия начали пересматривать закупки литовских комплектующих, сворачивать контракты или снижать инвестиционное присутствие. В условиях, когда Германия остается ключевым экономическим партнером для многих стран региона, подобные решения усиливают эффект изоляции.Проблема оказалась не только экспортной. Снижение деловой активности влияет на бюджетные поступления, занятость и социальные обязательства. При росте долговой нагрузки у вильнюсских политиканов становится меньше пространства для маневра. Поэтому внутреннее недовольство правительством Ругинене объяснялось не только дипломатическими спорами, но и более приземленными вопросами: рабочими местами, доходами, социальными выплатами и перспективами бизнеса.Тайваньский фактор и цена символической политикиКак указывают китайские СМИ, литовская ставка на тайваньское направление изначально подавалась как ценностный выбор и демонстрация внешнеполитической самостоятельности. Однако ожидаемая компенсация экономических потерь со стороны Тайваня, США или ЕС оказалась, по оценкам литовского бизнеса, недостаточной. Обещанные инвестиции и программы поддержки не смогли заменить китайский рынок и связанные с ним логистические возможности.Внутри самой Литвы это породило вопрос: кто фактически оплатил политический жест? Ответ для бизнеса был очевиден: экспортеры, транспортные компании, промышленные предприятия и налогоплательщики. Политики, инициировавшие резкое сближение с Тайванем, могли говорить о ценностях, но компании считали убытки.Характерно, что Вильнюс в итоге начал притормаживать и тайваньское направление. Решение приостановить переговоры об экономическом соглашении с Тайванем стало сигналом: литовские власти больше не готовы наращивать раздражающие Пекин шаги, пока не будет понятно, как восстановить хотя бы минимальный формат отношений с КНР. Формула "согласованной паузы" позволила обеим сторонам сохранить видимость дипломатической корректности, но политический смысл был прозрачен: Литва пытается расчистить пространство для переговоров с Китаем.Дипломатия без пословНовая политическая команда в Вильнюсе, судя по первым заявлениям, настроена на более прагматичный подход. Уже после объявления о будущем назначении Синкявичюса литовские представители заговорили о возможности восстановления отношений хотя бы на уровне временных поверенных. Вильнюс также дал понять, что готов согласиться на учреждение китайского временного представительства в литовской столице.Однако для Пекина этого явно недостаточно. Китайская позиция остается жесткой: сначала Литва должна создать условия для нормализации, то есть вернуться к последовательному соблюдению принципа "одного Китая". Только после этого можно говорить о полноценном восстановлении политического и экономического диалога.Здесь и проявляется асимметрия сторон. Литва торопится, потому что ее экономика несет прямые потери. Китай не торопится, потому что для него литовское направление не имеет никакого экономического значения. Китайское руководство использует сложившуюся ситуацию как показательный пример для других государств: нарушение установленных правил по тайваньскому вопросу не останется без последствий, даже если речь идет о стране ЕС и НАТО.Транспортный узел, который потерял маршрутОсобенно болезненным для Литвы стало ослабление транспортно-логистической роли. До кризиса страна могла рассчитывать на участие в маршрутах между Китаем и Европой, включая железнодорожные перевозки и сопряжение с прежними форматами китайского сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы. Конфликт с Пекином лишил Вильнюс части этих возможностей.Теперь Литва пытается искать обходные варианты, включая интерес к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, известному как Средний коридор. Идея состоит в том, чтобы подключиться к перевозкам между Европой, Средней Азией и Китаем через альтернативные логистические цепочки. Однако в этой стратегии есть очевидное противоречие: Вильнюс хочет восстановить транспортную связность с китайским направлением, не решив базовый политический конфликт с Пекином. А ведь именно без отмашки из Пекина такие планы остаются ограниченными. Порт Клайпеда, железнодорожная инфраструктура и транзитный потенциал Литвы могли бы приносить значительные доходы, но логистика требует доверия, устойчивых контрактов и политической предсказуемости. После 2021 года именно этого и не хватает.Внутреннее давление на властьКак пишут оппозиционные литовские блогеры, недовольство действиями правительства усиливалось сразу с нескольких сторон. Бизнес требовал прагматизма и восстановления доступа к рынкам. Часть общества видела ухудшение социально-экономической ситуации. А политические оппоненты использовали китайский вопрос как доказательство некомпетентности кабинета.Критики указывали на рост бедности, сокращение социальных расходов, увеличение долговой нагрузки, закрытие предприятий и отток населения. На этом фоне любые попытки объяснить экономические проблемы исключительно внешним давлением выглядели неубедительно. Для избирателя важнее не геополитическая риторика, а платежеспособность семьи, работа предприятий и устойчивость бюджета.Не стоит забывать и о том, что простые литовцы всё чаще обвиняют власти в превращении страны в площадку для сомнительных форм туризма. Всё это и отражает эмоциональный фон споров: противники конфронтации с Пекином считают, что политический класс поставил символические жесты выше национальных экономических интересов.Лимитроф в большом конфликтеКак указывают китайские аналитики, литовский случай важен не только сам по себе. Он показывает, как малые государства оказываются втянуты в противостояние крупных центров силы. Вильнюс попытался сыграть роль принципиального участника западной политики в отношении Тайваня и Китая, но столкнулся с ограниченностью собственных ресурсов. ЕС и США, потирая руки от удовольствия, политически поддержали Литву, однако не смогли компенсировать ей экономические последствия.Для Китая этот эпизод стал удобным инструментом дипломатического сигнала. Пекин демонстрирует: даже небольшие страны, если они затрагивают тайваньский вопрос, будут сталкиваться с последствиями. При этом Китай действует не обязательно через формальные санкции. Достаточно изменения торговых потоков, снижения инвестиционной активности, осложнения логистики и давления на компании, встроенные в китайские цепочки.Для ЕС литовский кризис стал напоминанием о внутренней неоднородности европейской политики по Китаю. Одни страны готовы к жестким символическим шагам, другие не хотят жертвовать экспортом и инвестициями. Поэтому Вильнюс не получил того уровня пресловутой общеевропейской экономической солидарности, на который, вероятно, рассчитывал.Для России этот сюжет также представляет интерес. Он показывает, что Китай в вопросах суверенитета действует последовательно и не отделяет дипломатические символы от экономических решений. Кроме того, литовский пример демонстрирует ограниченность статуса балтийского лимитрофа даже при членстве в ЕС и НАТО: формальные союзы не всегда защищают от экономических последствий решений, принятых в двусторонней плоскости.Политическая возня в Вильнюсе указывает на провал попытки быстро восстановить отношения с Китаем без существенных уступок. Литва оказалась в сложной позиции: прежний курс нанес ущерб торговле, инвестициям и транзиту, а новый курс требует признания политической ошибки, на что Вильнюсу трудно пойти публично.Сама логика последних событий, от суеты вокруг Украины до заявлений о возможном пересмотре ядерного статуса страны, говорит о том, что Литва не обладает достаточной политической самостоятельностью для полноценного пересмотра внешней политики. Вильнюс может говорить о желании восстановить отношения с Пекином, но на практике он остаётся связан прежними обязательствами, внешним давлением и тайваньским фактором, разорвать с которым литовская верхушка, похоже, не готова.Поэтому Вильнюс рискует надолго остаться примером квазигосударства, которое переоценила поддержку союзников и недооценила цену конфликта с одной из крупнейших экономик мира.О том, что думают эксперты о ситуации в мире и на Украине - в статье Война выгодна всем... кроме России и Украины. Эксперты и политики о происходящем

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Азат Рахманов

эксклюзив, мир без границ, нато, ес, литва, китай, вильнюс