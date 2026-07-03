"Киеву могут прислать новые танки и самолеты, но новых солдат ВСУ Запад не наштампует" — эксперт - 03.07.2026 Украина.ру
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"Киеву могут прислать новые танки и самолеты, но новых солдат ВСУ Запад не наштампует" — эксперт
"Киеву могут прислать новые танки и самолеты, но новых солдат ВСУ Запад не наштампует" — эксперт - 03.07.2026 Украина.ру
"Киеву могут прислать новые танки и самолеты, но новых солдат ВСУ Запад не наштампует" — эксперт
Запад может поставить Киеву танки и самолеты, но новых украинских солдат он не наштампует. Остатки пехоты ВСУ не способны добиться перелома на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-07-03T05:30
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Запад может поставлять Киеву любые вооружения, но это не решит ключевую проблему ВСУ — катастрофическую нехватку людей, заявил Колпашников.По словам эксперта, киевский режим способен пожертвовать остатками пехоты ради пиар-эффекта, попытаться нанести удар по объектам нефтепереработки или оборонным заводам, однако это не решит его главную проблему — нехватку живой силы."Им могут прислать каких-то наемников, пушки, танки и самолеты. Но новых украинских солдат Запад не наштампует. А тот личный состав, который остался, никакого перелома на поле боя добиться не может", — пояснил собеседник издания.Колпашников обратил внимание на скандал в элитном штурмовом полку "Скала", который потерял на Запорожском направлении пять-шесть составов. Он также подчеркнул, что ситуация дошла до того, что украинские СМИ, несмотря на жесткую цензуру, сообщили о гибели 26 новобранцев в этом полку за полгода — они были убиты не в бою, а своими же сослуживцами."То есть 26 человек погибли не в бою, а были убиты своими же "побратимами", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Столица Украины утро 2 июля встретила в дыму после массированного удара. Подробнее об этом — в материале Дмитрия Ковалевича "Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве" на сайте Украина.ру.
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"Киеву могут прислать новые танки и самолеты, но новых солдат ВСУ Запад не наштампует" — эксперт

05:30 03.07.2026
 
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кладбище - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Запад может поставить Киеву танки и самолеты, но новых украинских солдат он не наштампует. Остатки пехоты ВСУ не способны добиться перелома на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Запад может поставлять Киеву любые вооружения, но это не решит ключевую проблему ВСУ — катастрофическую нехватку людей, заявил Колпашников.
По словам эксперта, киевский режим способен пожертвовать остатками пехоты ради пиар-эффекта, попытаться нанести удар по объектам нефтепереработки или оборонным заводам, однако это не решит его главную проблему — нехватку живой силы.
"Им могут прислать каких-то наемников, пушки, танки и самолеты. Но новых украинских солдат Запад не наштампует. А тот личный состав, который остался, никакого перелома на поле боя добиться не может", — пояснил собеседник издания.
Колпашников обратил внимание на скандал в элитном штурмовом полку "Скала", который потерял на Запорожском направлении пять-шесть составов.
Он также подчеркнул, что ситуация дошла до того, что украинские СМИ, несмотря на жесткую цензуру, сообщили о гибели 26 новобранцев в этом полку за полгода — они были убиты не в бою, а своими же сослуживцами.
"То есть 26 человек погибли не в бою, а были убиты своими же "побратимами", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Столица Украины утро 2 июля встретила в дыму после массированного удара. Подробнее об этом — в материале Дмитрия Ковалевича "Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве" на сайте Украина.ру.
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