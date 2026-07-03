https://ukraina.ru/20260703/kievu-mogut-prislat-novye-tanki-i-samolety-no-novykh-soldat-vsu-zapad-ne-nashtampuet--ekspert-1080973641.html

"Киеву могут прислать новые танки и самолеты, но новых солдат ВСУ Запад не наштампует" — эксперт

"Киеву могут прислать новые танки и самолеты, но новых солдат ВСУ Запад не наштампует" — эксперт - 03.07.2026 Украина.ру

"Киеву могут прислать новые танки и самолеты, но новых солдат ВСУ Запад не наштампует" — эксперт

Запад может поставить Киеву танки и самолеты, но новых украинских солдат он не наштампует. Остатки пехоты ВСУ не способны добиться перелома на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-07-03T05:30

2026-07-03T05:30

2026-07-03T05:30

новости

запад

киев

украина

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

сводка сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/18/1057028277_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_cfbb9a238c45df80dc56e2f000a6fbb9.jpg

Запад может поставлять Киеву любые вооружения, но это не решит ключевую проблему ВСУ — катастрофическую нехватку людей, заявил Колпашников.По словам эксперта, киевский режим способен пожертвовать остатками пехоты ради пиар-эффекта, попытаться нанести удар по объектам нефтепереработки или оборонным заводам, однако это не решит его главную проблему — нехватку живой силы."Им могут прислать каких-то наемников, пушки, танки и самолеты. Но новых украинских солдат Запад не наштампует. А тот личный состав, который остался, никакого перелома на поле боя добиться не может", — пояснил собеседник издания.Колпашников обратил внимание на скандал в элитном штурмовом полку "Скала", который потерял на Запорожском направлении пять-шесть составов. Он также подчеркнул, что ситуация дошла до того, что украинские СМИ, несмотря на жесткую цензуру, сообщили о гибели 26 новобранцев в этом полку за полгода — они были убиты не в бою, а своими же сослуживцами."То есть 26 человек погибли не в бою, а были убиты своими же "побратимами", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Столица Украины утро 2 июля встретила в дыму после массированного удара. Подробнее об этом — в материале Дмитрия Ковалевича "Адская ночь" в июле и предчувствие ужасной зимы. Что происходит в Киеве" на сайте Украина.ру.

запад

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, киев, украина, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, сводка сво, новости сво, всу, потери всу, крах всу, разгром всу, главные новости, главное, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво, вооружения