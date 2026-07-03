https://ukraina.ru/20260703/dikaya-ustalost-ogromnyy-front-ot-khersona-do-sum-ne-pozvolyaet-vsu-derzhat-oboronu--izmaylov-1080976682.html

"Дикая усталость": огромный фронт от Херсона до Сум не позволяет ВСУ держать оборону — Измайлов

"Дикая усталость": огромный фронт от Херсона до Сум не позволяет ВСУ держать оборону — Измайлов - 03.07.2026 Украина.ру

"Дикая усталость": огромный фронт от Херсона до Сум не позволяет ВСУ держать оборону — Измайлов

Прорыв под Добропольем стал возможен из-за критической усталости ВСУ и нехватки живой силы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников"

2026-07-03T05:15

2026-07-03T05:15

2026-07-03T05:15

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Ранее СМИ и картографические ресурсы подтвердили заявления президента РФ Владимира Путина о прорыве обороны ВСУ под Добропольем на западе Донбасса. Подразделения группировки "Центр" преодолели трехполосную линию инженерных заграждений, заняли Анновку и вошли в сам город, при этом за Добропольем у ВСУ нет заблаговременно подготовленных рубежей, а противник в спешке пытается создать локальный опорный пункт.Комментируя прорыв российских войск под Добропольем на западе Донбасса, Измайлов заявил, что этот успех обусловлен нехваткой живой силы и усталостью украинских войск."Этот успех обусловлен дикой усталостью украинских войск. У них налицо нехватка живой силы. Да и громадные материальные ресурсы приходится использовать на снабжение огромного фронта от Сум до [временно оккупированного] Херсона", — сообщил эксперт.Он отметил, что российское командование ищет слабые места в обороне ВСУ. "Наше командование видит эти слабые места во вражеской обороне, где можно накопить достаточно сил и долбить в одну точку. Скорее всего, именно это произошло в случае с Добропольем", — пояснил собеседник издания."Противник не может одновременно держать оборону на таком огромном участке фронта — ресурсов просто не хватает", — подытожил Олег Измайлов.Полный текст материала "Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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