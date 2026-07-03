"Дикая усталость": огромный фронт от Херсона до Сум не позволяет ВСУ держать оборону — Измайлов - 03.07.2026 Украина.ру
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"Дикая усталость": огромный фронт от Херсона до Сум не позволяет ВСУ держать оборону — Измайлов
"Дикая усталость": огромный фронт от Херсона до Сум не позволяет ВСУ держать оборону — Измайлов - 03.07.2026 Украина.ру
"Дикая усталость": огромный фронт от Херсона до Сум не позволяет ВСУ держать оборону — Измайлов
Прорыв под Добропольем стал возможен из-за критической усталости ВСУ и нехватки живой силы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников"
2026-07-03T05:15
2026-07-03T05:15
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Ранее СМИ и картографические ресурсы подтвердили заявления президента РФ Владимира Путина о прорыве обороны ВСУ под Добропольем на западе Донбасса. Подразделения группировки "Центр" преодолели трехполосную линию инженерных заграждений, заняли Анновку и вошли в сам город, при этом за Добропольем у ВСУ нет заблаговременно подготовленных рубежей, а противник в спешке пытается создать локальный опорный пункт.Комментируя прорыв российских войск под Добропольем на западе Донбасса, Измайлов заявил, что этот успех обусловлен нехваткой живой силы и усталостью украинских войск."Этот успех обусловлен дикой усталостью украинских войск. У них налицо нехватка живой силы. Да и громадные материальные ресурсы приходится использовать на снабжение огромного фронта от Сум до [временно оккупированного] Херсона", — сообщил эксперт.Он отметил, что российское командование ищет слабые места в обороне ВСУ. "Наше командование видит эти слабые места во вражеской обороне, где можно накопить достаточно сил и долбить в одну точку. Скорее всего, именно это произошло в случае с Добропольем", — пояснил собеседник издания."Противник не может одновременно держать оборону на таком огромном участке фронта — ресурсов просто не хватает", — подытожил Олег Измайлов.Полный текст материала "Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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новости, доброполье, россия, олег измайлов, херсон, сумы, сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво сейчас, сводка сво, новости сво, спецоперация, херсонская область, донбасс, главные новости, главное, военный эксперт, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины
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"Дикая усталость": огромный фронт от Херсона до Сум не позволяет ВСУ держать оборону — Измайлов

05:15 03.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Прорыв под Добропольем стал возможен из-за критической усталости ВСУ и нехватки живой силы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников"
Ранее СМИ и картографические ресурсы подтвердили заявления президента РФ Владимира Путина о прорыве обороны ВСУ под Добропольем на западе Донбасса. Подразделения группировки "Центр" преодолели трехполосную линию инженерных заграждений, заняли Анновку и вошли в сам город, при этом за Добропольем у ВСУ нет заблаговременно подготовленных рубежей, а противник в спешке пытается создать локальный опорный пункт.
Комментируя прорыв российских войск под Добропольем на западе Донбасса, Измайлов заявил, что этот успех обусловлен нехваткой живой силы и усталостью украинских войск.
"Этот успех обусловлен дикой усталостью украинских войск. У них налицо нехватка живой силы. Да и громадные материальные ресурсы приходится использовать на снабжение огромного фронта от Сум до [временно оккупированного] Херсона", — сообщил эксперт.
Он отметил, что российское командование ищет слабые места в обороне ВСУ. "Наше командование видит эти слабые места во вражеской обороне, где можно накопить достаточно сил и долбить в одну точку. Скорее всего, именно это произошло в случае с Добропольем", — пояснил собеседник издания.
"Противник не может одновременно держать оборону на таком огромном участке фронта — ресурсов просто не хватает", — подытожил Олег Измайлов.
Полный текст материала "Олег Измайлов: ВСУ пропустили удар под Добропольем, потому что не могут держать фронт от Херсона до Сум" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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