https://ukraina.ru/20260703/chekunkov-kitay-indiya-yuzhnaya-koreya-i-oae-zainteresovany-v-perevozkakh-po-sevmorputi-1080997698.html

Чекунков: Китай, Индия, Южная Корея и ОАЭ заинтересованы в перевозках по Севморпути

Чекунков: Китай, Индия, Южная Корея и ОАЭ заинтересованы в перевозках по Севморпути - 03.07.2026 Украина.ру

Чекунков: Китай, Индия, Южная Корея и ОАЭ заинтересованы в перевозках по Севморпути

Интерес к Северному морскому пути стремительно растёт на фоне кризиса в Ормузском проливе. Об этом 3 июля заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

2026-07-03T12:01

2026-07-03T12:01

2026-07-03T12:01

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"Список стран растёт. Помимо Китая это Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южная Корея и Арабские Эмираты. События в Ормузском проливе стали громким напоминанием о хрупкости мировой морской логистики", — сказал министр.Он напомнил, что первый сигнал был подан при блокировке Суэцкого канала, но ситуация 2026 года в Ормузе оказалась гораздо серьёзнее из-за стратегического и долговременного характера кризиса. Китай уже обозначил цель в 20 миллионов тонн в год к 2030 году — фактически с нуля за 3,5 года. Первый опыт наработан компанией NewNew Shipping.Ранее Владимир Путин подчеркнул, что значимость северного трансарктического маршрута как наиболее безопасного и надёжного пути становится всё очевиднее на фоне сбоев мировых транспортных цепочек. Россия превращает Севморпуть в глобальную транспортную артерию.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, китай, индия, южная корея, владимир путин