Чекунков: Китай, Индия, Южная Корея и ОАЭ заинтересованы в перевозках по Севморпути - 03.07.2026 Украина.ру
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Чекунков: Китай, Индия, Южная Корея и ОАЭ заинтересованы в перевозках по Севморпути
Чекунков: Китай, Индия, Южная Корея и ОАЭ заинтересованы в перевозках по Севморпути - 03.07.2026 Украина.ру
Чекунков: Китай, Индия, Южная Корея и ОАЭ заинтересованы в перевозках по Севморпути
Интерес к Северному морскому пути стремительно растёт на фоне кризиса в Ормузском проливе. Об этом 3 июля заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
2026-07-03T12:01
2026-07-03T12:01
новости
китай
индия
южная корея
владимир путин
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"Список стран растёт. Помимо Китая это Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южная Корея и Арабские Эмираты. События в Ормузском проливе стали громким напоминанием о хрупкости мировой морской логистики", — сказал министр.Он напомнил, что первый сигнал был подан при блокировке Суэцкого канала, но ситуация 2026 года в Ормузе оказалась гораздо серьёзнее из-за стратегического и долговременного характера кризиса. Китай уже обозначил цель в 20 миллионов тонн в год к 2030 году — фактически с нуля за 3,5 года. Первый опыт наработан компанией NewNew Shipping.Ранее Владимир Путин подчеркнул, что значимость северного трансарктического маршрута как наиболее безопасного и надёжного пути становится всё очевиднее на фоне сбоев мировых транспортных цепочек. Россия превращает Севморпуть в глобальную транспортную артерию.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, китай, индия, южная корея, владимир путин
Новости, Китай, Индия, Южная Корея, Владимир Путин

Чекунков: Китай, Индия, Южная Корея и ОАЭ заинтересованы в перевозках по Севморпути

12:01 03.07.2026
 
© © Фото : Отдел коммуникаций Росатомфлота
© © Фото : Отдел коммуникаций Росатомфлота
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Интерес к Северному морскому пути стремительно растёт на фоне кризиса в Ормузском проливе. Об этом 3 июля заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
"Список стран растёт. Помимо Китая это Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южная Корея и Арабские Эмираты. События в Ормузском проливе стали громким напоминанием о хрупкости мировой морской логистики", — сказал министр.
Он напомнил, что первый сигнал был подан при блокировке Суэцкого канала, но ситуация 2026 года в Ормузе оказалась гораздо серьёзнее из-за стратегического и долговременного характера кризиса. Китай уже обозначил цель в 20 миллионов тонн в год к 2030 году — фактически с нуля за 3,5 года. Первый опыт наработан компанией NewNew Shipping.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что значимость северного трансарктического маршрута как наиболее безопасного и надёжного пути становится всё очевиднее на фоне сбоев мировых транспортных цепочек. Россия превращает Севморпуть в глобальную транспортную артерию.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля
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