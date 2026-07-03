https://ukraina.ru/20260703/absurdnye-prizyvy-sibigi-provaly-vsu-zhertvy-zemletryaseniya-v-venesuele-khronika-sobytiy-na-utro-3-1080987343.html

Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля

Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля - 03.07.2026 Украина.ру

Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля

Галузин указал на абсурдность требования Сибиги к России. ВС РФ уничтожают противника и технику. Выросло число погибших и пострадавших после землетрясения в Венесуэле

2026-07-03T10:00

2026-07-03T10:00

2026-07-03T10:22

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Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин назвал требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдным."Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", - напомнил Галузин.Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и "тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса".Он также отметил, что Киев сегодня не имеет никакой самостоятельности в принятии решений."Он транслирует лишь то, что ему передают кураторы, которые думают только о том, как "заморозить" боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил", - сказал замминистра.России же нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта, подчеркнул Галузин."Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса", - отметил он.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.Россия и Украина в 2025 году провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Провалы ВСУВ пятницу взрывы раздавались в Сумах на северо-востоке Украины. Также взрыв прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области и других регионах страны.Российские военные нанесли удары по Николаевской области, а также по целям в оккупированном Краматорске, Запорожье и Сумах.Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подтвердил нанесение ВС РФ многочисленных ударов по автозаправочным станциям (АЗС) в области.Черниговская областная госадминистрация подтвердила удар ВС РФ по элеватору и АЗС в регионе. Уточняется, что уничтожен элеватор в Сосновке, а удар по АЗС нанесен в Прилукском районе.Также удар нанесен по промышленному предприятию в Добрянской поселковой общине.По данным Минобороны, российская артиллерия точечно уничтожает последних отступающих ВСУшников на окраинах Константиновки.Российские FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ возле Константиновки.Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса уничтожили укрытия с личным составом ВСУ в Алексеево-Дружковке – пригороде Константиновки.Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на Волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.Последствия землетрясения в ВенесуэлеВ конце июня в Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.Уполномоченный президент Дельси Родригес в пятницу рассказала, что число погибших в результате случившегося выросло до 2595 человек.А число людей, раненных при сильном землетрясении, превысило 12 тысяч.Родригес отметила, что раненых лечат как в государственных, так и в частных клиниках. В последних - за счет государства.Она также подчеркнула, что в результате случившегося погибли большинство руководителей администрации венесуэльского штата Ла-Гуайра."Мы потеряли и государственных служащих. И трагедия заключается в том, что в штате Ла-Гуайра погибли почти все руководители администрации губернатора. Погибли сотрудники служб безопасности Ла-Гуайры, погибли сотрудники мэрии", - перечислила Родригес.По ее словам, выжившие сотрудники государственных структур сразу после стихийного бедствия участвовали в спасательной операции."Те, кто остался жив, были там, помогая в спасательных работах. Погибли и военнослужащие. Я была с одним из командиров наших вооруженных сил, который потерял жену, двоих детей и мать в Ла-Гуайре, и при этом помогал в одном из временных лагерей", - добавила глава государства.Она также сообщила, что при землетрясениях в Венесуэле полностью обрушились 189 зданий. По ее словам, три из них находилось в муниципалитете Чакао штата Миранда, пять — в Каракасе, одно — в Тукакасе, остальные - в штате Ла-Гуайра.Родригес заверила, что поиск людей, оказавшихся под завалами после землетрясения, продолжится."Вчера исполнилось восемь дней со дня землетрясения, но мы не закрыли фазу поиска и спасения (людей - ред.), мы продолжаем работать... потому что есть мать, отец, брат, сестра, бабушка, дядя, которые страдают (зная, что их родственник может оставаться под завалами - ред). Поэтому мы не будем отдыхать", - заверила она.Правительство Венесуэлы уже учредило награду "Герой Венесуэлы", которой отмечают иностранных и венесуэльских спасателей, а также глав государств и правительств, оказавших помощь стране после разрушительных землетрясений.Кроме того, власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) для сбора пожертвований на строительство жилья для пострадавших.По словам Родригес, цель Каракаса, помимо спасения жизней, - всесторонняя помощь пострадавшим от двойного землетрясения и восстановление поврежденных и разрушенных объектов.Родригес также сообщила, что власти открывают отдельный фонд в государственном банке Bandes для пожертвований внутри страны, средства которого также будут направлены на строительство жилья.Кроме прочего, она заверила, что власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в общих могилах - все тела проходят процедуру идентификации в соответствии с национальными и международными протоколами."Все судебно-медицинские эксперты работают над тем, чтобы у каждого погибшего было досье, которое позволит его опознать. В ряде случаев родственники уже забрали тела: некоторые приняли решение о кремации, другие - о захоронении", - добавила она.Подробнее о случившемся - в материале "Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения

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