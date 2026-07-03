Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля - 03.07.2026 Украина.ру
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Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля
Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля - 03.07.2026 Украина.ру
Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля
Галузин указал на абсурдность требования Сибиги к России. ВС РФ уничтожают противника и технику. Выросло число погибших и пострадавших после землетрясения в Венесуэле
2026-07-03T10:00
2026-07-03T10:22
хроники
эксклюзив
венесуэла
россия
украина
владимир галузин
михаил галузин
вооруженные силы украины
всемирный банк
вс рф
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Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин назвал требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдным."Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", - напомнил Галузин.Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и "тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса".Он также отметил, что Киев сегодня не имеет никакой самостоятельности в принятии решений."Он транслирует лишь то, что ему передают кураторы, которые думают только о том, как "заморозить" боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил", - сказал замминистра.России же нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта, подчеркнул Галузин."Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса", - отметил он.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.Россия и Украина в 2025 году провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Провалы ВСУВ пятницу взрывы раздавались в Сумах на северо-востоке Украины. Также взрыв прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области и других регионах страны.Российские военные нанесли удары по Николаевской области, а также по целям в оккупированном Краматорске, Запорожье и Сумах.Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подтвердил нанесение ВС РФ многочисленных ударов по автозаправочным станциям (АЗС) в области.Черниговская областная госадминистрация подтвердила удар ВС РФ по элеватору и АЗС в регионе. Уточняется, что уничтожен элеватор в Сосновке, а удар по АЗС нанесен в Прилукском районе.Также удар нанесен по промышленному предприятию в Добрянской поселковой общине.По данным Минобороны, российская артиллерия точечно уничтожает последних отступающих ВСУшников на окраинах Константиновки.Российские FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ возле Константиновки.Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса уничтожили укрытия с личным составом ВСУ в Алексеево-Дружковке – пригороде Константиновки.Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на Волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.Последствия землетрясения в ВенесуэлеВ конце июня в Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.Уполномоченный президент Дельси Родригес в пятницу рассказала, что число погибших в результате случившегося выросло до 2595 человек.А число людей, раненных при сильном землетрясении, превысило 12 тысяч.Родригес отметила, что раненых лечат как в государственных, так и в частных клиниках. В последних - за счет государства.Она также подчеркнула, что в результате случившегося погибли большинство руководителей администрации венесуэльского штата Ла-Гуайра."Мы потеряли и государственных служащих. И трагедия заключается в том, что в штате Ла-Гуайра погибли почти все руководители администрации губернатора. Погибли сотрудники служб безопасности Ла-Гуайры, погибли сотрудники мэрии", - перечислила Родригес.По ее словам, выжившие сотрудники государственных структур сразу после стихийного бедствия участвовали в спасательной операции."Те, кто остался жив, были там, помогая в спасательных работах. Погибли и военнослужащие. Я была с одним из командиров наших вооруженных сил, который потерял жену, двоих детей и мать в Ла-Гуайре, и при этом помогал в одном из временных лагерей", - добавила глава государства.Она также сообщила, что при землетрясениях в Венесуэле полностью обрушились 189 зданий. По ее словам, три из них находилось в муниципалитете Чакао штата Миранда, пять — в Каракасе, одно — в Тукакасе, остальные - в штате Ла-Гуайра.Родригес заверила, что поиск людей, оказавшихся под завалами после землетрясения, продолжится."Вчера исполнилось восемь дней со дня землетрясения, но мы не закрыли фазу поиска и спасения (людей - ред.), мы продолжаем работать... потому что есть мать, отец, брат, сестра, бабушка, дядя, которые страдают (зная, что их родственник может оставаться под завалами - ред). Поэтому мы не будем отдыхать", - заверила она.Правительство Венесуэлы уже учредило награду "Герой Венесуэлы", которой отмечают иностранных и венесуэльских спасателей, а также глав государств и правительств, оказавших помощь стране после разрушительных землетрясений.Кроме того, власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) для сбора пожертвований на строительство жилья для пострадавших.По словам Родригес, цель Каракаса, помимо спасения жизней, - всесторонняя помощь пострадавшим от двойного землетрясения и восстановление поврежденных и разрушенных объектов.Родригес также сообщила, что власти открывают отдельный фонд в государственном банке Bandes для пожертвований внутри страны, средства которого также будут направлены на строительство жилья.Кроме прочего, она заверила, что власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в общих могилах - все тела проходят процедуру идентификации в соответствии с национальными и международными протоколами."Все судебно-медицинские эксперты работают над тем, чтобы у каждого погибшего было досье, которое позволит его опознать. В ряде случаев родственники уже забрали тела: некоторые приняли решение о кремации, другие - о захоронении", - добавила она.Подробнее о случившемся - в материале "Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения
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хроники, эксклюзив, венесуэла, россия, украина, владимир галузин, михаил галузин, вооруженные силы украины, всемирный банк, вс рф, всу, потери всу, разгром всу, взрыв, землетрясение, жертвы, украина.ру
Хроники, Эксклюзив, Венесуэла, Россия, Украина, Владимир Галузин, Михаил Галузин, Вооруженные силы Украины, Всемирный банк, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, взрыв, землетрясение, жертвы, Украина.ру

Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля

10:00 03.07.2026 (обновлено: 10:22 03.07.2026)
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Сергей Зуев
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Галузин указал на абсурдность требования Сибиги к России. ВС РФ уничтожают противника и технику. Выросло число погибших и пострадавших после землетрясения в Венесуэле
Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин назвал требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдным.
"Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", - напомнил Галузин.
Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и "тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса".
"Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", - подчеркнул Галузин.
Он также отметил, что Киев сегодня не имеет никакой самостоятельности в принятии решений.
"Он транслирует лишь то, что ему передают кураторы, которые думают только о том, как "заморозить" боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил", - сказал замминистра.
России же нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта, подчеркнул Галузин.
"Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса", - отметил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
Россия и Украина в 2025 году провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Провалы ВСУ
В пятницу взрывы раздавались в Сумах на северо-востоке Украины. Также взрыв прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области и других регионах страны.
Российские военные нанесли удары по Николаевской области, а также по целям в оккупированном Краматорске, Запорожье и Сумах.
Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подтвердил нанесение ВС РФ многочисленных ударов по автозаправочным станциям (АЗС) в области.
Черниговская областная госадминистрация подтвердила удар ВС РФ по элеватору и АЗС в регионе. Уточняется, что уничтожен элеватор в Сосновке, а удар по АЗС нанесен в Прилукском районе.

Также удар нанесен по промышленному предприятию в Добрянской поселковой общине.
По данным Минобороны, российская артиллерия точечно уничтожает последних отступающих ВСУшников на окраинах Константиновки.
Российские FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ возле Константиновки.
Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса уничтожили укрытия с личным составом ВСУ в Алексеево-Дружковке – пригороде Константиновки.
Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на Волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.
Последствия землетрясения в Венесуэле
В конце июня в Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Уполномоченный президент Дельси Родригес в пятницу рассказала, что число погибших в результате случившегося выросло до 2595 человек.
А число людей, раненных при сильном землетрясении, превысило 12 тысяч.

"Вся система здравоохранения Венесуэлы задействована, чтобы принять 12 400 раненых, которые есть на сегодняшний момент", - заверила она.

Родригес отметила, что раненых лечат как в государственных, так и в частных клиниках. В последних - за счет государства.
Она также подчеркнула, что в результате случившегося погибли большинство руководителей администрации венесуэльского штата Ла-Гуайра.
"Мы потеряли и государственных служащих. И трагедия заключается в том, что в штате Ла-Гуайра погибли почти все руководители администрации губернатора. Погибли сотрудники служб безопасности Ла-Гуайры, погибли сотрудники мэрии", - перечислила Родригес.
По ее словам, выжившие сотрудники государственных структур сразу после стихийного бедствия участвовали в спасательной операции.
"Те, кто остался жив, были там, помогая в спасательных работах. Погибли и военнослужащие. Я была с одним из командиров наших вооруженных сил, который потерял жену, двоих детей и мать в Ла-Гуайре, и при этом помогал в одном из временных лагерей", - добавила глава государства.
Она также сообщила, что при землетрясениях в Венесуэле полностью обрушились 189 зданий. По ее словам, три из них находилось в муниципалитете Чакао штата Миранда, пять — в Каракасе, одно — в Тукакасе, остальные - в штате Ла-Гуайра.
Родригес заверила, что поиск людей, оказавшихся под завалами после землетрясения, продолжится.
"Вчера исполнилось восемь дней со дня землетрясения, но мы не закрыли фазу поиска и спасения (людей - ред.), мы продолжаем работать... потому что есть мать, отец, брат, сестра, бабушка, дядя, которые страдают (зная, что их родственник может оставаться под завалами - ред). Поэтому мы не будем отдыхать", - заверила она.
Правительство Венесуэлы уже учредило награду "Герой Венесуэлы", которой отмечают иностранных и венесуэльских спасателей, а также глав государств и правительств, оказавших помощь стране после разрушительных землетрясений.
Кроме того, власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) для сбора пожертвований на строительство жилья для пострадавших.
По словам Родригес, цель Каракаса, помимо спасения жизней, - всесторонняя помощь пострадавшим от двойного землетрясения и восстановление поврежденных и разрушенных объектов.
Родригес также сообщила, что власти открывают отдельный фонд в государственном банке Bandes для пожертвований внутри страны, средства которого также будут направлены на строительство жилья.
Кроме прочего, она заверила, что власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в общих могилах - все тела проходят процедуру идентификации в соответствии с национальными и международными протоколами.
"Все судебно-медицинские эксперты работают над тем, чтобы у каждого погибшего было досье, которое позволит его опознать. В ряде случаев родственники уже забрали тела: некоторые приняли решение о кремации, другие - о захоронении", - добавила она.
Подробнее о случившемся - в материале "Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения
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