https://ukraina.ru/20260703/ataka-na-rynok-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-3-iyulya-1081001247.html

Атака на рынок, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июля

Атака на рынок, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июля - 03.07.2026 Украина.ру

Атака на рынок, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июля

Вооружённые силы Украины ударили по рынку в Токмаке. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-03T13:00

2026-07-03T13:00

2026-07-03T13:00

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в 11:32 сообщил об ударе Вооружённых сил Украины по рынку в Токмаке."В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. В настоящий момент известно о погибших и раненых. Пострадавшие оперативно доставлены бригадами скорой помощи в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Атака продолжается. Мобилизованы все резервы системы здравоохранения", – написал он в своём телеграм-канале.Балицкий указал, что держит ситуацию на личном контроле. Необходимая помощь семьям погибших будет оказана в полном объёме, пообещал он. На месте работают оперативные службы.Позднее, в 12:53 Балицкий назвал количество пострадавших."Уже известно, что в результате целенаправленной атаки противника по городскому рынку Токмака погибли 5 жителей. Ещё 18 человек получили ранения — разной степени тяжести. Пострадавшие продолжают поступать", – отметил он.Токмакская ЦРБ развернула дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим. "Поручил социальному блоку правительства немедленно начать работу с семьями погибших — все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Все службы и Администрация находятся на рабочих местах", – указал Балицкий. Он назвал произошедшее ударом по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Балицкий подчеркнул, что ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьёт по гражданским объектам.Обстрелы и налётыУтром 3 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 2 июля до 07:00 по московскому времени 3 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 15 атак на этот регион России: 9 на горловском, 3 на старобешевском и по 1 на ясиноватском, шахтёрском и волновахском направлениях, выпустив всего 20 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 4 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских лиц за 18 мая и 1 июля в Горловке и Константиновке. Огнём ВСУ были повреждены 3 объекта гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 23 дрона противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 17 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великие Копани — 5; Новая Каховка — 3; Каховка — 4; Князе-Григоровка — 2; Новая Маячка — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Великая Лепетиха, Новая Маячка и Саги.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий утром подвёл итоги атак украинских военных на регион."Прошедшей ночью противник не прекращал циничных атак на наши мирные населённые пункты и гражданскую инфраструктуру области. К сожалению, без жертв не обошлось — три человека погибли. Также есть раненые", – писал Балицкий в своём телеграм-канале.Так, в Васильевском муниципальном округе, на трассе между селом Широкое и городом Васильевка под удар БпЛА попал гражданский автомобиль. Мужчина 1968 года рождения получил множественные осколочные ранения и доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.На выезде из населённого пункта Весёлое в сторону Мелитополя при атаке беспилотника самолётного типа повреждён ещё один гражданский автомобиль. В этом случае пострадавших не было."На парковке перед въездом в город Мелитополь противник нанёс удар по грузовому автомобилю. Погиб мужчина 1968 года рождения. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким", – отметил Балицкий.Вблизи села Червоное Поле Бердянского муниципального округа атаке подвергся грузовик, перевозивший зерно. Водитель не пострадал."В городе Днепрорудное Васильевского муниципального округа БпЛА ударил по многоквартирному дому. Ранен юноша 2006 года рождения. Парню уже оказали помощь, его жизни ничего не угрожает. В пгт Камыш-Заря Куйбышевского муниципального округа спасатели под завалами частного дома обнаружили два тела — женщины 1950 года рождения и мужчины 1948 года рождения. Приношу искренние соболезнования родственникам погибших", – заявил губернатор.Балицкий подчеркнул, что все атаки были направлены исключительно против мирных граждан и гражданских объектов. Произошедшее – очередное военное преступление киевского режима, указал Балицкий.Утром 3 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Сегодня утром Белгород подвергся ракетному обстрелу. Погибла женщина. Ещё одна получила ранения. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены 20 транспортных средств, 24 квартиры в 5 МКД, объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы", – указывалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Октябрьский, сёлам Болдыревка, Весёлая Лопань, Нечаевка, Николаевка, Отрадное, Пушкарное, Салтыково, Таврово, Чайки, Черемошное, Щетиновка, Ясные Зори и хутору Церковный нанесены удары 33 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены."Вчера в городской больнице №2 г. Белгорода оказана медицинская помощь мужчине, который получил акубаротравму при детонации дрона 30 июня в хуторе Церковный", – сообщал Оперштаб.В селе Нечаевка повреждены газовая труба и частный дом, в хуторе Церковный — корпус предприятия, в посёлке Октябрьский — 4 частных дома, хозпостройка и автомобиль, в посёлке Дубовое — машина, в селе Болдырёвка — ГАЗель, в селе Пушкарное огнём уничтожена хозпостройка."В Борисовском округе посёлок Борисовка и село Берёзовка атакованы 7 беспилотниками, 3 из которых сбиты. В селе Берёзовка повреждены частный дом, надворная постройка и 2 автомобиля. Сегодня ночью в посёлке Борисовка от удара дрона повреждены 4 ГАЗели, 2 из которых сгорели", – указывалось в сводке.Над Валуйским округом сбиты и подавлены 12 беспилотников. Без последствий.В Волоконовском округе по посёлку Волоконовка и селу Волчья Александровка совершены удары 8 беспилотников, 6 из которых сбиты. В посёлке Волоконовка повреждены 2 автомобиля, частный дом и газопровод, в селе Волчья Александровка — частный дом."В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Замостье, Пороз и Рождественка в ходе 3 обстрелов выпущено 7 боеприпасов и совершены удары 47 беспилотников, 13 из которых сбиты. В селе Дорогощь повреждены административное здание, 3 автомобиля, техническое сооружение и коммерческий объект, в городе Грайворон — коммерческое здание и частный дом, в селе Гора-Подол — техническое помещение и хозпостройка, в селе Головчино — автомобиль", – отмечалось в сводке.В Красногвардейском округе село Ливенка атаковано беспилотником — повреждён инфраструктурный объект."В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Красная Яруга, селу Сергиевка, хуторам Вязовской и Савченко произведены атаки 25 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждены 2 квартиры в МКД, гараж, автомобиль и линия электропередачи, в хуторе Вязовской — 2 частных дома и надворная постройка, в селе Сергиевка — объект инфраструктуры", – указывалось в сводке.В Ракитянском округе по посёлку Пролетарский, сёлам Дмитриевка, Святославка, Солдатское и хутору Добрино нанесены удары 9 беспилотников, один из которых сбит."В селе Солдатское от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю пострадал мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён", – сообщал оперштаб.В селе Дмитриевка повреждены 4 единицы спецтехники и легковой автомобиль, в хуторе Добрино — частный дом, в селе Святославка — объект инфраструктуры, в посёлке Пролетарский — оборудование коммерческого объекта.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Максимовка, Нежеголь, Неклюдово, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Пенцево, Ржевка и Червона Дибровка выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и совершены атаки 52 беспилотников, 30 из которых подавлены и сбиты."В селе Новая Таволжанка от атак дронов получили ранения четыре мирных жителя и боец "Орлана". Один пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. Остальные отпущены на амбулаторное лечение", – указывалось в сводке.В селе Новая Таволжанка повреждены частный дом, газовая труба и машина, в селе Белянка — административное здание предприятия, в селе Максимовка — частный дом и хозпостройка, в городе Шебекино — 2 частных дома, оборудование коммерческого объекта, грузовой и 4 легковых автомобиля, а также сгорели 2 машины, в селе Ржевка повреждён объект инфраструктуры, в селе Червона Дибровка — машина, в селе Нижнее Берёзово-Второе — коммерческий объект, а также сгорел автомобиль, в селе Нежеголь повреждены частный дом и автомобиль, в селе Вознесеновка — хозпостройка и 2 частных дома. Сегодня ночью и утром от атак FPV-дронов в селе Белянка сгорели грузовой и легковой автомобили, в Шебекино повреждены 5 машин, остекление МКД, а также одна из квартир частично повреждена огнём.В Яковлевском округе посёлок Томаровка атакован 2 беспилотниками. Повреждён объект инфраструктуры.Утром 3 июля врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал о последствиях атак Вооружённых сил Украины на регион."В результате атаки дрона-камикадзе в селе Борщово Погарского района погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь. Ещё одна целенаправленная атака дрона-камикадзе — в селе Чуровичи Климовского района по движущемуся автомобилю. Водитель ранен, госпитализирован. Ранена женщина, которая ехала в автомобиле в Суземке. Его также атаковал дрон-камикадзе. Она госпитализирована, медики оказывают всю необходимую помощь", – написал Ковальчук в своём телеграм-канале в 08:31.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.О происходящем на Украине – в статье Михаила Павлива "Украина откажется от "бусификации"? Не в этой жизни!".

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https://ukraina.ru/20260702/terakt-ot-imeni-vlastey-ukrainy-ataka-na-belorusskiy-avtobus-itogi-2-iyulya-1080965269.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, евгений балицкий, чайка, белгород, россия, украина, вооруженные силы украины