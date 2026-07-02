https://ukraina.ru/20260702/vsu-sovershili-voennoe-prestuplenie-v-otnoshenii-grazhdan-belorussii-es-gotovit-sanktsii-glavnye-1080967256.html

ВСУ совершили военное преступление в отношении граждан Белоруссии, ЕС готовит санкции. Главные новости

ВСУ совершили военное преступление в отношении граждан Белоруссии, ЕС готовит санкции. Главные новости - 02.07.2026 Украина.ру

ВСУ совершили военное преступление в отношении граждан Белоруссии, ЕС готовит санкции. Главные новости

Пострадавшие в результате атаки Украины на автобус Минск — Анапа граждане Белоруссии находятся в больнице в тяжелом состоянии, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 2 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-02T18:56

2026-07-02T18:56

2026-07-02T18:56

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МВД Белоруссии направило дополнительные наряды милиции в приграничную Гомельскую область для обеспечения безопасности после удара беспилотника по автобусу.Другие новости к этому часу:🟦 Украина целенаправленно атаковала автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, это военное преступление, которое не останется безнаказанным, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов;🟦 В ДНР построили уже 78 "компенсационных" многоэтажек, квартиры в которые муниципалитеты распределяют между утратившими жилье в результате боевых действий, еще два таких дома будут введены в эксплуатацию в этом году в Мариуполе;🟦 Жителю Вологодской области 2008 года рождения предъявили обвинение по 26 эпизодам ложных сообщений о минировании, в том числе 10 случаям в Крыму. Суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 40 000 рублей;🟦 ЕС по опыту Украины даст Армении торговые преференции — Politico;🟦 В Испании на плантации каннабиса обнаружено несколько животных, подвергшихся жестокому обращению, сообщает французская Le Figaro со ссылкой на AFP;;🟦 Глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала новые санкции против России после массированного удара по Киеву;🟦 Франция за первое полугодие экспортировала экспортировала 51 ТВт·ч электроэнергии, установив новый рекорд. В 2025 году экспорт составил 92,3 ТВт·ч на сумму 5,4 млрд евро;🟦 Лапша быстрого приготовления с Украины стала причиной вспышки сальмонеллёза в 14 странах Европы. С ноября 2025 года по июнь 2026-го было зарегистрировано 106 случаев, сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний; 🟦 Кинофильм "Старобельск. Дети не должны погибать" был продемонстрировал в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Братиславе, сообщило посольство РФ в Словакии.Тем временем Следком России расследует новые преступления вооруженных формирований УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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