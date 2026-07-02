ВСУ совершили военное преступление в отношении граждан Белоруссии, ЕС готовит санкции. Главные новости
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныКая Каллас
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Пострадавшие в результате атаки Украины на автобус Минск — Анапа граждане Белоруссии находятся в больнице в тяжелом состоянии, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 2 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
МВД Белоруссии направило дополнительные наряды милиции в приграничную Гомельскую область для обеспечения безопасности после удара беспилотника по автобусу.
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Другие новости к этому часу:
🟦 Украина целенаправленно атаковала автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, это военное преступление, которое не останется безнаказанным, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов;
🟦 В ДНР построили уже 78 "компенсационных" многоэтажек, квартиры в которые муниципалитеты распределяют между утратившими жилье в результате боевых действий, еще два таких дома будут введены в эксплуатацию в этом году в Мариуполе;
🟦 Жителю Вологодской области 2008 года рождения предъявили обвинение по 26 эпизодам ложных сообщений о минировании, в том числе 10 случаям в Крыму. Суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 40 000 рублей;
🟦 ЕС по опыту Украины даст Армении торговые преференции — Politico;
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Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля
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