Лантратова добилась возвращения бойца с фронта после гибели двух его братьев - 15.08.2026 Украина.ру
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Лантратова добилась возвращения бойца с фронта после гибели двух его братьев
Лантратова добилась возвращения бойца с фронта после гибели двух его братьев - 15.08.2026 Украина.ру
Лантратова добилась возвращения бойца с фронта после гибели двух его братьев
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла военнослужащему вернуться в пункт постоянной дислокации после гибели на СВО двух его родных братьев
2026-08-15T17:17
2026-08-15T17:17
россия
минобороны
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К уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой обратился военнослужащий из Астраханской области, выполняющий задачи в зоне СВО. В его семье произошла тяжёлая трагедия — при исполнении воинского долга один за другим погибли два его родных брата."Ко мне обратился военнослужащий из Астраханской области, выполняющий задачи в зоне СВО. В его семье произошла тяжелейшая трагедия — при исполнении воинского долга один за другим погибли два его родных брата", — написала Лантратова в своём канале на платформе "Макс".Омбудсмен отметила, что по нормам военного ведомства военнослужащие, потерявшие близких родственников в ходе СВО, подлежат возвращению с передовой в пункт постоянной дислокации части. Однако в случае с бойцом процесс оформления документов затянулся. Совместно с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спицыным Лантратова направила запрос в Минобороны России. В итоге процесс оформления документов был ускорен, и боец вернётся в пункт постоянной дислокации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, минобороны, вооруженные силы украины, украина, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Лантратова добилась возвращения бойца с фронта после гибели двух его братьев

17:17 15.08.2026
 
© РИА Новости . Григорий СысоевЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла военнослужащему вернуться в пункт постоянной дислокации после гибели на СВО двух его родных братьев
К уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой обратился военнослужащий из Астраханской области, выполняющий задачи в зоне СВО. В его семье произошла тяжёлая трагедия — при исполнении воинского долга один за другим погибли два его родных брата.
"Ко мне обратился военнослужащий из Астраханской области, выполняющий задачи в зоне СВО. В его семье произошла тяжелейшая трагедия — при исполнении воинского долга один за другим погибли два его родных брата", — написала Лантратова в своём канале на платформе "Макс".
Омбудсмен отметила, что по нормам военного ведомства военнослужащие, потерявшие близких родственников в ходе СВО, подлежат возвращению с передовой в пункт постоянной дислокации части. Однако в случае с бойцом процесс оформления документов затянулся. Совместно с уполномоченным по правам человека в Астраханской области Андреем Спицыным Лантратова направила запрос в Минобороны России. В итоге процесс оформления документов был ускорен, и боец вернётся в пункт постоянной дислокации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августа
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