https://ukraina.ru/20260702/terakt-ot-imeni-vlastey-ukrainy-ataka-na-belorusskiy-avtobus-itogi-2-iyulya-1080965269.html

Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля

Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля - 02.07.2026 Украина.ру

Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение украинцу за теракт на "Северном потоке". ВСУ ударили по автобусу, ехавшему из Белоруссии, есть пострадавшие

2026-07-02T17:30

2026-07-02T17:30

2026-07-02T18:01

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Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины, сообщила прокуратура в своём в пресс-релизе. В документе украинец Сергей Кузнецов называется Сергеем К.."Федеральная прокуратура Германии 30 июня 2026 года предъявила обвинение гражданину Украины Сергею К... Обвиняемый подозревается в том, что он как соучастник совершил военное преступление в виде нападения на гражданские объекты, произвел взрыв, умышленно уничтожил сооружения, а также нарушил работу предприятий общественного пользования", – указано в документе.В обвинительном заключении сообщалось, что в 2022 году Сергей К. являлся офицером украинской армии и подрыв "Северных потоков""В конце февраля 2022 года он и другие военнослужащие, действующие от имени украинских органов, разработал план уничтожения трубопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2… с целью на постоянной основе прекратить поставку газа через эти трубопроводы и не разрешить России использовать доход от продажи газа", – отмечалось в сообщении.Кузнецова назвали лидером диверсионной группы, отправившейся выполнять задание. Группа состояла из профессиональных дайверов, шкипера и эксперта по взрывчатым веществам.Сам Кузнецов въехал в Германию 4 сентября 2022 года через территорию Польши по поддельному украинском паспорту. Вскоре после этого он вместе с остальными членами группы взошёл на борт парусной яхты, которая ранее была арендована через посредников у немецкой компании в Ростоке с использованием поддельных удостоверений личности, утверждалось в заявлении Федеральной прокуратуры Германии.На этой яхте обвиняемый и его соучастники транспортировали в международных водах в район датского острова Борнхольм большое количество взрывчатки военного назначения.Там группа под руководством Кузнецова в период до 22 сентября 2022 года установила различные взрывные устройства с таймерами на проложенных по морскому дну газопроводах. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года, причинив серьёзные повреждения "Северным потокам".За день до публикации пресс-релиза немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против задержанного украинца."По данным следствия, (украинец Сергей - ред.) К. возглавлял группу диверсантов. Предполагается, что он также командовал на борту яхты "Андромеда"… Доказательная база против К. является неопровержимой", – отмечалось в публикации телеканала ARD 1 июля.По информации немецких правоохранителей, гражданин Украины уличил себя, в частности, тем, что, находясь в Италии в ожидании экстрадиции, обсуждал совершенные теракты по телефону с родственниками и знакомыми. Кроме того, как уточняет ARD, следователи, по всей видимости, обнаружили в его мобильном телефоне доказательства причастности к подрывам газопроводов.Кузнецова задержали в Италии 21 августа 2025 года на основании европейского ордера на арест.Тогда же суд Болоньи постановил подтвердить арест Кузнецова, "учитывая наличие обоснованного риска побега … учитывая крайнюю тяжесть и особенность преступлений, по которым он находится под следствием, а также тот факт, что у него нет постоянного места жительства в стране, где он в настоящее время находится на отдыхе с семьёй".Итальянский суд принял во внимание "паспорт со штампами разных стран", который "свидетельствует о чрезвычайной лёгкости, с которой арестованный часто путешествует" и предположительное наличие у украинца псевдонима "Сергей Кулинич", который указывается в международном ордере на арест, выпущенном немецкими властями.Сам Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева.В ноябре 2025 года Кузнецова передали Германии.К тому времени были известны имена некоторых его сообщников. Ключевую роль в минировании немецкие СМИ уделяли дайверу Валерии Т., которая и устанавливала взрывчатку."Ключевой персонаж европейской версии подрыва "Северных потоков", вероятно, Валерия Чернышова. Имя совпадает, первая буква фамилии тоже, так как на немецком она будет Tschernyschowa, совпадает и возраст — в запрещенном FB указано, что поступала в ВУЗ в 2001, есть и соответствующий рекорд по дайвингу, а аккаунт FB явно проукраинский, воинственный", – назвал тогда полное имя дайвера первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Он также обратил внимание, что Чернышова выезжала в Европу после теракта."Через год с небольшим после подрыва "Северных потоков", в январе 2024 года Чернышова получила в Черногории сертификат инструктора по одной из разновидностей дайвинга (Sidemount - дайвинг с боковой конфигурацией снаряжения). Значит, она выезжала из Украины за рубеж после диверсии", – отметил Царёв.По информации совместного расследования телеканала ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, немецкие следователи также установили личности других членов группы Кузнецова. Так, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир С. (или Владимир З. — по правилам немецкого языка, если после S идёт гласная, она читается, как "З" — Ред.). После диверсии он скрывался в Польше. Именно его вывозили на машине атташе в 2024 году — после того, как был выдан ордер на его арест.Ещё один член экипажа — 53-летний Всеволод К. — после диверсии, нанёсшей удар по немецкой экономике, прошёл военную подготовку в бундесвере — на базе в Вильдфлеккен. Его ДНК совпали с ДНК на яхте "Андромеда". Допросить его нельзя — он погиб на фронте в Донбассе.Ещё один подозреваемый, Евгений У., присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод "Турецкий поток", и мог привезти с собой часть взрывчатки.Атака на автобус из БелоруссииДрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск — Гомель — Анапа в Брянской области, сообщил телеканал "Первый информационный"."19 пассажиров находилось в автобусе, следовавшему по маршруту Минск – Гомель – Анапа! Сегодня в 11:55 в районе населённого пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник! В результате два водителя, уроженца Гомельской области, получили лёгкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа", - указывалось в публикации.Граждан Белоруссии, в т.ч. и перевозчиков, призвали при планировании выбирать безопасный маршрут.Как сообщило в 15:23 агентство БелТА, для эвакуации пассажиров и водителей атакованного дроном автобуса выехала спецгруппа из Гомеля."Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа", – сообщили агентству в Гомельском облисполкоме.Спустя 20 минут врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о том, что белорусские граждане перевезены в Гомельскую область."На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь. С пассажирами в пункте временного размещения работали психологи. Было обеспечено горячее питание. Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условия", – писал Ковальчук в своём телеграм-канале в 15:43.Как рассказал "Первому информационному" директор транспортной компании "Столица" Константин Дегтярёв, рейс его компании является регулярным и официально проходит по данному маршруту.Как сообщила в комментарии РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на месте происшествия ликвидируются последствия атаки, ведется сбор доказательств, устанавливаются тип и модель дрона ВСУ, а также все обстоятельства произошедшего."Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан", – подчеркнула Петренко.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии РИА Новости заявил, что удар дрона ВСУ по автобусу "Минск – Анапа" является продуманной стратегией киевского режима."Это выстроенная и продуманная стратегия, которая проистекает из Киева не без одобрения его западных или европейских спонсоров", – заявил Мирошник в беседе с агентством.Он уверен, что украинские военные выслеживают белорусский транспорт и стремятся наносить по нему провокационные удары, "которыми буквально стремятся вывести из равновесия руководство Белоруссии и спровоцировать на какие-то неадекватные шаги"."Учитывая технические возможности дронов, параметры искусственного интеллекта, которые сегодня использует Украина, можно говорить о том, что присутствуют настройки на отслеживание в этом районе автомобилей с белорусскими номерами или с какой-то идентификацией, по которой можно было бы выслеживать именно белорусский транспорт и наносить по нему удары. Дважды один и тот же снаряд в одну воронку не попадает. Таких совпадений быть не может. Это уже похоже на продуманную и запущенную тактику со стороны киевского режима", – подчеркнул Мирошник.Ранее, 17 июня, ударный дрон ВСУ атаковал в Брянской области гражданский автобус, который перевозил на отдых в Геленджик белорусских граждан, в т.ч. и членов детской футбольной команды. В результате нападения погибла гражданка Белоруссии Виктория Горошко, девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести. Некоторые пострадавшие получили серьёзные травмы, угрожающие жизни.Подробнее о том, почему ВСУ атакуют граждан Белоруссии – в материале "Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы".

https://ukraina.ru/20260702/tseli-udara-po-kievu-ataka-na-posolstvo-v-shvetsii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-2-iyulya-1080946711.html

https://ukraina.ru/20260702/tayuschie-shansy-na-vstuplenie-v-es-provaly-vsu-vrunya--fon-der-lyayen-khronika-sobytiy-na-utro-2-iyulya-1080933817.html

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эксклюзив, хроники, германия, украина, вооруженные силы украины, генпрокуратура, ard, северный поток, украина.ру