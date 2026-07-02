Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля - 02.07.2026 Украина.ру
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Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля
Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля - 02.07.2026 Украина.ру
Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля
Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение украинцу за теракт на "Северном потоке". ВСУ ударили по автобусу, ехавшему из Белоруссии, есть пострадавшие
2026-07-02T17:30
2026-07-02T18:01
эксклюзив
хроники
германия
украина
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генпрокуратура
ard
северный поток
украина.ру
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Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины, сообщила прокуратура в своём в пресс-релизе. В документе украинец Сергей Кузнецов называется Сергеем К.."Федеральная прокуратура Германии 30 июня 2026 года предъявила обвинение гражданину Украины Сергею К... Обвиняемый подозревается в том, что он как соучастник совершил военное преступление в виде нападения на гражданские объекты, произвел взрыв, умышленно уничтожил сооружения, а также нарушил работу предприятий общественного пользования", – указано в документе.В обвинительном заключении сообщалось, что в 2022 году Сергей К. являлся офицером украинской армии и подрыв "Северных потоков""В конце февраля 2022 года он и другие военнослужащие, действующие от имени украинских органов, разработал план уничтожения трубопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2… с целью на постоянной основе прекратить поставку газа через эти трубопроводы и не разрешить России использовать доход от продажи газа", – отмечалось в сообщении.Кузнецова назвали лидером диверсионной группы, отправившейся выполнять задание. Группа состояла из профессиональных дайверов, шкипера и эксперта по взрывчатым веществам.Сам Кузнецов въехал в Германию 4 сентября 2022 года через территорию Польши по поддельному украинском паспорту. Вскоре после этого он вместе с остальными членами группы взошёл на борт парусной яхты, которая ранее была арендована через посредников у немецкой компании в Ростоке с использованием поддельных удостоверений личности, утверждалось в заявлении Федеральной прокуратуры Германии.На этой яхте обвиняемый и его соучастники транспортировали в международных водах в район датского острова Борнхольм большое количество взрывчатки военного назначения.Там группа под руководством Кузнецова в период до 22 сентября 2022 года установила различные взрывные устройства с таймерами на проложенных по морскому дну газопроводах. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года, причинив серьёзные повреждения "Северным потокам".За день до публикации пресс-релиза немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против задержанного украинца."По данным следствия, (украинец Сергей - ред.) К. возглавлял группу диверсантов. Предполагается, что он также командовал на борту яхты "Андромеда"… Доказательная база против К. является неопровержимой", – отмечалось в публикации телеканала ARD 1 июля.По информации немецких правоохранителей, гражданин Украины уличил себя, в частности, тем, что, находясь в Италии в ожидании экстрадиции, обсуждал совершенные теракты по телефону с родственниками и знакомыми. Кроме того, как уточняет ARD, следователи, по всей видимости, обнаружили в его мобильном телефоне доказательства причастности к подрывам газопроводов.Кузнецова задержали в Италии 21 августа 2025 года на основании европейского ордера на арест.Тогда же суд Болоньи постановил подтвердить арест Кузнецова, "учитывая наличие обоснованного риска побега … учитывая крайнюю тяжесть и особенность преступлений, по которым он находится под следствием, а также тот факт, что у него нет постоянного места жительства в стране, где он в настоящее время находится на отдыхе с семьёй".Итальянский суд принял во внимание "паспорт со штампами разных стран", который "свидетельствует о чрезвычайной лёгкости, с которой арестованный часто путешествует" и предположительное наличие у украинца псевдонима "Сергей Кулинич", который указывается в международном ордере на арест, выпущенном немецкими властями.Сам Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева.В ноябре 2025 года Кузнецова передали Германии.К тому времени были известны имена некоторых его сообщников. Ключевую роль в минировании немецкие СМИ уделяли дайверу Валерии Т., которая и устанавливала взрывчатку."Ключевой персонаж европейской версии подрыва "Северных потоков", вероятно, Валерия Чернышова. Имя совпадает, первая буква фамилии тоже, так как на немецком она будет Tschernyschowa, совпадает и возраст — в запрещенном FB указано, что поступала в ВУЗ в 2001, есть и соответствующий рекорд по дайвингу, а аккаунт FB явно проукраинский, воинственный", – назвал тогда полное имя дайвера первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Он также обратил внимание, что Чернышова выезжала в Европу после теракта."Через год с небольшим после подрыва "Северных потоков", в январе 2024 года Чернышова получила в Черногории сертификат инструктора по одной из разновидностей дайвинга (Sidemount - дайвинг с боковой конфигурацией снаряжения). Значит, она выезжала из Украины за рубеж после диверсии", – отметил Царёв.По информации совместного расследования телеканала ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, немецкие следователи также установили личности других членов группы Кузнецова. Так, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир С. (или Владимир З. — по правилам немецкого языка, если после S идёт гласная, она читается, как "З" — Ред.). После диверсии он скрывался в Польше. Именно его вывозили на машине атташе в 2024 году — после того, как был выдан ордер на его арест.Ещё один член экипажа — 53-летний Всеволод К. — после диверсии, нанёсшей удар по немецкой экономике, прошёл военную подготовку в бундесвере — на базе в Вильдфлеккен. Его ДНК совпали с ДНК на яхте "Андромеда". Допросить его нельзя — он погиб на фронте в Донбассе.Ещё один подозреваемый, Евгений У., присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод "Турецкий поток", и мог привезти с собой часть взрывчатки.Атака на автобус из БелоруссииДрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск — Гомель — Анапа в Брянской области, сообщил телеканал "Первый информационный"."19 пассажиров находилось в автобусе, следовавшему по маршруту Минск – Гомель – Анапа! Сегодня в 11:55 в районе населённого пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник! В результате два водителя, уроженца Гомельской области, получили лёгкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа", - указывалось в публикации.Граждан Белоруссии, в т.ч. и перевозчиков, призвали при планировании выбирать безопасный маршрут.Как сообщило в 15:23 агентство БелТА, для эвакуации пассажиров и водителей атакованного дроном автобуса выехала спецгруппа из Гомеля."Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа", – сообщили агентству в Гомельском облисполкоме.Спустя 20 минут врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о том, что белорусские граждане перевезены в Гомельскую область."На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь. С пассажирами в пункте временного размещения работали психологи. Было обеспечено горячее питание. Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условия", – писал Ковальчук в своём телеграм-канале в 15:43.Как рассказал "Первому информационному" директор транспортной компании "Столица" Константин Дегтярёв, рейс его компании является регулярным и официально проходит по данному маршруту.Как сообщила в комментарии РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на месте происшествия ликвидируются последствия атаки, ведется сбор доказательств, устанавливаются тип и модель дрона ВСУ, а также все обстоятельства произошедшего."Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан", – подчеркнула Петренко.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии РИА Новости заявил, что удар дрона ВСУ по автобусу "Минск – Анапа" является продуманной стратегией киевского режима."Это выстроенная и продуманная стратегия, которая проистекает из Киева не без одобрения его западных или европейских спонсоров", – заявил Мирошник в беседе с агентством.Он уверен, что украинские военные выслеживают белорусский транспорт и стремятся наносить по нему провокационные удары, "которыми буквально стремятся вывести из равновесия руководство Белоруссии и спровоцировать на какие-то неадекватные шаги"."Учитывая технические возможности дронов, параметры искусственного интеллекта, которые сегодня использует Украина, можно говорить о том, что присутствуют настройки на отслеживание в этом районе автомобилей с белорусскими номерами или с какой-то идентификацией, по которой можно было бы выслеживать именно белорусский транспорт и наносить по нему удары. Дважды один и тот же снаряд в одну воронку не попадает. Таких совпадений быть не может. Это уже похоже на продуманную и запущенную тактику со стороны киевского режима", – подчеркнул Мирошник.Ранее, 17 июня, ударный дрон ВСУ атаковал в Брянской области гражданский автобус, который перевозил на отдых в Геленджик белорусских граждан, в т.ч. и членов детской футбольной команды. В результате нападения погибла гражданка Белоруссии Виктория Горошко, девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести. Некоторые пострадавшие получили серьёзные травмы, угрожающие жизни.Подробнее о том, почему ВСУ атакуют граждан Белоруссии – в материале "Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы".
https://ukraina.ru/20260702/tseli-udara-po-kievu-ataka-na-posolstvo-v-shvetsii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-2-iyulya-1080946711.html
https://ukraina.ru/20260702/tayuschie-shansy-na-vstuplenie-v-es-provaly-vsu-vrunya--fon-der-lyayen-khronika-sobytiy-na-utro-2-iyulya-1080933817.html
https://ukraina.ru/20260701/zaluzhnyy-idt-na-vybory-priruchnnye-evropoy-itogi-1-iyulya-1080890745.html
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Егор Леев
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эксклюзив, хроники, германия, украина, вооруженные силы украины, генпрокуратура, ard, северный поток, украина.ру
Эксклюзив, Хроники, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, генпрокуратура, ARD, Северный поток, Украина.ру

Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля

17:30 02.07.2026 (обновлено: 18:01 02.07.2026)
 
© Фото : Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Командование обороны Дании
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение украинцу за теракт на "Северном потоке". ВСУ ударили по автобусу, ехавшему из Белоруссии, есть пострадавшие
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины, сообщила прокуратура в своём в пресс-релизе. В документе украинец Сергей Кузнецов называется Сергеем К..
"Федеральная прокуратура Германии 30 июня 2026 года предъявила обвинение гражданину Украины Сергею К... Обвиняемый подозревается в том, что он как соучастник совершил военное преступление в виде нападения на гражданские объекты, произвел взрыв, умышленно уничтожил сооружения, а также нарушил работу предприятий общественного пользования", – указано в документе.
В обвинительном заключении сообщалось, что в 2022 году Сергей К. являлся офицером украинской армии и подрыв "Северных потоков"
"В конце февраля 2022 года он и другие военнослужащие, действующие от имени украинских органов, разработал план уничтожения трубопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2… с целью на постоянной основе прекратить поставку газа через эти трубопроводы и не разрешить России использовать доход от продажи газа", – отмечалось в сообщении.
Кузнецова назвали лидером диверсионной группы, отправившейся выполнять задание. Группа состояла из профессиональных дайверов, шкипера и эксперта по взрывчатым веществам.
Сам Кузнецов въехал в Германию 4 сентября 2022 года через территорию Польши по поддельному украинском паспорту. Вскоре после этого он вместе с остальными членами группы взошёл на борт парусной яхты, которая ранее была арендована через посредников у немецкой компании в Ростоке с использованием поддельных удостоверений личности, утверждалось в заявлении Федеральной прокуратуры Германии.
На этой яхте обвиняемый и его соучастники транспортировали в международных водах в район датского острова Борнхольм большое количество взрывчатки военного назначения.
Там группа под руководством Кузнецова в период до 22 сентября 2022 года установила различные взрывные устройства с таймерами на проложенных по морскому дну газопроводах. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года, причинив серьёзные повреждения "Северным потокам".
За день до публикации пресс-релиза немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что немецкие следователи считают неопровержимыми доказательства против задержанного украинца.
"По данным следствия, (украинец Сергей - ред.) К. возглавлял группу диверсантов. Предполагается, что он также командовал на борту яхты "Андромеда"… Доказательная база против К. является неопровержимой", – отмечалось в публикации телеканала ARD 1 июля.
По информации немецких правоохранителей, гражданин Украины уличил себя, в частности, тем, что, находясь в Италии в ожидании экстрадиции, обсуждал совершенные теракты по телефону с родственниками и знакомыми. Кроме того, как уточняет ARD, следователи, по всей видимости, обнаружили в его мобильном телефоне доказательства причастности к подрывам газопроводов.
Кузнецова задержали в Италии 21 августа 2025 года на основании европейского ордера на арест.
Тогда же суд Болоньи постановил подтвердить арест Кузнецова, "учитывая наличие обоснованного риска побега … учитывая крайнюю тяжесть и особенность преступлений, по которым он находится под следствием, а также тот факт, что у него нет постоянного места жительства в стране, где он в настоящее время находится на отдыхе с семьёй".
Итальянский суд принял во внимание "паспорт со штампами разных стран", который "свидетельствует о чрезвычайной лёгкости, с которой арестованный часто путешествует" и предположительное наличие у украинца псевдонима "Сергей Кулинич", который указывается в международном ордере на арест, выпущенном немецкими властями.
Сам Кузнецов, давая показания на заседании по избранию меры пресечения в суде Болоньи, назвал местом жительства жилой комплекс на окраине Киева.
В ноябре 2025 года Кузнецова передали Германии.
Посольство РФ в Швеции подверглось нападению дронов — один из них с прикрепленной имитацией СВУ упал на территорию, сообщили в дипмиссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
13:00
Цели удара по Киеву, атака на посольство в Швеции, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 июляМинобороны РФ рассказало о целях удара по Киеву. Посольство России в Швеции атаковали беспилотники. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
К тому времени были известны имена некоторых его сообщников. Ключевую роль в минировании немецкие СМИ уделяли дайверу Валерии Т., которая и устанавливала взрывчатку.
"Ключевой персонаж европейской версии подрыва "Северных потоков", вероятно, Валерия Чернышова. Имя совпадает, первая буква фамилии тоже, так как на немецком она будет Tschernyschowa, совпадает и возраст — в запрещенном FB указано, что поступала в ВУЗ в 2001, есть и соответствующий рекорд по дайвингу, а аккаунт FB явно проукраинский, воинственный", – назвал тогда полное имя дайвера первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Он также обратил внимание, что Чернышова выезжала в Европу после теракта.
"Через год с небольшим после подрыва "Северных потоков", в январе 2024 года Чернышова получила в Черногории сертификат инструктора по одной из разновидностей дайвинга (Sidemount - дайвинг с боковой конфигурацией снаряжения). Значит, она выезжала из Украины за рубеж после диверсии", – отметил Царёв.
По информации совместного расследования телеканала ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, немецкие следователи также установили личности других членов группы Кузнецова. Так, одним из водолазов был инструктор по дайвингу из Киева Владимир С. (или Владимир З. — по правилам немецкого языка, если после S идёт гласная, она читается, как "З" — Ред.). После диверсии он скрывался в Польше. Именно его вывозили на машине атташе в 2024 году — после того, как был выдан ордер на его арест.
Ещё один член экипажа — 53-летний Всеволод К. — после диверсии, нанёсшей удар по немецкой экономике, прошёл военную подготовку в бундесвере — на базе в Вильдфлеккен. Его ДНК совпали с ДНК на яхте "Андромеда". Допросить его нельзя — он погиб на фронте в Донбассе.
Ещё один подозреваемый, Евгений У., присоединился к группе позже других. Он, предположительно, сначала входил во вторую команду диверсантов, которая готовилась одновременно подорвать газопровод "Турецкий поток", и мог привезти с собой часть взрывчатки.
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
10:00
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Атака на автобус из Белоруссии
Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск — Гомель — Анапа в Брянской области, сообщил телеканал "Первый информационный".
"19 пассажиров находилось в автобусе, следовавшему по маршруту Минск – Гомель – Анапа! Сегодня в 11:55 в районе населённого пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник! В результате два водителя, уроженца Гомельской области, получили лёгкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа", - указывалось в публикации.
Граждан Белоруссии, в т.ч. и перевозчиков, призвали при планировании выбирать безопасный маршрут.
Как сообщило в 15:23 агентство БелТА, для эвакуации пассажиров и водителей атакованного дроном автобуса выехала спецгруппа из Гомеля.
"Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала спецгруппа", – сообщили агентству в Гомельском облисполкоме.
Спустя 20 минут врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о том, что белорусские граждане перевезены в Гомельскую область.
"На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь. С пассажирами в пункте временного размещения работали психологи. Было обеспечено горячее питание. Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условия", – писал Ковальчук в своём телеграм-канале в 15:43.
Как рассказал "Первому информационному" директор транспортной компании "Столица" Константин Дегтярёв, рейс его компании является регулярным и официально проходит по данному маршруту.
В Монако произошёл теракт, пострадали граждане Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Вчера, 17:30
Залужный идёт на выборы, приручённые Европой. Итоги 1 июляБывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный изъявил желание участвовать в президентских выборах. Стали известны новые подробности о пострадавших от взрыва в Монако
Как сообщила в комментарии РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на месте происшествия ликвидируются последствия атаки, ведется сбор доказательств, устанавливаются тип и модель дрона ВСУ, а также все обстоятельства произошедшего.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан", – подчеркнула Петренко.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии РИА Новости заявил, что удар дрона ВСУ по автобусу "Минск – Анапа" является продуманной стратегией киевского режима.
"Это выстроенная и продуманная стратегия, которая проистекает из Киева не без одобрения его западных или европейских спонсоров", – заявил Мирошник в беседе с агентством.
Он уверен, что украинские военные выслеживают белорусский транспорт и стремятся наносить по нему провокационные удары, "которыми буквально стремятся вывести из равновесия руководство Белоруссии и спровоцировать на какие-то неадекватные шаги".
"Учитывая технические возможности дронов, параметры искусственного интеллекта, которые сегодня использует Украина, можно говорить о том, что присутствуют настройки на отслеживание в этом районе автомобилей с белорусскими номерами или с какой-то идентификацией, по которой можно было бы выслеживать именно белорусский транспорт и наносить по нему удары. Дважды один и тот же снаряд в одну воронку не попадает. Таких совпадений быть не может. Это уже похоже на продуманную и запущенную тактику со стороны киевского режима", – подчеркнул Мирошник.
Ранее, 17 июня, ударный дрон ВСУ атаковал в Брянской области гражданский автобус, который перевозил на отдых в Геленджик белорусских граждан, в т.ч. и членов детской футбольной команды. В результате нападения погибла гражданка Белоруссии Виктория Горошко, девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести. Некоторые пострадавшие получили серьёзные травмы, угрожающие жизни.
Подробнее о том, почему ВСУ атакуют граждан Белоруссии – в материале "Военный эксперт: Зеленский может устроить провокацию в Белоруссии, если его "додавят" англосаксы".
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17:30Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля
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