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Минобороны РФ: "Герань" поразила подстанцию в Черниговской области
Минобороны РФ: "Герань" поразила подстанцию в Черниговской области - 15.08.2026 Украина.ру
Минобороны РФ: "Герань" поразила подстанцию в Черниговской области
Российские военные ударом беспилотника "Герань-4 Сикер" уничтожили подстанцию 110 кВ в населённом пункте Городня Черниговской области. Об этом 15 августа сообщили в Министерстве ообороны РФ
2026-08-15T14:57
2026-08-15T14:57
2026-08-15T14:57
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В Минобороны России сообщили об уничтожении подстанции 110 кВ в Черниговской области. Удар был нанесён беспилотником "Герань-4 Сикер" по объекту в населённом пункте Городня."Накануне в результате удара беспилотным аппаратом "Герань-4 Сикер" была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Городня Черниговской области", — говорится в сообщении ведомства.В Минобороны отметили, что объект использовался в интересах вооружённых формирований Украины. Ведомство также опубликовало видео удара.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки "Восток" взяли под контроль населённый пункт Рыбальское в Запорожской области. Подробнее в материале ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, черниговская область, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Черниговская область, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Минобороны РФ: "Герань" поразила подстанцию в Черниговской области
Российские военные ударом беспилотника "Герань-4 Сикер" уничтожили подстанцию 110 кВ в населённом пункте Городня Черниговской области. Об этом 15 августа сообщили в Министерстве ообороны РФ
В Минобороны России сообщили об уничтожении подстанции 110 кВ в Черниговской области. Удар был нанесён беспилотником "Герань-4 Сикер" по объекту в населённом пункте Городня.
"Накануне в результате удара беспилотным аппаратом "Герань-4 Сикер" была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Городня Черниговской области", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что объект использовался в интересах вооружённых формирований Украины. Ведомство также опубликовало видео удара.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки "Восток" взяли под контроль населённый пункт Рыбальское в Запорожской области. Подробнее в материале ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области
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