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Лукашенко назвал условие сохранения мирной жизни в Белоруссии
Лукашенко назвал условие сохранения мирной жизни в Белоруссии - 15.08.2026 Украина.ру
Лукашенко назвал условие сохранения мирной жизни в Белоруссии
Спокойствие в Белоруссии обеспечивается через труд и укрепление государства. Об этом 15 августа заявил президент республики Александр Лукашенко на открытии международного фестиваля "Зов Полесья" в Гомельской области
2026-08-15T16:03
2026-08-15T16:03
2026-08-15T16:03
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Глава государства подчеркнул, что страна будет делать всё для сохранения мира, поскольку не хочет воевать. Он отметил, что Белоруссия — общий дом для представителей разных национальностей и вероисповеданий.Лукашенко обратил внимание на религиозную и национальную вражду в других государствах, отметив, что Белоруссия остаётся спокойной благодаря народу, который обеспечил мирную жизнь на "клочке земли, вокруг которого всё полыхает". По его словам, сохранить такое положение можно, если люди не будут "отбирать чужое и раскладывать по карманам", а будут трудиться и укреплять страну.Ранее Зеленский просил генпрокурора Украины возбудить дело против ЛукашенкоБольше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, россия, александр лукашенко, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Владимир Зеленский
Лукашенко назвал условие сохранения мирной жизни в Белоруссии
Спокойствие в Белоруссии обеспечивается через труд и укрепление государства. Об этом 15 августа заявил президент республики Александр Лукашенко на открытии международного фестиваля "Зов Полесья" в Гомельской области
Глава государства подчеркнул, что страна будет делать всё для сохранения мира, поскольку не хочет воевать. Он отметил, что Белоруссия — общий дом для представителей разных национальностей и вероисповеданий.
Лукашенко обратил внимание на религиозную и национальную вражду в других государствах, отметив, что Белоруссия остаётся спокойной благодаря народу, который обеспечил мирную жизнь на "клочке земли, вокруг которого всё полыхает". По его словам, сохранить такое положение можно, если люди не будут "отбирать чужое и раскладывать по карманам", а будут трудиться и укреплять страну.
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