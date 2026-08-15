https://ukraina.ru/20260815/lukashenko-nazval-uslovie-sokhraneniya-mirnoy-zhizni-v-belorussii-1082520152.html

Лукашенко назвал условие сохранения мирной жизни в Белоруссии

Лукашенко назвал условие сохранения мирной жизни в Белоруссии - 15.08.2026 Украина.ру

Лукашенко назвал условие сохранения мирной жизни в Белоруссии

Спокойствие в Белоруссии обеспечивается через труд и укрепление государства. Об этом 15 августа заявил президент республики Александр Лукашенко на открытии международного фестиваля "Зов Полесья" в Гомельской области

2026-08-15T16:03

2026-08-15T16:03

2026-08-15T16:03

новости

украина

россия

александр лукашенко

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1f/1079630454_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_c6d243ddbe76273b6dc38b0f767bd4d4.jpg

Глава государства подчеркнул, что страна будет делать всё для сохранения мира, поскольку не хочет воевать. Он отметил, что Белоруссия — общий дом для представителей разных национальностей и вероисповеданий.Лукашенко обратил внимание на религиозную и национальную вражду в других государствах, отметив, что Белоруссия остаётся спокойной благодаря народу, который обеспечил мирную жизнь на "клочке земли, вокруг которого всё полыхает". По его словам, сохранить такое положение можно, если люди не будут "отбирать чужое и раскладывать по карманам", а будут трудиться и укреплять страну.Ранее Зеленский просил генпрокурора Украины возбудить дело против ЛукашенкоБольше новостях представлено в ежедневном обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, александр лукашенко, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, владимир зеленский