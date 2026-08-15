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FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США

FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США - 15.08.2026 Украина.ру

FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США

Украина израсходовала все ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, полученные от США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников

2026-08-15T17:52

2026-08-15T17:52

2026-08-15T17:52

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Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot, переданных Вашингтоном, пишет Financial Times. В издании отмечается, что во время отражения недавних ударов расчёты ПВО оказались бессильны — пусковые установки Patriot были пусты."Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель", — утверждает газета.В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". В Кремле подчёркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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2026

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новости, украина, financial times, вооруженные силы украины, вашингтон, сша, нато, мир без границ