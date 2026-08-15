https://ukraina.ru/20260815/ft-ukraina-ischerpala-vse-rakety-patriot-peredannye-ssha-1082520892.html
FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США
FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США - 15.08.2026 Украина.ру
FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США
Украина израсходовала все ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, полученные от США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников
2026-08-15T17:52
2026-08-15T17:52
2026-08-15T17:52
новости
украина
financial times
вооруженные силы украины
вашингтон
сша
нато
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082338555_0:139:1348:897_1920x0_80_0_0_cf333189299c4203a2a25523d2ade185.jpg
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot, переданных Вашингтоном, пишет Financial Times. В издании отмечается, что во время отражения недавних ударов расчёты ПВО оказались бессильны — пусковые установки Patriot были пусты."Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель", — утверждает газета.В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". В Кремле подчёркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецназ ВСУ в Козачьей Лопани, Трамп и пролив. Хроника событий на утро 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
вашингтон
сша
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082338555_70:0:1270:900_1920x0_80_0_0_333ac2fb8c2b78fbba646f8ff4570f2f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, financial times, вооруженные силы украины, вашингтон, сша, нато, мир без границ
Новости, Украина, Financial Times, Вооруженные силы Украины, Вашингтон, США, НАТО, Мир без границ
FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США
Украина израсходовала все ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot, полученные от США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников
Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot, переданных Вашингтоном, пишет Financial Times. В издании отмечается, что во время отражения недавних ударов расчёты ПВО оказались бессильны — пусковые установки Patriot были пусты.
"Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель", — утверждает газета.
В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". В Кремле подчёркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру