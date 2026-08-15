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Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы

Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы - 15.08.2026 Украина.ру

Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц является самым непопулярным европейским политиком, ссылаясь на данные опроса YouGov

2026-08-15T20:02

2026-08-15T20:02

2026-08-15T20:02

германия

новости

россия

украина

эммануэль макрон

фридрих мерц

bild

украина.ру

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Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца самым непопулярным европейским лидером. В соцсети X он опубликовал результаты опроса компании YouGov от 14 августа, согласно которым рейтинг неодобрения Мерца составил 65%."Канцлер Мерц — самый непопулярный европейский лидер, показатель его неодобрения составляет ошеломляющие 65%", — написал Дмитриев.По данным исследования, Мерц опустился ниже экс-премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее YouGov сообщал, что лишь один из шести немцев одобряет деятельность канцлера, а положительно о работе Макрона высказывается только каждый пятый француз.Согласно опросу INSA для Bild, поддержка правящего блока ХДС/ХСС упала до 20% — минимального значения за пять лет. Только 16% граждан Германии удовлетворены работой Мерца, 78% выражают недовольство, а четверо из пяти немцев разочарованы деятельностью его кабинета.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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германия, новости, россия, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, bild, украина.ру