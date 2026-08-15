Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы - 15.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260815/dmitriev-nazval-mertsa-samym-nepopulyarnym-politikom-evropy-1082522090.html
Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы
Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы - 15.08.2026 Украина.ру
Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц является самым непопулярным европейским политиком, ссылаясь на данные опроса YouGov
2026-08-15T20:02
2026-08-15T20:02
германия
новости
россия
украина
эммануэль макрон
фридрих мерц
bild
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/04/1082158544_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_f32bc241c92850e21cbb64f492c4c809.jpg
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца самым непопулярным европейским лидером. В соцсети X он опубликовал результаты опроса компании YouGov от 14 августа, согласно которым рейтинг неодобрения Мерца составил 65%."Канцлер Мерц — самый непопулярный европейский лидер, показатель его неодобрения составляет ошеломляющие 65%", — написал Дмитриев.По данным исследования, Мерц опустился ниже экс-премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее YouGov сообщал, что лишь один из шести немцев одобряет деятельность канцлера, а положительно о работе Макрона высказывается только каждый пятый француз.Согласно опросу INSA для Bild, поддержка правящего блока ХДС/ХСС упала до 20% — минимального значения за пять лет. Только 16% граждан Германии удовлетворены работой Мерца, 78% выражают недовольство, а четверо из пяти немцев разочарованы деятельностью его кабинета.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
германия
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/04/1082158544_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_62aeaa34f28b1d75198a7e235c2185d8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
германия, новости, россия, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, bild, украина.ру
Германия, Новости, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Bild, Украина.ру

Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы

20:02 15.08.2026
 
© REUTERS / Tobias Schwarz
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
© REUTERS / Tobias Schwarz
Читать в
ДзенTelegram
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц является самым непопулярным европейским политиком, ссылаясь на данные опроса YouGov
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца самым непопулярным европейским лидером. В соцсети X он опубликовал результаты опроса компании YouGov от 14 августа, согласно которым рейтинг неодобрения Мерца составил 65%.
"Канцлер Мерц — самый непопулярный европейский лидер, показатель его неодобрения составляет ошеломляющие 65%", — написал Дмитриев.
По данным исследования, Мерц опустился ниже экс-премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее YouGov сообщал, что лишь один из шести немцев одобряет деятельность канцлера, а положительно о работе Макрона высказывается только каждый пятый француз.
Согласно опросу INSA для Bild, поддержка правящего блока ХДС/ХСС упала до 20% — минимального значения за пять лет. Только 16% граждан Германии удовлетворены работой Мерца, 78% выражают недовольство, а четверо из пяти немцев разочарованы деятельностью его кабинета.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ГерманияНовостиРоссияУкраинаЭммануэль МакронФридрих МерцBildУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:02Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы
19:49Безуглая раскрыла имя нового защитника Краматорска
19:39На Купянском направлении уничтожен наёмник из Колумбии
19:27Власти Украины вывозят всё из Краматорска: от бумаг до чиновников
19:06The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО
18:42Наши "птички" летают стаями: в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской области
18:00Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августа
17:52FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США
17:17Лантратова добилась возвращения бойца с фронта после гибели двух его братьев
16:52Сенатор Волошин: показ Крыма в составе РФ на карте НАСА — признание реальности
16:21Захарова: США и Турция ещё могут остановить поставки оружия Киеву
16:06Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой
16:03Лукашенко назвал условие сохранения мирной жизни в Белоруссии
16:00"Низкопоклонство перед Западом". 80 лет кампании по борьбе за "скрепы" в СССР
15:24Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газа
14:57Минобороны РФ: "Герань" поразила подстанцию в Черниговской области
14:55Посольство Германии призвало немцев воздержаться от поездок на Украину
14:36У России не было и нет границ с Украиной?! Гаспарян о ликвидации погранзон с возвращёнными регионами
14:17Berliner Zeitung: Западные иллюзии о победе ведут Украину к краху
13:57Мирошник заявил, что переговоры с Украиной требуют внешних гарантий
Лента новостейМолния