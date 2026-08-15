https://ukraina.ru/20260815/dmitriev-nazval-mertsa-samym-nepopulyarnym-politikom-evropy-1082522090.html
Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы
Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы - 15.08.2026 Украина.ру
Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц является самым непопулярным европейским политиком, ссылаясь на данные опроса YouGov
2026-08-15T20:02
2026-08-15T20:02
2026-08-15T20:02
германия
новости
россия
украина
эммануэль макрон
фридрих мерц
bild
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/04/1082158544_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_f32bc241c92850e21cbb64f492c4c809.jpg
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца самым непопулярным европейским лидером. В соцсети X он опубликовал результаты опроса компании YouGov от 14 августа, согласно которым рейтинг неодобрения Мерца составил 65%."Канцлер Мерц — самый непопулярный европейский лидер, показатель его неодобрения составляет ошеломляющие 65%", — написал Дмитриев.По данным исследования, Мерц опустился ниже экс-премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее YouGov сообщал, что лишь один из шести немцев одобряет деятельность канцлера, а положительно о работе Макрона высказывается только каждый пятый француз.Согласно опросу INSA для Bild, поддержка правящего блока ХДС/ХСС упала до 20% — минимального значения за пять лет. Только 16% граждан Германии удовлетворены работой Мерца, 78% выражают недовольство, а четверо из пяти немцев разочарованы деятельностью его кабинета.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Россия запросила разъяснения у Турции и США, у Украины нет ракет-перехватчиков. Итоги 15 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
германия
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/04/1082158544_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_62aeaa34f28b1d75198a7e235c2185d8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, новости, россия, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, bild, украина.ру
Германия, Новости, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Bild, Украина.ру
Дмитриев назвал Мерца самым непопулярным политиком Европы
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц является самым непопулярным европейским политиком, ссылаясь на данные опроса YouGov
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца самым непопулярным европейским лидером. В соцсети X он опубликовал результаты опроса компании YouGov от 14 августа, согласно которым рейтинг неодобрения Мерца составил 65%.
"Канцлер Мерц — самый непопулярный европейский лидер, показатель его неодобрения составляет ошеломляющие 65%", — написал Дмитриев.
По данным исследования, Мерц опустился ниже экс-премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее YouGov сообщал, что лишь один из шести немцев одобряет деятельность канцлера, а положительно о работе Макрона высказывается только каждый пятый француз.
Согласно опросу INSA для Bild, поддержка правящего блока ХДС/ХСС упала до 20% — минимального значения за пять лет. Только 16% граждан Германии удовлетворены работой Мерца, 78% выражают недовольство, а четверо из пяти немцев разочарованы деятельностью его кабинета.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру